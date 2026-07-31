胡楓入ICU昏迷4日｜一文拆解膽管炎致命危機 5類高危人士要小心！

現年94歲的演藝界長青樹「修哥」胡楓，早前才打破紀錄成為紅館開演唱會最年長的華語藝人，豈料近日傳出健康急轉直下的消息。



修哥早前於社交平台發布影片親自交代健康近況，透露早前曾因急性膽管炎引發膽石堵塞而緊急入院，更一度入住深切治療部（ICU）昏迷長達 4 天。回想當時情況，修哥因呼吸非常不順，被急送往伊利沙伯醫院深切治療部插喉搶救，期間前後昏迷足足四天。醫療團隊即時為他進行通膽管手術，並切除膽囊以防日後再次發作。主診醫生甚至形容修哥今次是在「天堂打咗個轉」，全靠本身福大命大及堅強意志才成功脫險。

修哥透露，自己醒來時感到極為辛苦，更發現雙手被「五花大綁」。醫護人員事後解釋，這是為了防止他在意識模糊間不小心扯掉心口的插喉管或抓傷傷口。對於醫療團隊的無私照顧與悉心調理，修哥表示極為感激。

他坦言，在昏迷時腦海不斷浮現家人、朋友和一眾契仔契女的鼓勵，這股「想見大家最後一面」的強烈信念，成為他撐過危急關頭的精神支柱。

腹痛發燒非小事 膽管炎可引發敗血症

很多人常把右上腹痛誤以為是普通胃痛或消化不良，但這可能是膽管發炎的警號。據荃灣港安醫院的健康資訊，膽管是肝臟將膽汁輸送到十二指腸幫助消化的唯一通道。當膽管出現阻塞——臨床上最常見是由膽石跌入總膽管所致，膽汁便無法順利排出。

積聚的膽汁會迅速成為細菌滋生的溫床，引發急性膽管炎。這個疾病之所以被視為嚴重急症，是因為它的病情發展非常迅速。如果發炎沒有在黃金時間內控制，細菌會迅速透過血液蔓延全身，引發敗血症、感染性休克甚至多器官衰竭。尤其是長者，有些患者甚至未必出現典型腹痛，便直接出現心跳加速、低血壓及休克，病情往往一發不可收拾。

5種壞習慣易得膽結石（點擊下圖看清👇👇👇）

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５類膽管炎高危人士要注意！

膽管炎並非無緣無故發生，以下幾類人士屬於較高危的群組：

1. 膽石患者：膽石是引致膽管阻塞的主因，有膽石病史的人士風險顯著較高。



2. 50歲以上人士及長者：隨著年紀增長，膽汁成份改變或膽道蠕動減慢，患上膽結石及膽管炎的機率增加。



3. 高脂飲食及肥胖者：長期攝取高脂肪、高膽固醇食物，會使膽汁中的膽固醇過飽和，容易形成結石。



4. 急速減肥或長期禁食者：體重在短時間內急劇下降，會影響膽囊收縮功能，令膽汁淤積而增加結石風險。



5. 膽道曾受感染或有腫瘤者：如膽管狹窄、胰臟或膽道出現腫瘤，也會造成管道閉塞而誘發發炎。



莫忽視「黃金警號」 留意３大典型症狀

臨床上，急性膽管炎最經典的表現有三大徵兆，絕不能掉以輕心。最常見的是右上腹劇痛，這種痛楚多在進食油膩食物後1至2小時內發作，有時疼痛更會延伸反射至右肩胛骨或背部。

伴隨腹痛出現的通常是高燒與寒戰，受細菌感染影響，患者身體會突發高燒，並伴隨陣冷陣熱或全身劇烈顫抖。同時，患者亦會出現明顯的黃疸現象，這是由於膽汁倒流進入血液所致，表現為眼白及皮膚明顯發黃，小便顏色會深如濃茶或普洱茶，而大便顏色則可能變淺呈灰白色。若身體出現上述任何症狀，必須立即前往急症室求醫，切勿自行服藥止痛而延誤黃金救治時間。

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日常預防與護理

預防膽管炎，關鍵在於預防膽石形成及維護膽道健康：

均衡低脂飲食：減少進食煎炸、高膽固醇食物，多吃富含膳食纖維的蔬菜水果及全穀類。



定時定量進食：三餐定時能刺激膽囊定期收縮排出膽汁，避免膽汁長期積聚結晶。



循序漸進控制體重：切忌使用極端節食方式減肥，每星期減重以0.5至1公斤為宜。



補充足夠水份：每天補充足夠水份，有助稀釋膽汁。



定期體檢：透過空腹腹部超聲波檢查，能輕易診斷出隱性膽石。若已知有膽石問題，應定期隨訪醫生，評估是否需要提前處理。

