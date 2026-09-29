網傳偏方惹禍！飲中藥後全身麻痹急送院 揭1致命成分

現今社會科技發達，當身體出現痛症或不適，不少市民都會習慣性上網搜尋藥方「執劑藥煲吓」，以為中藥性質溫和、多喝無妨，但這種看似平常的舉動隨時招致殺身之禍。衞生署日前接獲醫院管理局呈報一宗嚴重中毒個案，一名男子未經中醫師診斷，自行依照網上流傳的藥方到藥材舖配藥煎服，結果飲用後隨即出現全身麻痹及心律減慢，需緊急送入公立醫院搶救，險些送命。



照網上藥方自行煲藥 飲後全身麻痹心率急降

製附子若煎煮時間過短、用藥過量或與酒同用等，均易中毒。（衞生署中醫藥事務部圖片）

據衞生署表示，該名患者早前在網上找到一張聲稱能調理身體的中藥藥方，在沒有向註冊中醫師求診的情況下，便自行在本地零售商照單抓藥，藥材中包括「製附子」。病人回家將藥材煎煮飲用後，身體迅速出現異常反應，不僅全身麻痹、嚴重暈眩，更出現血壓驟降及心率顯著減慢等瀕臨休克的徵狀。

家人見狀隨即將他送院求醫。公立醫院其後安排化驗，證實病人的尿液樣本中含有致命的烏頭類生物鹼，確定為烏頭鹼中毒。所幸經過醫護人員全力搶救治療後，病人情況好轉，目前已經康復出院。

「製附子」具散寒止痛之效 用量過猛隨時心臟停頓

這次中毒事件的核心，在於病人服用了過量的「製附子」，而且缺乏專業中醫指導。

製附子是毛茛科植物烏頭的子根炮製品，列於香港《中醫藥條例》附表2之內，臨床上常用於溫陽散寒、治療風濕關節痛或頑固虛寒痛症。這類藥材雖然藥效顯著，但本身天然含有極強毒性的烏頭類生物鹼。一旦攝入過量或煎煮不當，毒素會干擾神經系統及心臟肌肉的正常運作。

烏頭鹼中毒的發病速度非常快，輕則數分鐘至半小時內發作，初期通常表現為唇舌發麻、喉嚨發緊及四肢癱軟無力；隨後可能引發噁心、劇烈嘔吐與腹瀉。假若毒素進一步侵犯心臟血管系統，患者會出現心悸、血壓大跌、嚴重的心律失常，甚至會因為心臟麻痹而窒息死亡。

吃銀杏護心又補腦？（按圖了解👇👇👇）

+ 6

相關文章：銀杏營養｜吃銀杏護心補腦？專家揭不同部位效果大不同吃錯會中毒

煎藥時間是解毒關鍵 盲目自煲極易「中招」

在中醫傳統用藥中，處理附子這類劇毒藥材有著極其嚴格的規範。除了每次用量需要由醫師精準拿捏，煎藥工序更是保命關鍵——通常必須採取「先煎」及「久煎」的做法，將附子單獨以大火轉文火煎煮一至兩小時以上，藉由長時間的高溫水解作用，大幅降低烏頭鹼的毒性，方可加入其他藥材同煲。

一般市民若單憑網上隻字片語的偏方自抓自煮，根本無法準確掌握火候與時間，藥材劑量亦往往超出人體負荷，很容易將一碗治病的補湯，活生生煲成穿腸毒藥。

相關文章：食物安全｜5至9月食物中毒高峰期！拆解4大元兇營養師5招防病毒

衞生署呼籲：安全服用中藥 4 大錦囊

網絡資訊繁雜，養生治病絕不能靠「搜尋引擎」隔空執藥。衞生署提醒市民，服用中藥時應牢記以下安全要點：

1. 諮詢註冊中醫，切勿盲跟偏方：中醫講求辨證論治，每個人的體質、病因與耐受力截然不同，網上藥方絕不可能「人人適用」。用藥前必須先由合資格中醫師親自把脈診斷。



2. 嚴格遵從醫囑煎服：特別是附子等含毒性藥材，必須嚴格按照醫師指示的份量、火候及「先煎久煎」時間煲藥，切忌自行加重劑量或縮短煎煮時間。



3. 光顧持牌商戶：購買中藥材時，務必選擇商譽良好且領有牌照的零售商，避免購入未經妥善炮製或加工不良的劣質藥材。



4. 出現異常立即帶藥求醫：若飲藥後感到口舌發麻、手腳無力、心慌氣促或頭暈，切勿拖延，應立即帶同藥渣及藥方前往急症室求診，以便醫護人員迅速辨識毒性及對症下藥。

