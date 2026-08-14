久坐不動肥肝風險爆表　揸車人士成高危一族？清肝消脂首選健肝寶

你是否也常覺得隨着年紀漸長，體力大不如前，容易疲倦，甚至肚腩越來越難減？很多時候，這些看似微不足道的小毛病，其實是肝臟正發出警號！



香港生活節奏緊湊，很多人以為「肥肝」只會出現在肥胖人士身上，但其實長期久坐、少郁動、食無定時、睡眠不足以及工作壓力大的人士患肥肝風險也非常高，而經常面臨以上困境的司機群體，恐怕更容易誘發肥肝與代謝問題！



驚人數據揭示：職業司機與「宵夜黨」成肥肝高危族！

香港私家車車主約有65-70萬人，他們一般都不知道開車長期坐着的害處遠比想像中大，習慣久坐，長時間維持同一姿勢，缺乏日常步行與運動，導致能量消耗低。同時容易使內臟脂肪囤積，直接觸發肥肝！

• 司機族的健康隱患： 約三分之一的有車人士出現代謝問題。當中，貨車司機出現代謝問題的風險比一般打工仔高出 2.7 倍；的士司機的肥肝風險更高出一般人 76%！長時間維持同一姿勢開車、能量消耗極低，加上內臟脂肪容易堆積，直接觸發了肥肝的形成。

• 「食宵夜」成為肝臟負擔： 2025 年發表於《Clinical Nutrition》，追蹤 32,030 人的研究指出，比起「正常食早餐 ＋ 不食宵夜」的人士，有食宵夜習慣的人，肥肝風險即時增加 12%（HR 1.12）；若再加上「不規律食早餐 ＋ 食宵夜」，風險更飆升至 26%；而「從不食早餐 ＋ 食宵夜」的極端作息，肥肝風險高達 52%！

最棘手的是，肥肝在初期往往完全沒有明顯症狀，容易被忽略。當患者感到明顯不適時，肝臟往往已經承受了相當嚴重的損害。

醫生強力推薦：清肝首選「維特健靈健肝寶」

面對現代人作息不規律、飲酒過量與肥肝風險高危的現狀，肝臟醫生張振榕醫生強力推介——「維特健靈健肝寶」作為護肝清肝的首選！

張醫生指出，護肝不能只靠單一成分，而需要全方位的多重防護方案。維特健靈健肝寶採用中西合璧配方，獨有 Tri LiverPro™ 健肝鐵三角，並獲權威大學科研實證有效減肥肝！

獨有 5 大中西健肝精華成分：

1. 丹參： 清肝消脂，促進肝臟微循環。

2. 雲芝： 疏肝解毒，提升肝臟免疫防禦力。

3. 五味子： 補益肝臟，促進肝細胞修復。

4. 肝臟磷脂： 高效護肝，修復受損肝細胞膜。

5. 維他命 E： 強效抗氧化，協助排毒並抵禦自由基。

產品榮獲 GMP 嚴格認證，通過無重金屬及無農藥殘留測試，香港大廠出品，安全可靠。特別適合脂肪飲食偏高、有飲酒習慣、生活忙碌、熬夜及睡眠不足的都市人服用，為肝臟建立強大的防護網。

驚喜限時禮遇：免費體驗肝臟健康影像掃描 (參考價值 $1,800)

維特健靈率先引入由香港著名大學*初創企業「意領科技有限公司」（Eieling Technology）研發、全球首款獲美國 FDA 510(k) 註冊許可的 「FattaLab® 肝臟健康影像掃描」，引領肝臟健康篩查新趨勢，幫助顧客精準了解並及早發現肥肝程度！

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• 活動詳情： 全新維特健靈客戶只需完成網上登記，即可免費體驗 FattaLab® 肝臟健康影像評估（參考價值：$1,800）。

• 活動登記日期： 2026 年 8 月 3 日至 8 月 31 日

• 服務體驗日期： 2026 年 8 月 8 日至 8 月 31 日（不包括會員優惠日）

• 體驗地點： 尖沙咀海港城維特健靈專門店（海洋中心3樓308B號舖）

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