脂肪肝｜瑞士名醫教「一週肝臟排毒法」 靠 2 款飲品擊退內臟脂肪

香港每四名成年人中就有多於一人正面對脂肪肝的威脅。這項與現代都市飲食、肥胖及糖尿病息息相關的肝臟隱患，初期往往毫無症狀。但有醫生指出，只要在早期透過飲食與生活習慣的調整，脂肪肝有機會被逆轉。



脂肪肝是什麼？

當肝臟的脂肪含量超過正常值的 5% 時，即臨床上的脂肪肝。主要可分為兩大類型：

代謝性脂肪肝：與飲酒無關，主因在於代謝功能異常，如肥胖、2 型糖尿病、高血脂、高血壓及胰島素阻抗。即使滴酒不沾，也可能因都市病催生。若不及時干預，可能沿著肝炎、肝纖維化、肝硬化、肝癌的方向惡化。

酒精性脂肪肝：源於長期酗酒，酒精代謝過程會過度消耗肝臟代償能力，導致大量脂肪沉積於肝細胞中。

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脂肪肝若不處理會否惡化？

香港人生活節奏急速，壓力沉重，人們往往會忽略身體發出的警號。近年來，脂肪肝的患病率確實呈現上升趨勢，特別是40至70歲的中老年人及肥胖人士，均屬高危群體。

脂肪肝從形成到惡化，大致可分為以下幾個階段：

1. 脂肪堆積： 當你攝取過多高糖高脂食物且缺乏運動時，肝臟無法有效處理過剩脂肪，便開始積聚。



2. 輕度脂肪肝： 肝臟脂肪含量佔5%至10%，此階段通常沒有明顯症狀，需透過超聲波檢查才能確診。肝臟此時僅是「體重增加」。



3. 中度脂肪肝： 脂肪積聚達10%至25%，肝臟開始出現炎症和纖維化，可能引起肝區疼痛，此時便發展為「脂肪性肝炎」。



4. 重度脂肪肝： 肝臟脂肪含量超過25%，肝臟內的炎症和纖維化會進一步惡化，最嚴重的情況可能演變為肝硬化，甚至肝癌！



兩大護肝排毒飲品

瑞士生物醫學專家 Dr. Thomas Rau M.D. 曾分享「一週肝臟排毒法」，透過兩款在家就能調製的飲品，幫助身體加速排除老廢物與多餘脂肪。

1. 現打無糖蘋果汁：放鬆膽管、腸道排毒

飲法：連續 6 天，每天於兩餐之間飲用現打無糖蘋果汁。

作用：蘋果酸與膳食纖維能放鬆膽管、促進膽汁排出，並深層清理腸道。

注意事項：這 6 天需搭配飲食控制，嚴格戒除酒精、肉類、乳製品、蛋類、小麥與加工飽和脂肪，並以高纖原型蔬菜為主食。

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2. 初榨橄欖油＋檸檬汁：抗氧化、促進脂肪代謝

飲法：1 匙初榨橄欖油加入半顆檸檬汁，每週 3 至 4 次，於早晨空腹飲用。

作用：檸檬含豐富的維他命 C 能刺激肝臟生成「穀胱甘肽」來抗氧化；橄欖油則能抗發炎、降膽固醇並促進腸道蠕動。