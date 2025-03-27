長者常失眠影響心理健康、增慢性病風險！研究揭1運動助改善失眠

擁有良好的睡眠品質對身心健康至關重要，但許多長者卻飽受失眠所苦，長期失眠不僅會影響心理健康，還可能增加多種慢性疾病的風險。



但泰國Mahidol University的研究團隊的研究發現，「肌力訓練」更有助於改善長者的失眠問題，還能提升整體健康與生活品質。

7問題自我檢視、改善作息（按圖👇👇👇）

+ 9

相關文章：睡覺｜一躺下就秒睡竟是身體警號！7問題檢測「睡眠債」改善作息

「肌力訓練」竟能幫你睡更好

研究團隊分析了2022年10月以前發表的24項臨床試驗，這些研究共涉及2,045名60歲以上的長者，平均年齡為70歲。團隊使用「全球匹茲堡睡眠品質指數」來評估睡眠改善情況，並涵蓋了多種類型的運動，包括有氧運動、肌力訓練、平衡運動、柔軟度訓練以及綜合運動。

分析結果顯示，綜合運動可改善睡眠品質指數2.35分，而有氧運動則可提升 4.35分。然而，當研究團隊進一步透過網絡統合分析比較各運動效果時，發現「肌力訓練」的表現最為突出，可提升睡眠品質指數5.75分，優於有氧運動和綜合運動。

睡眠教育也能改善長者睡眠品質 但其效果有限

但研究團隊提到，儘管部分研究顯示「睡眠教育（養成按時就寢和起床的生活習慣）」也有助於改善睡眠，但具體內容尚未明確定義，且效果仍不如肌力訓練。這凸顯了運動，特別是肌力訓練，在改善長者睡眠品質方面的重要性。

相關文章：鼻鼾｜引發高血壓仲會增加中風機率？3個動作幫助緩解鼻鼾👇👇👇

+ 4

透過適當肌力訓練 改善長者生活睡眠品質

研究人員Pakwan Bahalayothin強調：「運動，特別是肌力訓練與有氧運動，在臨床上能顯著提升主觀睡眠品質，優於日常活動，也為改善長者睡眠品質提供了寶貴的參考。」透過適當的肌力訓練，長者能有效改善睡眠品質，進而提升整體健康與生活品質。醫療專業人員和長者照護者應積極鼓勵並協助長者參與適合的運動計劃，以對抗失眠帶來的負面影響，享受更健康、更愉悅的晚年生活。

延伸閲讀：

半夜睡不著？早上太早起？這時間散步助你一覺到天亮

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

