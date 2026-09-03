乳癌｜法航空姐夜間飛行逾6千小時 患癌獲判「職業病」成全球首例

對不少打工仔來說，加班、返夜班幾乎是生活日常。然而，長期顛倒日夜的生活，對身體的傷害可能遠比想像中深遠。最近國際航空界傳出一宗震撼性的判決——法國一名前空中服務員在抗癌多年後成功勝訴，法院裁定其罹患的乳癌屬於「職業病」，創下了當地航空業的歷史首例。這宗案件再次敲響了現代人對職場健康與乳癌風險的警鐘。



30年航空生涯6,500小時夜航 法航前空姐勝訴創先例

這宗引發國際關注的案件，主角是現年 59 歲的 Sophie Lainault。她在1989 年至 2019 年間在法航任職，曾擔任空服員及長途航班座艙長，累積飛行時間高達 12,600 小時，當中更有超過 6,500 小時屬於通宵夜航。

儘管她病情目前已經緩和，但為了讓自己的疾病獲得公義認定，她在工會支持下開展了長達兩年半的法律訴訟。法國拜雍法院最終作出了具里程碑意義的裁決，認定她的乳癌與職業環境密切相關。

法院在判決中特別提到３大致癌風險因素：

1. 長期夜間工作：頻繁輪值夜班導致生理時鐘嚴重失調。



2. 暴露於游離輻射：高空飛行期間長期接收來自大氣層外的游離輻射（哈佛醫學院研究曾指出，機組人員因輻射相關癌症死亡的比例在各職業中高居前列）。



3. 長期吸入二手煙：法航直到2000年才全面禁煙，在此之前機艙內長期瀰漫二手煙。



在法國，乳癌並未被列入官方預設的「職業病清單」中，爭取認定的過程極為艱巨。這次勝訴不僅讓事主能獲得醫療補償及提早退休，更為全球無數長期面臨類似職場風險的女性開創了法律先例。

▼乳癌的症狀（按圖了解👇👇👇）

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除了基因，還有哪些乳癌高危因素？

乳癌長期高居香港女性常見癌症的首位，每十多名女性中就有一人有機會在一生中面對這個威脅。除了上述案件提到的環境與工作因素，到底還有哪些常見的高危成因？

1. 生理時鐘混亂（夜班與生活不規律）

國際癌症研究機構早已將「晝夜節律混亂的輪班工作」列為潛在致癌物。人體在黑暗環境中會分泌褪黑激素，這種荷爾蒙有抑制腫瘤生長及抗氧化的作用。長期熬夜或返夜班會抑制褪黑激素分泌，導致雌激素水平相對上升，增加乳腺細胞病變的風險。

2. 家族遺傳與基因突變

如果直系親屬（母親、姊妹或女兒）曾患乳癌或卵巢癌，特別是在 50 歲前確診，家族帶有 BRCA1 或 BRCA2 基因突變的機會較高，個人患癌風險也會顯著提升。

3. 生育與荷爾蒙因素

女性一生中接觸雌激素的時間越長，患乳癌風險相對越高。這包括：

初經過早（12 歲前）或停經過遲（55 歲後）



30 歲後才首次生育，或從未生育



未曾以母乳餵哺嬰兒



長期補充荷爾蒙藥物



4. 不良生活習慣

高脂飲食與肥胖：特別是更年期後的肥胖，脂肪組織會分泌額外雌激素，增加患癌風險。



缺乏運動：缺乏體能活動會影響新陳代謝與免疫功能。



飲酒與吸煙：酒精會提升體內雌激素濃度，而煙草中的有害物質（包括二手煙）早已被證實具致癌性。



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預防乳癌：由日常習慣到定期篩查

雖然部份風險因子（如年齡、基因及家族病史）無法改變，但我們仍可從日常生活及主動檢查入手，盡可能降低風險。

一、建立護乳生活習慣

維持規律作息：若因工作需要必須返夜班，盡量在休假時補足睡眠，幫助身體修復。



控制體重與均衡飲食：減少攝取高飽和脂肪及加工食品，多吃蔬菜水果及高纖食物，保持體重指數（BMI）在健康範圍。



保持恆常運動：每週進行最少 150 分鐘的中等強度運動（如跑步、游泳、踩單車）。



遠離煙酒：戒煙並避免吸入二手煙，同時亦要盡量減少飲酒。



二、主動關心乳房健康與篩查

防患於未然永遠是最佳策略。女性應熟悉自己乳房的平常狀態，並建立定期檢查的習慣：

每月自我檢查：經期結束後數天，自行觀察並觸摸乳房及腋下，留意是否有無痛硬塊、乳頭凹陷、不尋常分泌物或皮膚異樣（如出現橙皮紋）。



乳房檢查與造影篩查：



一般風險女性：44 歲至 69 歲的女性，可考慮每兩年接受一次乳房 X 光造影檢查。



中高風險女性：如有家族病史或已知帶有相關基因突變，應諮詢醫生意見，提前至 35 歲或更早開始每年接受乳房 X 光造影或超聲波檢查。



3步驟乳房自我檢查（按圖👇👇👇）

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