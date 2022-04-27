腦疲勞｜大腦太攰致注意力下降、記性差 一招冥想法放鬆助減肥

香港不少「打工仔」平常也在辦公室內工作，整天要面對電腦，眼睛當然會疲勞，但是這種疲勞和剛做完運動時身體的疲勞不同。有專家指，疲勞感是來自大腦，如果近期覺得注意力很難集中、常常忘東忘西，有可能是腦疲勞過高造成。若沒有讓大腦正確休息，就無法消除疲勞。到底有甚麼方法可以讓大腦真正放鬆？



「腦疲勞指數過高」在各個年齡層都有可能發生，例如面臨考試的學生、上班一族更是常見。台灣精神科醫師楊聰財解釋，「大腦疲勞」與「身體疲勞」在本質上是2種不同的東西， 而「大腦疲勞」還可以再大致分為兩種。

第一種是「心理疲勞」，因為煩惱或是壓力等負面情緒所引起；另一種是「多重作業疲勞」，必須同時進行許多項工作、同時思考而造成大腦負擔。

▼大腦疲勞知多啲（按圖看清👇👇👇）

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楊醫師續指，腦疲勞不但讓人沒精神，還可能影響日常生活，嚴重甚至令自身身體受傷害。他建議可以透過以下自我檢測，意識一下自身的腦疲勞指數有多高。

過去一週以來，是否有出現以下情況：



1. 注意力不佳，精神無法集中，無法持維持專注超過30分鐘



2. 記憶力不佳，無法記得人名，容易丟三忘四



3. 閱讀速度變慢，容易讀錯



4. 容易感到焦慮，腦袋停不下來，不斷擔心將來可能發生問題



5. 感覺心浮氣躁，容易被激怒，情緒起伏很大，難以控制自己的脾氣



6. 從事自己的嗜好都提不起勁，感覺不到快樂



7. 出現自律神經失調症狀，身體不舒服，卻找不到病因



8. 非常容易疲倦，體力下滑，很難打起精神



9. 睡不著、多夢、淺眠、睡眠中斷或天還沒亮就醒來



10. 協調性變差，會打翻東西，或是容易碰撞受傷，走路絆到或跌倒



11. 容易坐不住，需要一直移動身體，甚至常須起身走動



12. 自制力下降，出現如暴飲暴食、開快車、衝動性消費等行為



以上如果出現超過5項症狀，就要注意有「腦疲勞」傾向，建議求醫，由專業人士評估與處理。

3招消除大腦疲勞

當腦疲勞來襲，RESM新横浜睡眠･呼吸醫療診所副院長川野泰周推介可以運用以下幾個「非藥物處方」來緩解。

▼消退大腦疲勞方法（按圖看清👇👇👇）

深呼吸法



改掉「凡事都要擔心、理會」的焦慮性習慣，每天早、中、晚和睡前，可以各做20次的深呼吸，慢慢做，藉由呼吸讓自己放鬆下來。

多飲水



每1公斤的體重每天需攝取30毫升的水分，以60公斤的人來說，每天要喝1.8升的水才夠；但睡前4小時要注意避免喝水，以免夜間如廁會中斷睡眠。

回憶開心事情、數數字助眠



如果因為腦疲勞而出現睡眠困擾，建議可以在睡前寫下1至3件快樂的事；躺在床上時，默數一個簡單的數字，可訓練腦袋關機，幫助入睡。

川野院長也提醒，白天盡量不要躺在床上，最多不超過1小時，以免影響夜間睡眠。

▼同場加映：7大護腦好食物（按圖看清👇👇👇）

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食物冥想法助減肥？

川野院長另外亦推介一個食物冥想法，對上班一族來說，吃午飯是唯一的休息時間，在期間邊進行這方法邊吃飯，有助放鬆大腦在早上的疲勞。

▼食物冥想法點樣做？（按圖看清👇👇👇）

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他稱，過程很簡單，在吃飯前，多仔細觀察每種食物的外表、狀態，並在心中用文字形容，例如「看起來好好吃啊」、「原來紫菜放在這裡，蛋在湯內是這樣浮起來」「雞肉看起來煮得好嫩」。



然後再聞一聞味道，慢慢品嚐逐件配菜；專注地去享受每一種食材、注意其味道的變化，讓用餐成為大腦的單一作業，能讓大腦充分獲得休息。

川野院長解釋這方法有助帶來身體健康，

改善重口味習慣飲食



即使食物調味很清淡也會讓人覺得很美味，因為逐一去感受食材味道，就能讓味覺變得更加敏銳，就會逐漸開始喜歡比較清淡的味道

減少食量



食量大的人，通常吃飯速度也很快，若實踐這種覺察式飲食法後，就會開始放慢用餐速度，並且能夠快速獲得飽足感，進而減少食量。

預防糖尿病



川野院長續稱，實際上已有許多案例報告顯示，在實踐這種覺察式飲食法後，有些人的糖尿病獲得改善、血糖控制狀況變好、胰島素注射劑量降低等。例如2016年，美國布朗大學的研究表示，實踐正念的人們在血糖控制方面有較良好的傾向。

有助減重



美國密蘇里大學近年來亦開發出以正念為概念的飲食法—「The Mindfulness- Based Eating Solution（正念飲食法）」，藉由該方法，只需適量的餐點即可讓人產生飽足感，不須要勉強自己，是一種復胖風險機率較低的減重方法。

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