致癌物潛藏在身邊？醫生揭6大確定毒物　炸薯條、過期花生都上榜

1. 黃麴毒素來自受潮或過期食品

黃麴毒素主要來自受潮或過期的花生、玉米、堅果，是最強的天然肝癌致癌物之一。李思賢建議保持乾燥、避免食用發霉食品，是最有效的預防方式。他自己平時也不吃花生，以降低黃麴毒素的攝入風險。

2. 苯存在於煙霧與廢氣中

苯存在於香菸（香煙）煙霧、汽車廢氣、油漆與溶劑中，長期吸入會損傷骨髓、提高白血病與淋巴癌風險。李思賢提醒，避免密閉環境與煙霧暴露是預防苯危害的關鍵。

3. 甲醛常見於新裝潢家具

甲醛常見於新裝潢家具、黏著劑與香菸煙霧，長期吸入可能導致鼻咽癌與白血病。李思賢建議裝修後充分通風、使用低甲醛建材，以減少甲醛的危害。

4. 多環芳香烴來自炭烤焦黑食物

多環芳香烴產生於炭烤焦黑食物、香菸與車輛廢氣，可導致肺癌與皮膚癌。李思賢提醒，烤肉時應避免焦黑、減少煙燻，是日常的防癌習慣。

5. 乙醛來源包括酒精代謝

乙醛的來源包括酒精代謝與香菸煙霧，容易造成口腔癌與食道癌。李思賢說，臉紅體質者喝酒後累積乙醛更快，應特別注意飲酒量，以降低罹癌風險。

6. 丙烯醯胺出現在高溫烹調食物中

丙烯醯胺出現在炸薯條、餅乾、烤麵包與咖啡中，高溫烹調會生成此物質，與腎癌與子宮內膜癌有關，建議少吃焦脆、改採低溫烹調的方式，更加安全健康。

