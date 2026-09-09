經常揉搓眼睛竟致結膜炎　停止4行為：關燈玩手機　科學護眼7注意

經常揉搓眼睛、關燈玩手機……日常生活中，這些看似平常的行為，正在傷害我們的眼睛。



這份護眼攻略，快快收好！

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這些行為，真的很傷眼睛！

1. 經常揉搓眼睛

很多人有揉眼睛的習慣，眼乾、眼癢時不自覺地就揉兩下，尤其是過敏性結膜炎或眼瞼皮炎患者。雖然揉眼睛能帶來短暫的舒適感，但對眼球是一種「虐待」。

如果手不乾淨，揉眼睛很容易引發細菌感染，比如細菌性結膜炎或瞼腺炎。即使手洗乾淨，揉眼也只會降低感染風險，反覆用力揉搓還會導致更嚴重的問題，如加重散光、圓錐角膜、視網膜脱落等。此外，長期揉眼睛還會導致眼周皮膚粗糙、黑眼圈加重。

2. 連續長時間使用電子屏幕

長時間面對電子屏幕後容易出現眼乾、眼癢、燒灼感、異物感、視物模糊、視力下降、眼部脹痛、眼眶痛等症狀，出現症狀的嚴重程度與操作時間長短密切相關。

3. 關燈玩手機

關燈後看手機，瞳孔在暗環境下散大，虹膜周邊變厚導致前房角狹窄，眼壓可能升高；離近看屏幕時晶狀體調節變厚，進一步縮小眼前空間，容易誘發閉角型青光眼急性發作。如果患者不及時接受治療，最終或可出現永久性盲且無法恢復。

4. 長期使用眼部化妝品

長期使用眼部化妝品容易導致瞼皮炎與瞼緣炎、結膜炎與結膜色素沉着、角膜炎與角膜異物、乾眼症與瞼板腺功能障礙等疾病。

如亮光眼影比啞光眼影含有更多帶有鋒利邊緣的細顆粒物（如氧化鉍、雲母、金屬粉、魚鱗精華等），更易產生皮膚刺激症狀。眼科醫生在使用裂隙燈對患者眼睛檢查時就能夠清楚地看到化妝品的粉末狀顆粒物混合在淚液中，長期如此會影響眼表健康。

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如何科學護眼？這份攻略果斷收藏！

愛眼護眼，首先要知道眼睛喜歡什麼和不喜歡什麼。

1. 眼睛不喜歡長時間工作

刷手機時，建議避免長時間、高強度看手機屏幕，可以採用「20-20-20護眼法則」：近距離用眼20分鐘後，抬頭遠眺20英尺（6米）外的物體或自然景觀，保持遠眺至少20秒。

2. 眼睛不喜歡壓力過大

正確的坐姿對於減少眼睛壓力至關重要，要確保手機屏幕與眼睛在一條水平線上，不要離屏幕太近。同時，要保持一個良好的坐姿觀看，儘量不趴着、躺着，減少對頸椎和眼睛所造成的壓力。

3. 眼睛不喜歡過亮過暗的環境

刷短視頻時要確保周圍光線充足，保持屏幕亮度適中，避免過亮或過暗，以免對眼睛造成刺激。晚上使用手機可以打開護眼燈，以減少藍光對眼睛的傷害。

4. 眼睛不喜歡快速活動

適當轉動眼球可以緩解用眼疲勞，但是快速轉動眼球不僅不能護眼，還有可能增加視網膜脱離的風險。

5. 眼睛喜歡戶外運動 記得佩戴太陽鏡

可適當增加戶外運動量，老年人尤為適合散步、打太極等強度較小的運動，這有助於避免睫狀肌長期處於緊張狀態，對緩解視疲勞也有所幫助。此外，戶外活動時佩戴太陽鏡，可以減少紫外線對眼睛的傷害。

6. 眼睛喜歡新鮮蔬果、蛋黃、深海魚類

飲食方面增加富含維他命C、粟米黃素等食物的攝入，比如新鮮蔬果、蛋黃、深海魚類，這些營養素有助於延緩晶狀體老化。

7. 眼睛喜歡做做按摩，放鬆一下

可以採用穴位按壓法、熱敷護眼法等緩解眼部疲勞，改善視功能。長期用眼過度，不妨試試按壓神門穴和交感穴，幫助緩解眼痛和眼肌肉痙攣。

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