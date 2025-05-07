經常腳臭不敢除鞋好尷尬？5招助改善腳臭每日沖澡要仔細清潔腳部

來到朋友家作客，遲遲不敢脫鞋，就怕腳臭嚇壞朋友、帶來壞印象！為什麼人會腳臭呢？坊間曾流傳說腳臭與排毒功能有關，但其實是無科學根據的說法。腳臭其實與流腳汗、潮濕、密閉環境有關，因此保持足部通風乾爽有助改善腳臭。還有什麼方法呢？以下5個辦法幫助改善腳臭。



為什麼會腳臭？

腳臭主要是由細菌引起的。人的腳部平均每平方公分有約620個汗腺，相較於身體其他部位（每平方公分僅143至339個汗腺），密度明顯更高。兩隻腳加總超過25萬個汗腺，每天分泌數毫升到十多毫升的汗液，量甚至不輸腋下。當活動增加、天氣悶熱、精神緊張或食用辛辣燙熱食物時，腳部出汗也會隨之增加。

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其實，汗液本身是無味的。問題在於汗液中的鹽分、乳酸和尿素，在潮濕密閉的環境下，促使細菌與黴菌大量滋生並分解腳部的角質蛋白。這個過程結合汗液成分，便產生了刺鼻難聞的臭味。

英國羅浮堡大學的研究發現，腳部最常見的細菌是葡萄球菌，且常伴隨一種名為「異戊酸」的化學物質出現。異戊酸會釋放強烈臭味，而這類細菌在腳底尤其是前腳掌的數量最多，因此成為腳臭的主要來源。

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5個方式改善腳臭與鞋子臭

1. 每日洗澡時要仔細清潔腳部，特別是腳趾縫容易藏污納垢的地方。

2. 每晚用棉球或布沾些酒精，均勻抹在脫下的皮、球鞋內，等第二天一早乾燥後再穿，連續兩週後，鞋子就不會再發出臭味了。

3. 腸胃比較不好的人可以多吃富有葉綠素的蔬菜，能有效減輕腳臭味，避免油炸、辛辣、上火的食物。



針對腳氣問題，中醫有以下治療方法可供參考，主要是從穴位按摩、使用藥材泡腳及改善生活習慣出發（按圖👇👇👇）：

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4. 平時穿著的襪子含棉量要高，能夠吸腳汗，上班或外出時可以選擇穿著防臭襪，保持足部通風。

5. 平時多準備幾雙鞋子輪流替換，穿完後放置於通風處使其乾燥，或鞋子裡放入生石灰小包（食品乾燥劑包）讓鞋子保持乾燥。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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