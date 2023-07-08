腳臭｜腳總是發出腐爛氣味？恐患「毒襪子症候群」由這原因引起

夏天總是讓各種體味接踵而至，汗臭、狐臭、頭皮油膩臭、腳臭等，每一個都足以讓同事遠離你。



醫師指出，如果有常態性腳臭問題，可以看看自己是不是得了「毒襪子症候群」，去諮詢皮膚科門診就得到適當的治療。

什麼是「毒襪子症候群」？（按圖了解👇👇👇）

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台灣皮膚科醫師陳昱璁指出，毒襪子症候群是「足蹠蠹蝕症」的俗稱，又稱「凹陷性角質溶解症」。患者的腳上會有很多小洞洞，感覺很像是蟲咬，然而這樣的腳，不是被蟲吃出來的，也不是被造成香港腳的黴菌所引起，而是因為常常穿不透氣的鞋子導致。

由於患者的雙腳一直處於潮濕、悶熱狀態，一些存在於腳上的棒狀桿菌或微小球菌繁殖後會產生蛋白酶分解腳皮，產生密密麻麻的小洞，還會伴隨著難聞的氣味，特別容易好發在軍人、運動員、學生、長期穿包鞋等容易流腳汗的族群身上。

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為什麼毒襪子症候群這麼臭？

陳昱璁表示，毒襪子症候群的腳會這麼臭，是因為細菌蛋白酶分解腳皮後會產生「硫化物」，氣味就像是自然界的硫磺、腐敗的食物、煤氣洩氣的味道等，人對硫化物的敏感性相當高，遠遠的就可以聞得到，可想而知，那種味道即便是穿了鞋子也不能完整屏蔽，這也是為什麼有毒襪子症候群的患者，即便連穿鞋子仍然可能臭氣熏天。

毒襪子症候群怎麼治療？

陳昱璁提到，治療毒襪子症候群並不困難，主要是以外用的抗生素藥膏為主，例如常見的青春痘藥膏或紅黴素眼藥膏都有很好的治療效果，所以治療起來其實很簡單，假使外用藥膏沒效，才會改成口服抗生素治療。抑制了表皮細菌的生長，自然就不會有「臭氣」的產生。

針對腳氣問題，中醫有以下治療方法可供參考，主要是從穴位按摩、使用藥材泡腳及改善生活習慣出發（按圖👇👇👇）：

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預防毒襪子症候群 就這樣保養

想避免毒襪子症候群纏身，陳昱璁建議民眾，可以適度的加強自己皮膚的清潔保養，時常保持腳的乾爽，像是穿透氣通風的鞋子跟吸汗力強的棉襪，或是可以多帶幾雙襪子做替換，在洗完澡、運動完、下雨淋濕後趕緊將腳底擦乾吹乾，除了避免細菌滋生，也能大幅減少異味分子的產生。

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