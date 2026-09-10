Apple Watch增健康年齡檢測稱歷代最準 劍擊港隊分享手錶救命實例

搭地鐵或行過中環街頭，放眼望去，身邊十個有七八個人的手腕上都戴著一隻智能手錶。以往多數人買手錶，無非為了搭車拍卡、看訊息或跑步打卡；但隨著科技發展，這件日常隨身配件的定位，早已悄悄由「數碼產品」轉變為全天候監察身體異常的「隨身護士」。



Apple Watch Series 12／Ultra 4登場

剛在 Apple 秋季發布會登場的全新 Apple Watch Ultra 4 與 Apple Watch Series 12，焦點正正落在進一步深化的健康監測技術，以及配合 iPhone 迎來的「健康」App 全面升級。

號稱穿戴裝置「歷代最精準」：全天候感測與 0-10 分身體準備度

每日準備度的分數

新一代 Apple Watch 搭載了全新設計的「健康感測系統」與 S11 晶片，配備面積更大且更省電的綠色 LED 組件。新架構不僅將全天候心率測量頻率提升至每 5 秒一次，反映自律神經與抗壓能力的「心率變異」（HRV）測量次數，更比以往大幅增加高達 24 倍。

心率變異並非單純指一分鐘跳多少下，而是每次心跳之間微細的時間差距，能敏感反映交感與副交感神經的平衡。很多香港上班族習慣「死頂」，表面上精神奕奕，體內神經系統其實早已透支。透過高密度的數據追蹤，手錶能第一時間捕捉到潛在的過勞風險。

收集到的龐大數據，會由 S11 晶片轉化為全新的「每日準備度分數」（0 至 10 分）。系統綜合用家近期的體能活動、睡眠質素與各項生命體徵，給出清晰的行動指引：

稍作休息：身體透支亮紅燈，切忌勉強高強度運動或過度加班。



保持步伐：維持日常活動，避免額外負荷。



準備就緒：體能恢復良好，可按常規推進訓練。



全力以赴：身心處於顛峰狀態，適合挑戰個人極限。



用家甚至可以直接透過語音跟 Siri 討論調整當天的訓練節奏，未完成的對話亦能在其他 Apple 裝置間無縫切換。

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iPhone「健康」App 大改版 引入嶄新「健康年齡」概念

除了手錶端的即時數據，即將隨系統更新推出的 iPhone「健康」App 亦迎來徹底的介面革新。本次更新最大的亮點，在於新增了一個專注長遠健康的全新分頁，並首次引入「健康年齡」（Health Age）概念：

對比實際年齡評估長期體質：系統會深度分析用家長期累積的心率、睡眠結構、步行穩定性、有氧適能等多項關鍵維生數據，並與實際生理年齡作交叉比對，計算出用家身體機能的實質年齡。



透視隱性老化與衰退趨勢：很多都市人自覺年輕，但體能指標可能早已亮起老化警號。「健康年齡」能讓用家直觀了解自己的生活習慣究竟是在「減齡保養」還是在「透支健康」，並提供具前瞻性的生活調整建議。



建立完整的長期守護閉環：配合現有的睡眠窒息症通知、心電圖應用程式、心律不整警示及跌倒偵測，新版健康 App 將零散的單次量度，串聯成具醫學參考價值的長期健康檔案。



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新增「Audio Intelligence」功能與50小時長效續航

除了生理數據，新一代手錶首度加入「聲音智能」（Audio Intelligence）功能。裝置端能夠辨別周圍的重要環境聲音，例如家門鈴聲、嬰兒哭聲或火警警報等，並即時透過震動提醒，對長者或聽障人士而言，居家安全多了一重保障。隨之而來的「即時重播」（Live Rewind）更可在錶面以文字重溫過去 15 秒內的對話，配合 Siri 自動記下會議或日常筆記。所有語音辨識均在裝置本地安全隔離處理，不辨識說話者身份且不存檔，杜絕私隱疑慮。

在電量方面，Apple Watch Series 12 戶外運動模式續航提升至 10 小時，且充電 15 分鐘即可補回 12 小時電量；而旗艦款 Ultra 4 日常使用續航突破 50 小時，極限運動模式下依然可維持 45 小時每秒 GPS 記錄，徹底解決以往用家因為「要除低充電」而錯失夜間健康監測黃金期的痛點。

救人實例：深夜心跳曾暴跌至33，手錶警報救回一命

很多嚴重的隱性心臟病在惡化前毫無疼痛徵狀，而科技的守護價值，往往就在最意想不到的生死關頭體現。智能手錶及時救人並非新鮮事，翻查過往本地報道，香港劍擊代表崔浩然的母親 Natalie，正是多得 Apple Watch 的心率警報在鬼門關前撿回一命。

香港擊劍選手崔浩然（右）慶幸母親Natalie（左）因為Apple Watch的幫忙下，令她逃過一劫，之後更傳了一封感謝信給Tim Cook。

年近七旬的崔媽媽退休後熱愛瑜伽與游泳，體魄一向健朗。當時她因事借戴兒子的 Apple Watch 入睡，未料凌晨時手錶突然發出刺耳警報——螢幕顯示她的心跳竟然暴跌至只有 33 bpm。

家人見狀立即將她送院急救，醫生檢查後證實她的靜態心率長期嚴重過低，隨時會在睡夢中心臟驟停，情況極度危急，需要即時進行手術植入心臟起搏器。崔媽媽事後坦言，以往總覺得智能手錶是「年輕人的玩具」，沒想到那次偶然戴著入睡，竟救了自己一命。

連上一代技術尚且能在關鍵時刻救人，今代感測密度全面升級，加上健康 App「健康年齡」的長期追蹤，自然更受外界關注。

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發售日期與售價

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新一代手錶已開放預訂，並於 9 月 18 日正式發售：

Apple Watch Ultra 4：提供原色與黑色鈦金屬錶殼，主打極限戶外與長達 50 小時續航，售價為港幣 $6,499 起。



Apple Watch Series 12：提供鋁金屬、鈦金屬與陶瓷 3 款錶殼，備有 42 毫米（港幣 $3,199 起）與 46 毫米（港幣 $3,599 起）兩種尺寸。



智能手錶畢竟不是醫院的專科診斷設備，不能完全取代正規體檢；但作為全天候貼身守護的第一道防線，當手腕上的精密感測器發出心率偏低或異常警號，或是健康 App 提示「健康年齡」異常時，絕對值得你停下來認真對待。