愛．回家大結局｜「熊樹根」劉丹年過八旬仍健壯 養生秘訣大公開

在 TVB 長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》於8月7日（星期五）迎來大結局，全新處境劇《愛·回家之三代同糖》落實於8月繼續接捧。《香港01》曾向《愛·回家》中飾演靈魂人物「熊樹根」的資深藝人劉丹（丹爺）查詢會否繼續出演，丹爺以短訊直截了當表示不會參演，隨著丹爺正式卸下處境劇核心角色的重任，不少觀眾與網民紛紛表達不捨與惋惜。丹爺至今已年過八旬，但在鏡頭前依然神采奕奕、紅光滿面。面對高強度的日常拍攝工作，丹爺不僅活力十足，更直言只要身體許可便永不退休。到底這位演藝界的「常青樹」有何獨門養生秘訣？小編為大家總結出丹爺跨越歲月的養生四大法門。



《香港01》圖片

影壇長青樹—劉丹的傳奇影藝人生

劉丹（本名劉慶基），1944年生於山東威海，幼年移居香港，1960年代末考入演員訓練班入行。他早年從電影轉戰電視界，加入無綫電視（TVB）後憑藉扎實演技成為資深實力派演員，並曾於2000年代初擔任過香港西貢區議會委任議員。

要數到歷年來的「處境劇台柱」，就非劉丹莫屬，自1981年拍《香港81》起，他這45年間就先後拍了9套處境劇！（TVB）

在數十年演藝生涯中，劉丹最深植人心的代表作莫過於在多部金庸劇中四度演活「洪七公」，以及近年在長壽處境劇《愛·回家》系列中飾演靈魂人物大家長「熊樹根」。其子劉愷威亦為知名演員，父子倆在華語影視圈皆具影響力。

《愛・回家之開心速遞》迎大結局。（截圖）

揭秘「丹爺」長青養生之道

多元運動鍛鍊

劉丹年輕時便是一名運動健將。他從小參加足球隊與游泳隊，青年時期出海行船時更接觸並學習西洋拳，打下堅實的體能基礎。此外，丹爺熱愛打網球數十年，同時也是高爾夫球的忠實愛好者。即使工作繁忙，每週仍盡力抽空揮桿或擊球，藉由大範圍的肢體伸展與有氧運動促進血液循環，維持肌肉力量與關節靈活性。在拍攝劇集與節目中，丹爺亦常隨劇情大顯身手，如在《愛‧回家之開心速遞》全運會特別篇中大耍功夫，將運動鍛鍊自然融為日常生活的一部分。

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運動對長者的健康有什麼好處？ 長者規律運動能為身心健康帶來全面的益處。適度運動能強化心肺功能與肌肉力量，預防骨質疏鬆並提升關節靈敏度，同時有助穩定血糖與血壓，降低慢性疾病風險；更能大幅改善身體平衡感與協調性，有效減少跌倒受傷的機率，從而延緩老化過程、維持日常生活自理能力。

丹爺飾演的「根樹」深受觀眾喜愛。（《愛·回家之開心速遞》電視截圖）

熱愛工作、「永不言休」

對丹爺而言，最好的保養不是安坐家中享清福，而是保持大腦與身心的運作。丹爺 11 歲起便接觸舞台劇，對演戲擁有無可替代的熱忱。他曾接受訪問時坦言「既然極度熱愛這份工作，就沒有退休的必要」。每日按時開工拍戲、背誦對白、與劇組互動，能維持良好的認知能力與精神寄託。此外丹爺常常與年輕演員頻繁合作，讓他隨時與年輕人的活力與熱情相處，心態永不衰老。

心態重情重義、處世不斤斤計較

中醫強調「養生先養心」，丹爺性格豪爽豁達，是劇組中的溫暖後盾。周嘉洛等後輩曾透露，丹爺為照顧劇組，常於 TVB 食堂留信用卡為大家買單。丹爺笑稱自己向來不愛算計，對他來說，大家能聚在一起吃得開心、合作得愉快，才是最珍貴的事。這種大方、樂天且不計較的性格，讓他遠離情緒壓力，保持氣血通暢。

在中醫角度情緒與氣血有何關係？ 在中醫理論中，「氣血」是維持人體生命活動的精神與物質基礎，而「情緒」（七情）則由氣血所化生，兩者密不可分。當情緒保持平和，氣血便能順暢運行、調和全身；反之，過度的喜怒悲恐會導致「氣機失調」，進而阻礙氣血生成與運行，引發血瘀、氣虛等病理變化。

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劉丹、呂慧儀、滕麗名（阿滕）、周家嘉、單立文及張景淳於電視城拍攝《愛‧回家》時，接受了東張西望及無綫娛樂新聞台採訪。(公關提供)

多年規律作息

丹爺在多次談及拍攝《愛·回家之開心速遞》的專訪中表示，由於劇集採取長期劇組運作，加上拍攝進度緊湊，他多年來養成了極為定時的早起、拍戲與休息節奏。當長者維持定時的睡臥與飲食，不僅能促進深度睡眠以啟動生長激素與褪黑激素，達到延緩衰老、修復大腦與增強免疫力的效果，還能穩定內分泌與腸胃系統，有效預防糖尿病、高血壓等慢性病並維持代謝平衡。

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劉丹的養生法並非依賴昂貴補品，而是將運動、心態與生活作息完美結合。這也是他年逾八十依然能站在舞台中央、為觀眾帶來無數歡笑的真正秘訣。