床蝨｜床蝨叮咬後奇癢無比！2物可止癢、預防臭蟲跟回家要這樣做

床蝨（又稱臭蟲）除了在歐美國家出現，亞洲不少國家也跟著淪陷，一旦被床蝨叮咬會奇癢無比，皮膚可能產生紅腫、蕁麻疹、丘疹、水疱等。



台灣專家提醒：「其實台灣近年來也已經有床蝨出現，民眾若在國外發現有被叮咬的情況，回台灣後就要提高警覺、採取殺蟲措施。」

預防床蝨跟回家記得這樣做、發現床蝨該怎麼辦？（按圖👇👇👇）

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台灣也曾出現床蝨流行

床蝨危害一路向外燒，法國公共運輸、劇院、醫院都被床蝨攻陷，連帶現在連韓國旅館、住家內也都有床蝨的災情，包括香港也加強防治床蝨，不少民眾擔心香港及台灣是否也會出現同樣狀況。台灣台大生物資源暨農學院昆蟲學系名譽教授徐爾烈表示：「1961年前後台灣其實也很普遍，後來因為瘧疾防治、大規模使用蟲必死噴藥撲殺瘧蚊，同時也殺死了床蝨。」

床蝨一度消失，直到1981年左右，紐約、巴黎、悉尼等大旅館等又逐漸有床蝨的消息，環境部提醒：「床蝨自古以來即是重要滋擾性害蟲，過去曾經在許多國家間蔓延過，近年來床蝨再度成為常見害蟲，在歐洲、美國、澳洲等國造成相當困擾的問題，床蝨的出現與環境清潔關係不大，研判可能是因國際旅行交通活絡的因素，蟲子隨著行李衣物夾帶而來。」

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被床蝨叮咬可用冰敷、止癢劑

到底床蝨可能對人類產生哪些危害呢？主要是床蝨叮咬時會注入唾液，依個人免疫反應的不同，可能產生紅腫、蕁麻疹樣丘疹或是水疱，嚴重者可導致全身性過敏反應。

徐爾烈提醒：「被叮咬後通常是紅一片，出現5-6個包的樣子，但每個人的反應大小都不太一樣，通常都會伴隨搔癢感，雖然不會傳染疾病，但很容易持續的癢感導致民眾抓破皮、造成感染。」

民眾若遭到床蝨叮咬，可考慮使用冰敷、止癢劑，可用外用止癢藥，但如果情況嚴重者，應到皮膚科就診，避免過度抓癢、造成後續感染風險。

日常生活中民眾可以如何預防床蝨？徐爾烈提到：「目前床蝨主要是通過旅行，當出國遊玩返台後，可以留意有沒有被床蝨叮咬的跡象，如果有疑似床蝨叮咬的情況，高機率會有床蝨鑽進包包或夾縫跟著返港。」

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預防床蝨跟回家記得這樣做

1. 從外國旅行回來後，立即清洗衣服和檢查行李，避免攜帶床蝨回家。

2. 二手傢俱搬回家前，檢查有沒有床蝨的蹤跡。

3. 清理環境，減少雜物堆積、減少牆壁隙縫。



另外，民眾可檢查床罩、床單、枕頭、毯、床墊的線縫等處，看看是否發現有床蝨或床蝨排遺（血液斑）。家中如有草蓆或箱子，可裝入塑膠袋中並綁緊進行曝曬，袋中溫度超過 65℃ 可防治床蝨。

發現床蝨該怎麼辦？

若在家中真的發現床蝨該怎麼辦？台灣環境部建議民眾可以有以下處理方式：

1. 懷疑有床蝨的衣物，集中裝入塑膠袋中綁緊避免提送過程中床蝨逃逸，然後拿到洗衣間再將衣物倒入洗衣機中清洗。

2. 發現床蝨可使用熱蒸汽熨斗進行蒸汽防治。

3. 以吸塵器勤捉床蝨，勤捉可以減少床蝨，可達有效防治。

4. 情形嚴重的話可請合格的病媒防治除蟲公司代為處理。



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床蝨雖然生命週期不長，一般可存活一年，但雌性床蝨可產卵200至400顆，國際間面對床蝨聞之色變，民眾應從生活中留意起避免床蝨帶來的危害。

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