視力時清時矇、狂流眼水係乾眼症警號？醫生教睇成分揀啱眼藥水

都市人工作忙碌，日夜機不離手，乾眼症日益普遍。眼科專科醫生伍立祺表示，不少人眼乾不適時會自行購買眼藥水，但坊間眼藥水種類繁多，標榜「清涼」、「消紅」的產品未必適合乾眼人士，選錯眼藥水反而可能令眼睛承受額外負擔。



伍醫生指出，眼睛表面有一層保護眼球的淚膜，當淚液分泌不足，或者淚液揮發得太快，就可能形成乾眼症。「乾眼症常見症狀除眼乾、眼攰之外，還會出現異物感、灼熱感、紅筋，有些人的視力更會出現『時清時矇』的情況。部分患者在眼睛極度乾澀時，反而會出現『反射性流淚』這種看似矛盾的現象。若乾眼情況持續惡化，更有機會影響視力。」

坊間眼藥水的認知誤區

面對坊間五花八門的眼藥水，伍醫生特別提醒市民留意以下幾類產品。首先是主打「清涼」的眼藥水，大多數添加了薄荷醇（Menthol）成分，只能帶來短暫冰涼感，對眼乾、發炎或敏感並無實質改善作用；並且坊間的複方眼藥水大多含有防腐劑，長期使用會增加眼部負擔。

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消紅眼藥水恐增青光眼風險

「至於標榜『消紅』的眼藥水，則更加需要小心。眼紅原因眾多，除眼乾外，亦可能與發炎、感染或敏感有關。部分消紅眼藥水含有血管收縮劑，雖然可以在短時間內令眼睛消紅，但長期使用可能產生依賴，一旦停用便會出現『反彈性充血』，情況甚至比使用前更嚴重。另一些消紅產品則可能含有類固醇，雖然類固醇具有消炎作用，但長期使用可能令眼壓升高，增加青光眼及白內障風險。」

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醫生教您揀正確眼藥水！

如果想自行購買眼藥水紓緩乾眼，伍醫生建議優先選擇無防腐劑的人工淚液。人工淚液的基礎成分包括羧甲基纖維素（CMC）；若同時含有透明質酸，鎖水能力會更強，特別適合缺水性乾眼症及角膜受損的患者。至於缺油性乾眼症患者，可選用含甘油、礦物油等保油成分的眼藥水。若出現輕微眼紅及痕癢，但一時未能求醫，可考慮選用含抗組織胺（Antihistamine）的眼藥水作臨時紓緩，若情況持續就建議到眼科就診。

持續不適或須進階治療

乾眼症是否會自行痊愈，關鍵在於成因及嚴重程度。伍醫生指出，如果只是短期由天氣乾燥、睡眠不足、長時間使用電腦或佩戴隱形眼鏡等因素引起的輕微乾眼，移除誘因、充分休息後，症狀可以逐漸改善。若乾眼問題持續而沒有及時處理，眼表可能會出現慢性炎症，進一步造成角膜受損甚至潰瘍、影響視力。除了日常點人工淚液，出現眼表炎症的嚴重乾眼患者，需要在醫生監察之下使用類固醇或者環孢素 A消炎眼藥水；夜間睡覺前亦可以使用滋潤眼藥膏幫助紓緩症狀。淚液嚴重分泌不足的患者，可透過淚管栓塞手術保留眼部分泌的淚液；若屬瞼板腺阻塞，亦有手術可助疏通，改善油脂分泌。