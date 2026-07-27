蚊患｜馬鞍山誘蚊指數突破22%！一文盤點蚊傳疾病與天然防蚊法

炎炎夏日加上雨季來臨，又是蚊蟲滋生的旺季。食物環境衞生署最新公布七月份第四批白紋伊蚊誘蚊器指數，數據顯示本港多區蚊患指數持續偏高。當中馬鞍山分區的誘蚊器指數更攀升至22.7%，屬受監察地區中最高，反映該區白紋伊蚊分布相當廣泛。



7月份第四批涵蓋19個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數。（政府新聞處圖片）

除了馬鞍山外，筲箕灣及西灣河（19.6%）、荔景（16.3%）和大埔西（15.5%）的指數亦不容忽視。食環署在跟進巡查期間，更於大埔區的公共屋邨及私人屋苑發現積水情況，即時向相關負責人發出了四張法定通知書。

蚊患不單帶來皮膚發癢的困擾，更可能傳播多種傳染病。了解蚊傳疾病的高峰期，以及如何在日常生活中防範，是保障一家大小健康的關鍵！

夏秋兩季屬高危期！認識本港常見蚊傳疾病

本港夏秋兩季天氣酷熱且雨水充沛，極之適合蚊蟲繁殖，因此每年5月至10月都是蚊傳疾病的流行高峰期。

白紋伊蚊是本港社區常見的蚊種，亦是傳播登革熱與基孔肯雅熱的主要媒介：

登革熱：患者感染後通常會出現突發性高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、肌肉及關節痛，部份人會在發燒數天後全身出疹。嚴重者可能出現出血徵狀，甚至引發休克。



基孔肯雅熱：臨床症狀與登革熱非常相似，同樣會引起高燒及皮疹，其顯著特徵是伴隨強烈的關節疼痛，部份患者的關節痛楚甚至會持續數星期或數月。



此外，在郊區或靠近水塘、農田的地區，則要注意由庫蚊傳播的日本腦炎。這種疾病雖然發病率較低，但有機會影響中樞神經系統，嚴重者可致腦部受損，絕不能掉以輕心。

天然防蚊妙招：精油、橙皮與燭光驅蚊法

想避免成為蚊子的「目標」，市面上有不少天然產品與居家小巧思可供選擇。蚊子主要是透過感知人體呼出的二氧化碳、體溫及汗液氣味來尋找目標，干擾蚊子的嗅覺感知是防蚊的關鍵：

香茅與檸檬尤加利精油：



香茅含有豐富的香茅醛，其強烈的植物香氣能有效干擾蚊子的嗅覺；檸檬尤加利精油則含有天然的檸檬桉醇成份，研究顯示其驅蚊效果相對持久。可以將數滴精油滴於擴香石、防蚊扣，或稀釋後塗抹於衣物邊緣。

曬乾橙皮與柑橘皮：



平時吃完橙或柑橘後，不妨將果皮收集起來曬乾。橙皮含有天然的檸檬烯等芳香物質，將乾橙皮放在透氣袋中擺放於窗邊或門口，或是微微點燃燻香（需留意防火），散發出的氣味對蚊蟲有不錯的驅趕效果。

防蚊蠟燭：



在室內或戶外露台點燃含有香茅、天然草本精油成份的防蚊蠟燭，不僅能散發驅蚊氣味，微弱的光熱與氣流也能干擾蚊子的活動。使用時務必注意室內通風及用火安全，避免靠近易燃物或放置於兒童及寵物接觸得到的地方。

使用提醒：部份植物精油或果皮成份可能刺激皮膚，或不適用於兩歲以下嬰幼兒及蠶豆症患者，使用前應仔細評估。

個人護理與家居防蚊建議

要徹底遠離蚊叮騷擾，除了依靠天然防蚊用品，日常生活的習慣調整與環境管理同樣重要：

1. 穿著淺色寬鬆長袖衣物



蚊子習慣在較暗的環境活動，深色衣服容易吸引蚊子靠近。穿著淺色且材質寬鬆透氣的長袖衣褲，能減少蚊子停留在皮膚上的機會。

2. 保持皮膚乾爽



運動或出汗後，體溫上升且汗液中的乳酸味變濃，很容易招惹蚊子。戶外活動時宜及時抹乾汗水，並適時更換乾爽衣物。

3. 正確選用及塗抹防蚊劑



如需前往草叢、公園或郊外，建議塗抹含有有效成份的防蚊產品。若同時使用防曬霜，記得遵循「先搽防曬、後噴防蚊」的順序，兩者相隔約15分鐘，以免影響防護效能。

4. 定期清理家居積水



家居露台的花盆底盤、冷氣機滴水盤、露天擺放的雜物容器等，都是蚊卵滋生的溫床。每星期至少徹底倒去積水一次，並刷洗容器內壁，從源頭截斷蚊蟲繁殖鏈。

只要大家加強個人防護，並養成定期檢查和清倒家居積水的習慣，就能大幅降低被蚊叮及感染蚊傳疾病的風險，安心度過健康夏季。

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