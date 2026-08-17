醫療廢物變有毒手機殼或致血癌 央視拆解4大隱形毒素+自保關鍵

現代人手機不離手，從早到晚滑動螢幕，甚至邊玩手機邊食零食，講電話時更直接將手機貼在面頰上。然而，你可曾想過，每天與皮膚「親密接觸」的手機殼，隨時是暗藏身邊的健康殺手？近期內地曝光的一條黑心產業鏈，讓不少慣用廉價手機殼的人都心驚膽戰。



網購廉價殼暗藏玄機 醫療垃圾粉碎再造

早前，央視官方視頻帳號「央視頻」發佈影片揭發，市面上部份售價僅數元、標榜「食品級」或「親膚觸感」的廉價軟身手機殼，背後竟涉及極惡劣的製造過程。

報道指出，不法廠商為了大幅壓低成本，違規回收醫院廢棄的針筒、輸液管等「醫療垃圾」，甚至混入各類電子廢料。這些廢料在未經徹底無害化處置的情況下，被直接粉碎、熔解並重新打成塑化顆粒。

正規的食品級或電子級塑膠原料每噸成本動輒上萬元，但摻入醫療廢料後，生產成本可暴降三分之二。為了遮蓋廢棄塑料發出的刺鼻臭味與雜色，無良作坊更會大量添加工業香精、劣質染色劑及塑化劑，再以「防摔」、「高顏值」包裝銷往市場，變成每日貼近大家皮膚的日常用品。

拆解黑心殼「4大隱形殺手」 嚴重可致腎衰竭與血癌

這些品質不符規格的手機殼，通常由「醫療垃圾」，混合劣質再生塑料製成，含有多種危險化學成分。

這些品質不符規格的手機殼，在手機發熱或手掌出汗時，有害物質極易透過呼吸道或皮膚滲入體內。專家指出，劣質手機殼主要含有以下4類危險化學成分：

1. 一級致癌物「苯」及甲醛



剛打開包裝時若聞到刺鼻的塑膠味或化學香精味，往往代表揮發性有機物「苯」及甲醛嚴重超標。苯已被世界衛生組織列為一級致癌物，長期吸入會直接傷害造血系統，顯著增加患上白血病（血癌）及再生障礙性貧血的風險。特別是夏季手汗多、通話時手機殼貼近面部，毒素揮發更易被吸入。

2. 環境荷爾蒙：塑化劑（鄰苯二甲酸酯）



為了讓PVC或劣質TPU材質變得柔軟且富彈性，廠商會添加高濃度的塑化劑。塑化劑屬於環境荷爾蒙，經由皮膚吸收後會干擾人體內分泌系統。兒童長期接觸可能導致性早熟或發育異常；成年男性可能面臨精子質素下降，女性則容易出現內分泌失調。

3. 重金屬超標千倍（鉛、鎘）



為了打造鮮艷顏色或閃粉效果，黑心作坊常使用廉價的工業級染色劑。過往消委會及市場監管部門的抽查中，曾發現部份廉價手機殼重金屬鉛含量超出標準上限高達1,550倍；浙江省市場監督管理局早前亦抽查市面上20款手機殼，發現部份低價手機殼含鉛量竟高達國家標準的30倍以上。重金屬會在體內累積，損害神經系統與骨骼，長期慢性中毒甚至會引致腎衰竭。

4. 致癌物質多環芳烴



這類化學成分常見於劣質再生塑膠中，具有強烈的致癌性與致基因突變風險，且極易透過皮膚接觸進入人體並持續蓄積。

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專家教路：「看、聞、摸」三招自保

手機殼有濃烈塑膠味，代表很有可能是有害物質超標。

想要避免買到「毒手機殼」，在購買及日常使用時可以留意以下幾點：

一. 聞氣味：新手機殼拆封後若有刺鼻橡膠味、油漆味或濃烈工業香精味，即使通風後味道仍久久不散，應果斷棄用。



二. 看顏色與標籤：避開過於花哨、滿佈閃粉或來路不明的超低價產品。購買時優先選擇有3C認證、標明採用「液態矽膠」、「TPU」的產品。



三. 摸質感：若手機殼表面黏手、容易掉色、邊緣有很多毛刺，通常是由劣質再生料製成。



３招日常使用小貼士

新手機殼先清洗通風：新買的手機殼建議先用清水沖洗，放在通風良好的地方晾置一星期，加速殘留化學物質揮發。



定期更換：手機殼經長期摩擦與發熱後會逐漸老化，建議每3至6個月更換一次；一旦發現殼體發黃、發黏或龜裂，應立即停用。



養成良好衛生習慣：在玩完手機後、進食前，亦應養成洗手習慣，避免將重金屬與塑化劑「吃下肚」。.

