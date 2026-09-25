ITZY留眞認患ADHD 聊天突「消失」向粉絲致歉 拆解成年患者特徵

在舞台上光芒四射、動作俐落精準的偶像，私下亦可能正與自己的大腦「搏鬥」。韓國人氣女團 ITZY 成員留眞（Ryujin）近日在粉絲互動平台上，大方承認自己患有「嚴重注意力不足過動症（ADHD）」，引來大批網民與歌迷共鳴。她坦然面對自身神經多樣性的態度，同時亦令不少人重新審視「原來成人的專注力失調，往往以意想不到的生活細節呈現！」



聊到一半突「潛水」？留眞坦承：測試證實病情嚴重

留眞留言向粉絲致歉，並道出自己患有ADHD。（網絡圖片）

粉絲：你總是聊到一半就消失，只剩我一個人拿著手機看著對話框發呆等待... 唉，呃..（訊息被隱藏）



柳真：抱歉，我的注意力缺陷過動症很嚴重。

柳真：我做過測試，結果顯示很嚴重。



事件源於日前在付費粉絲交流平台 Bubble 上，有歌迷帶點撒嬌地抱怨留眞經常在對話中途無故「失蹤」，讓大家拿著電話苦苦等待。面對粉絲的疑惑，留眞並未找藉口敷衍，反而直接致歉並道出實情：「對不起，我的 ADHD 相當嚴重。之前做過專業測試，結果顯示情況確實很嚴重。」

這番毫無保留的自白隨即在網上引起廣泛討論。其實早在先前的綜藝節目中，留眞就曾透露自己患有嚴重 ADHD，當時她還跟主持人大方分享自己在日常生活中如何嘗試控制與調適症狀。如今她進一步確認自己曾接受專業臨床評估，更證實了這並非一時的分心，而是一項確切的醫學診斷。

粉絲熱烈共鳴：看見舞台下的真實掙扎

留眞的坦白非但沒有引來負評，反而獲得海量支持。在普遍對心理與精神健康議題相對保守的演藝圈中，藝人公開談論自身神經發育狀況實屬罕見。不少同樣受 ADHD 困擾的網民紛紛表示感到被理解：「終於有人明白聊著天突然靈魂出竅的感覺」、「看見在舞台上表現完美的偶像也面對同樣難題，突然覺得自己不再孤單」。

什麼是 ADHD？大人也會患上嗎？

在香港，ADHD 正式名稱為「專注力失調／過度活躍症」。很多人以為這只是「小朋友坐唔定、唔聽話」的兒科問題，長大後自然會痊癒；但醫學研究早已指出，ADHD 屬於腦部神經發育障礙，與大腦前額葉皮質發展延遲、多巴胺及去甲腎上腺素等神經傳遞物質分泌失衡有關。

約有五成至六成的患童，症狀會持續帶到成年期。成年患者未必會像小童一樣在地上亂跑或大吵大鬧，過度活躍的表現往往演變成內在的不安感；而專注力調控的障礙，則會滲透在工作、社交與日常管理之中。

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拆解成人 ADHD 三大核心特徵

成人 ADHD 的徵狀通常比兒童更為隱蔽，經常被誤解為「無責任感」、「拖延症」或「大頭蝦」。臨床上主要涵蓋以下三大面向：

1. 專注力失調（注意力調控障礙）

容易分心或思緒游離： 在進行對話、開會或閱讀長文時，極易受周遭雜音或自身腦海閃過的念頭帶走，就像留眞在打字聊天時突然分心跳到別的事情。



常態性遺忘與遺失物品： 經常忘記約會、繳費期限，或是隨手放低鑰匙、銀包便找不著。



「時間盲區」與拖延： 難以準確評估事情所需時間，事情不到最後一刻無法著手處理。



註：患者並非完全無法專注，當遇到自己極度感興趣的事物時，反而會進入「過度專注」狀態，數小時不吃不喝，這也是為何不少患者在特定藝術或表演領域表現極為出色。

2. 內在過度活躍

成年人較少出現肢體失控，但常自覺「腦袋像開著引擎停不下來」。



靜止時容易覺得焦躁不安，常有搖腳、轉筆、抓頭髮等不自覺的小動作。



難以享受真正平靜的休息時間，放假反而容易感到無所適從。



3. 衝動與情緒控制困難

打斷別人或脫口而出： 在他人說話未完時急於插話，或未經深思便說出傷人的話。



衝動消費： 容易因一時興起購買非必需品。



挫折耐受力較低： 情緒起伏較大，當計劃受阻或遇到繁瑣程序時，容易產生強烈的煩躁感。



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撕掉「懶散」標籤 接納大腦的獨特性

很多成年患者在確診前，常年背負著「做事馬虎」、「缺乏毅力」的自我懷疑與負面評價，進而引發焦慮甚至抑鬱。留眞的故事提醒了大眾：神經多樣性只是大腦運作方式不同，並不等同於能力不足或個人失敗。

若發現自己長期受到專注力不集中、組織混亂等問題困擾，並已明顯影響生活或工作，及早尋求精神科專科醫生或臨床心理學家的專業評估，透過行為治療、生活規律調整，甚至適當的藥物輔助，都能有效改善生活品質，在混亂中重新找回專注的節奏。