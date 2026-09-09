戶外運動如何防中暑？補水與降溫全攻略　這類人最易中暑切勿逞強

盛夏時節，不論是戶外跑步、騎單車，還是港人最愛的假日行山遠足，高溫與酷熱都大幅增加了運動的體能消耗。然而，許多人為了追求運動表現或習慣，往往忽略了高溫帶來的潛在危機。為什麼炎熱天氣下運動更容易疲勞？哪些人屬於高危族群？又該如何科學降溫與補水？以下為你全方位解析！



為什麼炎熱天氣下運動更容易疲勞？拆解生理機制

在正常氣溫下，肌肉收縮運動會產生熱量，身體則透過排汗與增加皮膚血流量來散熱。但在高溫環境下，這套調節機制會遇到「資源搶奪」的矛盾：

1. 皮膚與肌肉「搶血」： 為了散熱，心臟必須將大量血液輸送到皮膚表層；但同時，運動中的肌肉也極度需要血液提供氧氣。皮膚搶走了血液，導致肌肉獲得的氧氣大減，使身體極易感到疲勞。

2. 心臟負擔加倍： 心臟必須大幅提高心率，同時滿足「皮膚散熱」與「肌肉供氧」的雙重需求，這對心血管系統造成了巨大的額外壓力。

3. 高濕度打亂散熱機制： 香港夏日濕度極高，當空氣中水分飽和時，汗水便無法順利蒸發。無法蒸發的汗水不僅無法帶走體熱，更會導致體溫一路飆升，誘發熱衰竭甚至中暑。

高溫環境下運動，容易誘發熱衰竭甚至中暑。（圖片：Shutterstock）

哪些人最容易中暑？

中暑不僅僅是「太熱」，嚴重時可能引發多重器官衰竭甚至危及生命。高風險族群的體溫調節能力或心肺功能較弱，高溫下戶外運動切勿逞強：

• 嬰幼兒及長者： 體溫調節中樞發展未成熟或退化，排汗效率較差。

• 慢性病患者： 如心臟病、高血壓或糖尿病患者，心血管系統無法承受額外的散熱負擔。

• 肥胖人士： 皮下脂肪較厚影響散熱，且運動時產生的體熱遠高於常人。

• 水分或睡眠不足者： 脫水會直接減少汗液分泌；睡眠不足則會削弱中樞神經的體溫調節反應。

• 戶外勞動者及極限運動員： 長時間暴露在高溫下，體力消耗極快，容易忽略早期預警徵兆。

預防中暑的 5 大措施

1. 精準選擇運動時間與環境

盡量將戶外活動安排在清晨（陽光升起前）或傍晚（日落後），避開上午 10 時至下午 4 時的強烈日照時段。出門前務必查看氣象預報，關注「酷熱天氣警告」及相對濕度，若濕度過高應適度降低運動強度或移至室內冷氣房進行。

2. 正確補充水分與電解質

• 避免含咖啡因與酒精飲品： 咖啡、濃茶與酒精均會利尿，加速體內水分經泌尿系統流失，加劇脫水風險。

• 補充電解質： 若運動時間超過 1 小時且大量出汗，單純喝清水可能導致體內電解質失衡，應適量補充含電解質運動飲料。

正確補充水分與電解質能有效預防中暑。（圖片：Shutterstock）

3. 穿著透氣與物理防曬衣物

選擇淺色、寬鬆、排汗透氣的機能衣物，減少熱量吸收並幫助汗水揮發。同時佩戴遮陽帽與太陽眼鏡，防止陽光直射頭部導致體溫迅速上升。

4. 運動前預冷

研究顯示，進入高溫環境或劇烈運動前率先降低體溫，能有效延長體溫達到危險警戒線的緩衝時間。出發前或運動前，可飲用冰沙或冰水，能有效降低體內核心溫度，並提升高溫下的運動表現與安全性。

選擇適合衣著、出發前或運動前飲用冰沙或冰水，都能有效降低中暑風險。（圖片：Shutterstock）

5. 採取高效降溫法

許多人習慣用冰袋敷在皮膚上降溫，但冰袋接觸面積小且可能引發局部血管收縮，實際降溫速度相當緩慢。更高效的降溫方法包括：

• 浸泡式降溫（手部/前臂）： 將雙手或前臂浸泡於冷水中，此處微血管豐富，能迅速帶走血液中的熱量。

• 蒸發式降溫： 直接將水塗抹或噴灑在皮膚表面，配合在空氣蒸發，能模擬「免出汗的蒸發排汗」效果，讓身體節省血液循環資源，進而將更多氧氣輸送到肌肉。

天氣炎熱時不必完全放棄戶外體能鍛鍊，但運動員與健身愛好者必須學會應對高溫。一旦出現頭暈、噁心、心悸或頭痛等中暑先兆，應立即停止運動，移至陰涼通風處休息並進行降溫。只有注意安全、持之以恆，有耐性不放棄，才是健康瘦身與維持體能的主要關鍵！