8月連爆司機猝死！三高問題不容忽視 藥劑師推薦一招解開血管死結

馬路上的突發意外令人惋惜，但更令人防不勝防的，往往是隱藏在體內的「計時炸彈」。今年8月，本港連續發生兩宗司機在駕駛期間突發倒斃的悲劇。這兩宗個案不只是社會事件，更為無數日夜為口奔馳、背負家庭重擔的中年人敲響了健康警鐘。很多人以為自己正值壯年，卻忽略了因長期勞碌累積的健康隱患；其中，都市人常見的「三高問題」絕對不容輕視，因為它們往往就是隨時引爆心臟危機的無形殺手！



三高如何增加心臟負擔？拆解血管死結之謎

「三高」是增加心臟風險的罪魁禍首。長期高血壓會使心臟負荷加重。而血液長期處於高血糖狀態，會使葡萄糖附着在血管壁上，與蛋白質結合發生化學反應並產生自由基。自由基的氧化作用會傷害血管內皮細胞，造成血管壁粗糙，促使膽固醇容易沉積。白血球和血小板會因此大量聚集修補，反而使得血管內路徑更狹窄。血管硬化、血液黏稠及血壓波動交織在一起，形成難以解開的「血管死結」，令心臟負擔百上加斤。

中年人往往因為工作壓力大、交際應酬多、飲食大魚大肉且缺乏運動，更容易累積心血管風險。很多人出現暈眩、心悸、胸悶、胸痛、易疲勞、手腳突然麻痺或肩頸僵硬時才驚覺不妥。專家強調，日常保養及及早正視極為重要，切勿等到出現嚴重問題才作處理。

中年人經常交際應酬、大魚大肉，長期攝取高澱粉與高糖飲食，容易令血糖飆升，埋下「三高」伏線。

藥劑師推薦5大逆轉血管死結成分 阻截+溶解+保護

要有效管理血管健康，必須從源頭阻截並清除血管垃圾， Return 強心血管配方 Super Flow正是針對三高及心血管問題而設的護心方案。產品獲日本政府GMP認證及藥劑師推薦，具備五大核心成分，或有助穩定血壓、血脂、血糖及膽固醇，有效阻截三高．溶解廢物．保護血管，解除及預防血管死結：

• 升級成分「三七皂苷」：含活性皂苷 Rg1，幫助掃走血管廢物、修補血管損傷，發揮協同效應，全效保護血管、降低三高相關風險。

• 升級成分「HMPA米糠活性多酚」：採用益生菌發酵技術提取確保「核心多酚」具備高活性，有助降醇、減少內臟及皮下脂肪、提升血管柔韌度，並有助減輕體重及腰圍。

• 武靴葉：亞洲人飲食中70%為澱粉質，長期高澱粉飲食易令血糖偏高。其獨特活性成分武靴葉酸，能抑制葡萄糖在小腸內被吸收，減少脂肪積聚在體內，阻截「三高」形成。

• 納豆激酶（豆酵絲氨酸蛋白酶）：源自日本國寶級健康食品納豆，其獨有的納豆激酶能有效清除血管黏附廢物，分解血管內的血塊，使血管暢通，並不含維他命K2，不易與藥物衝突。

• 高濃度輔酶Q10：隨年齡增長，體內的輔酶Q10下降幅度明顯。配方提供的高濃度輔酶Q10，其抗氧化能力比維他命E高出40倍，有助為血管抗氧化，減少血塊形成，增強腦血管柔韌度並延緩老化。

日本製無藥性 用家實證1個月有改善三高指數

日本製造Return 強心血管配方 Super Flow具備日本政府GMP認證，且不含藥性。臨床實證顯示產品具速效表現：2小時起效，12星期有效降醇及減少壞脂肪。數據顯示，94%用家滿意三高指數，92%表示能改善暈眩、心悸或手腳突然麻痺等症狀，以及96%表示服用後有助預防三高。

產品針對「阻截、溶解、保護」三大功效，可達致以下階段性效果：

• 1個月 改善三高指數

• 2個月 減壞脂肪積聚

• 3個月 剷除血管垃圾

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*此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。

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