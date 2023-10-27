銀杏營養｜吃銀杏護心補腦？專家揭不同部位效果大不同吃錯會中毒

秋天是銀杏樹最美的季節，而銀杏也是知名的保健品，吃銀杏可以改善記憶，健腦又護心嗎？



專家說明，銀杏作為藥品或保健食品，使用的部位不同，效果也大不同！而銀杏果雖可食用，但有微毒，一定要煮熟，且不可食用過量。

吃銀杏護心又補腦？（按圖了解👇👇👇）

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現代人忙碌，時常忘東忘西，不少人笑稱「該吃銀杏了」！坊間傳說「吃銀杏補腦又護心」，是真的嗎？台灣食品藥物管理署邀請社區藥局郭建宏藥師（港稱藥劑師）說明，銀杏對認知功能疾病或失智症是否具有療效，目前並沒有明確的研究證據支持。「銀杏葉萃取物」在我台灣列為「藥品」管理，效果僅限於改善末梢血液循環，對於老年失智、中風及動脈血管疾病，並未證實有效。

銀杏葉萃取物可改善循環 但未證明可防失智

台灣食藥署說明，銀杏原產於亞洲，是一種古老樹種，且成長得很慢，據說在老爺爺年輕時種下的銀杏，要等到孫子輩時才能結果，因此也被稱為「公孫樹」。銀杏在秋天時葉子會轉成金黃，形成美麗景致，最近就是觀賞銀杏的熱門季節。

台灣郭建宏藥師則指出，銀杏葉中的黃酮類與萜類化合物，具有抗氧化與抑制血小板凝集的效果，在近百年來被用在改善循環；有小型研究認為，銀杏葉萃取物能預防失智症、阿茲海默症的發生，但很可惜在大型的雙盲對照實驗中並沒有證實這項功效。

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此外，銀杏葉會抑制血液凝集，若與抗凝血劑、阿斯匹靈等抗血小板藥物、非類固醇抗發炎止痛劑（NSAID）併用，可能會出現交互作用。台灣郭建宏藥師提醒，指示藥品雖然不需要醫師處方，但仍應諮詢醫師、藥師或藥劑生，不建議自行使用；尤其銀杏葉萃取物會增加手術出血的風險，若正在服用務必告知醫師，並於手術前7天停止使用。

不過，台灣郭建宏藥師表示，銀杏萃取物的安全性相對不錯，因此常作為保健食品使用。至於經常聽到的銀杏果（白果）則是一般食品，並沒有治療疾病的效果。

銀杏果實是食物 可入藥膳或菜餚 吃錯會中毒

台灣台北市立聯合醫院林森院區中醫內科賴姿吟醫師則說明，銀杏的果實俗稱「白果」，常被當成入菜食用或是中醫入藥使用，白果的功能是治痰喘、止咳、止小便白濁、頻尿，也可治療婦女的分泌物過多。

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不過，賴姿吟醫師提醒，白果有「小毒」，不能生食，加熱可以破壞毒素，在入藥膳或菜餚時，白果的種皮、胚芽也要先去掉，並浸泡半天以上再煮熟，而且不能食用過多，要依體質、年齡等而定，12歲以下的小朋友最好一次不要吃超過7顆，大人則不超過40顆。

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