夏季甲流高峰期！7歲童染疫危殆 家長須留意典型症狀與預防方法

本港流感活躍度持續攀升。衛生署衛生防護中心於昨日（8月3日）公佈一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，一名7歲男童感染甲型流感併發休克及腦病變，正在瑪嘉烈醫院留醫，情況危殆。



一名7歲男童自上月起出現咳嗽及發燒等徵狀，直至今日（3日）病情惡化，被帶到瑪嘉烈醫院急症室求診，經化驗證實感染甲型流感併發休克及腦病變，情況危殆。（資料圖片）

中心指，該名7歲男童過往健康良好，於7月27日開始出現咳嗽及流鼻水，隨後在8月1日開始發燒。並在短短兩日後急劇惡化，出現反應遲緩等症狀，即時被送往瑪嘉烈醫院急症室求診，隨後轉入兒童深切治療部留醫。

經過呼吸道樣本化驗，證實男童對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克及腦病變，目前情況依然危殆。調查顯示，男童過往雖已接種本年度季節性流感疫苗且潛伏期內無外遊。他的其中一名家居接觸者近日出現上呼吸道症狀，經快速抗原檢測證實對流感病毒呈陽性反應，但病況輕微，無需入院，現已康復。中心表示會繼續調查個案。

衞生署衞生防護中心呼籲，公眾時刻保持良好的個人和環境衞生，以預防流感及其他呼吸道疾病。（資料圖片）

中心總監徐樂堅醫生表示，「香港於六月底已進入流感季節，最新監測數據顯示，上周呼吸道樣本中流感病毒檢測陽性比率為10.65%，公立醫院的流感相關入院率為每一萬人口0.67，兩個指標在上周均有所上升。主要流感病毒檢測為甲型（H3）流感（佔48%），其次為甲型（H1）流感（佔41%）和乙型流感（佔11%）。我們預料流感的活躍程度在未來數周均會維持在高水平。」

他續指，世界衞生組織較早前已公布2026／27年度北半球地區流感疫苗的成分建議，疫苗製造商正依據相關建議生產疫苗以供年底使用。政府正積極進行2026／27年度季節性流感疫苗接種計劃的籌備工作，詳情適時公佈。

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甲型流感為何能迅速引發致命併發症？

很多人常把流感與普通感冒混為一談，但甲型流感的破壞力遠超一般感冒。甲型流感病毒具備極強變異能力與傳播力，除了容易引發大流行外，病毒更具侵襲性，能迅速引發全身性發炎反應。

對於免疫系統尚未發育完善的兒童或抵抗力較弱的人群而言，甲型流感病毒可於短時間內入侵身體器官，誘發致命的併發症：

急性腦病變： 病毒感染可能引發中樞神經系統發炎或免疫系統過度反應，導致腦腫脹、昏迷、抽搐，甚至造成永久性神經受損或死亡。



重症肺炎與呼吸衰竭： 病毒可直接引致病毒性肺炎，或繼發細菌性肺炎，導致肺部嚴重受損、呼吸急促及缺氧。



心肌炎與休克： 病毒侵犯心肌可引致心律不正及心力衰竭，併發感染性休克時，血壓會急劇下降，危及生命。



突發高燒與全身痠痛？教你第一時間精準識別「甲流 vs 普通感冒」

甲型流感的潛伏期一般為1至4天，發病過程往往十分迅速。了解其典型症狀，有助市民第一時間識別並及時求醫。

高燒與全身不適： 患者往往會突發性高燒（體溫可達 39°C 至 40°C），並伴隨畏寒、全身肌肉痠痛、關節痛及極度疲倦。



呼吸道症狀： 喉嚨劇痛、乾咳、鼻塞及流鼻水。



腸胃道不適： 部份患者（特別是幼童）可能同時出現嘔吐、腹痛及腹瀉等症狀。



相比之下，普通感冒通常症狀較輕微，少有高燒或全身肌肉痠痛，多數以鼻塞、流鼻水及輕微喉嚨不適為主。

哪些人最易轉為重症？這４類高危人士切勿掉以輕心！

任何人都可能感染甲型流感，但以下幾類高危群組在感染後出現嚴重併發症的風險顯著較高：

幼童及嬰幼兒： 特別是 5 歲以下（尤其是 2 歲以下）的兒童。



長者： 65 歲或以上人士。



長期病患者： 患有慢性呼吸系統疾病（如哮喘）、心血管疾病、腎病、糖尿病或免疫力低下者。



孕婦： 懷孕期間身體免疫系統改變，感染後重症風險較高。



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做好防護措施 避免錯過最佳治療時間！

1. 接種季節性流感疫苗

接種流感疫苗是預防流感及其併發症最有效的方法。雖然疫苗無法做到百分之百預防感染（病毒株可能出現微小變異），但能顯著降低重症、入院及死亡的風險。



2. 保持個人及環境衞生

養成頻繁洗手的習慣，使用清水及潔手液徹底清潔雙手至少 20 秒。



在人多擁擠或空氣不流通的公共場所，建議佩戴外科口罩。



保持室內空氣流通，並定期使用稀釋漂白水清潔經常接觸的家具表面與玩具。



3. 分秒必爭！幼童病情惡化的 5 大「危險警號」

家長如發現患病兒童出現以下任何一種情況，代表病情可能正在惡化，必須即時前往醫院急症室求診：

呼吸急促、呼吸困難或發出喘鳴聲



嘴唇或面色發紫、蒼白



神智模糊、反應遲緩、嗜睡或無法喚醒



持續抽搐或痙攣



持續高燒不退或劇烈嘔吐



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