腳臭｜洗完腳依然一陣「臭豆腐味」？拆解5大成因+5招減少異味

明明每天回家都有洗腳，為什麼脫鞋時還是有一股難聞的酸臭味？香港天氣長年濕熱，再加上不少打工仔需要穿著不透氣的皮鞋、高跟鞋或安全鞋上班一整天，腳臭問題往往成為職場與社交上的重大尷尬。



為什麼腳會臭？與兩大細菌有關！

台灣醫生王修含引述《加拿大微生物學雜誌》（Canadian Journal of Microbiology）研究，揭露造成強烈腳臭的關鍵：

1. 表皮葡萄球菌（主要臭味來源）

它是皮膚上的正常菌群，會將汗液中的白胺酸分解為「異戊酸」。這種物質帶著濃烈的酸腐味，不但是腳臭的主因，也會引發口臭。

2. 枯草桿菌（臭味加重幫凶）

廣泛存在於土壤等自然環境中，雖不致病，但研究發現嚴重腳臭者的足底常有它的蹤跡，顯示它極可能讓腳臭問題雪上加霜。

shutterstock圖片

腳臭的 5 大常見成因

1. 腳底汗腺過度發達（多汗症）

有些人天生腳底汗腺較多，稍微活動或天氣悶熱就會大量出汗。潮濕的環境會成為細菌繁殖的最佳溫床。

2. 鞋襪不透氣

穿著塑膠、合成皮等不透氣材質的鞋子，或非吸汗材質的襪子，會使汗水無法順利揮發。悶熱潮濕的鞋內空間會大幅加速細菌繁殖。

3. 洗腳不徹底與角質堆積

洗澡時若只用清水沖洗，沒有仔細清潔腳趾縫。腳底的死皮與角質是細菌最喜歡的食物來源，角質越厚，細菌分解產生的異味就越濃烈。

4. 黴菌或細菌感染（香港腳、點狀角質溶解症）

香港腳（足癬）：真菌感染會導致脫皮、水泡，並伴隨特殊的酸臭味。

點狀角質溶解症：由特定細菌（如棒狀桿菌）感染，會在腳底形成微小凹洞，並釋放出類似「臭豆腐」的強烈惡臭。

5. 壓力與情緒緊張

人在緊張、壓力大、焦慮或情緒波動時，交感神經過度興奮，會刺激汗腺同時大量分泌。這種「壓力汗」所含的蛋白質與脂質較高，被細菌分解後更容易產生刺鼻異味。

shutterstock圖片

教你5招改善腳臭 減少異味

1. 徹底清潔與定期去角質

洗澡時不能只用清水沖腳，需使用肥皂或沐浴乳仔細清洗腳趾縫與腳底。每週使用磨腳石或去角質產品 1-2 次，減少老廢角質。

2. 換穿高吸濕排汗襪（如純棉襪、除臭襪）

捨棄不透氣的尼龍或化纖襪，改穿具備良好吸汗能力的含棉量高或竹炭纖維襪。另外，銀離子抗菌機能襪能減少細菌滋生；五趾襪則能分開趾縫，避免汗水積聚在趾縫間。若容易出汗，建議隨身多帶 1-2 雙襪子，濕了就立刻更換。

3. 鞋子輪替穿著，保持鞋內乾燥

同一雙鞋連續穿著會累積濕氣，成為細菌溫床。建議準備 2-3 雙鞋交替，讓剛穿過的鞋子通風晾乾至少 24小時。回家後也可放竹炭包、矽膠乾燥劑入鞋內吸濕。此外，鞋墊最容易吸附汗水與異味，可選擇透氣抗菌鞋墊並定期清洗。

4. 使用止汗劑或抑菌足粉

可在出門前或睡前塗抹/噴於乾淨的腳底與趾縫，抑制汗腺分泌。另外，也可以在出門前在鞋內或襪內灑上足粉，能吸收多餘汗水並保持足部乾爽舒適。

5. 溫水足浴（茶葉/白醋泡腳）不適用於腳部有傷口、脫皮或嚴重香港腳的人士

每週進行 2-3 次足浴，有助於抑菌與收斂汗腺：

茶葉泡腳：利用茶多酚（單寧酸）的收斂與殺菌特性，用濃茶加溫水泡腳 15-20 分鐘。

白醋泡腳：在溫水中加入少許白醋（比例約 10:1），利用弱酸性環境抑制細菌與真菌生長。

如果嘗試上述方法 2-3 週後仍無明顯改善，或是伴隨嚴重脫皮、水泡、劇癢、腳底出現微小凹洞（點狀角質溶解症），建議直接向皮膚科醫生求診。