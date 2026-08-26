最長壽人瑞慶祝117歲生日 處事靠1心態 曾移居香港及確診新冠

許多人為追求長壽，不惜花費重金購買保健食品或追求各種極端飲食，但全球最長壽人瑞的經驗卻告訴我們：真正的養生關鍵，可能藏在你的「處事心態」中。



現居於英格蘭薩里郡（Surrey）安老院的英國婦人卡特漢姆（Ethel Caterham）於8月21日與親友歡度117歲生日。作為目前全球在世最年長的人瑞，她的經歷無疑是時代變遷的最佳見證，不僅誕生於1909年，是已故英王愛德華七世最後一位仍然在世的臣民，更歷經兩次世界大戰，甚至在110歲高齡時成功擊退新冠肺炎，創下全球最年長痊癒者之一的紀錄。

現居於英格蘭薩里郡（Surrey）安老院的英國婦人卡特漢姆（Ethel Caterham）於8月21日與親友歡度 117 歲生日。圖片來源： WCNC

曾移居香港 長壽秘訣: 不與別人爭辯

1927年，年僅18歲的卡特漢姆隻身前往印度，擔任一戶英國軍人家庭的寄宿保母。到了1931年，她結識英國陸軍少校諾曼（Norman Caterham）並結為夫妻。婚後曾隨丈夫移居香港生活，並在香港創辦幼稚園投入幼兒教育，與香港結下深刻的緣分。

當被媒體問及長壽秘訣時，卡特漢姆沒有推薦任何補品，只分享了一句充滿智慧的金句：

「不與別人爭辯，聆聽但堅持做自己喜歡的事。」(Never arguing with anyone, I listen and I do what I like)

卡特漢姆的長壽秘訣：「不與別人爭辯，聆聽但堅持做自己喜歡的事。」 圖片來源：AFP Photo

「不爭辯」真的能長壽？

「不爭辯」看似是處世態度，本質上卻是高效的內源性抗衰老機制。當人發生衝突時，大腦會啟動防禦機制，促使腎上腺大量分泌壓力荷爾蒙——皮質醇。若頻繁爭執，身體會陷入「慢性壓力」。

慢性壓力對代謝與細胞的連鎖傷害

引發胰島素阻抗：皮質醇長期偏高會升高血糖，降低胰島素敏感性，增加糖尿病與腹部內臟脂肪堆積風險。

誘發慢性發炎：免疫系統受損，體內持續釋放發炎因子，加速動脈硬化、心血管疾病與腦部退化。

加速端粒縮短：高皮質醇與氧化壓力會加速消耗染色體末端的「端粒」（壽命計時器），導致細胞提前衰老。

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「不爭辯」的生理好處

切斷壓力源：停止言語對抗，能立即阻斷皮質醇過量分泌。

激活副交感神經：保持冷靜能穩定心率與血壓，促進組織修復。

減少內耗：將代謝能量留給免疫與細胞修復，而非消耗在情緒摩擦上。