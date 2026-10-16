粉紅十月｜淋巴腫脹=癌症轉移？醫生拆解腋下前哨檢查與水腫迷思

每年十月為「國際乳癌關注月」，旨在提升大眾對這項女性常見癌症的正視與了解。在乳癌的臨床診斷與治療藍圖中，除了關注腫瘤本身，腋下淋巴結的狀態亦是評估疾病進展的重要指標。但究竟淋巴與乳癌有何關聯？淋巴結脹大是否代表癌症已經擴散？切除淋巴對身體又有何影響？本文專訪外科專科英偉亮醫生，為大家深入拆解淋巴系統在乳癌診斷與治療中的關鍵角色，並提供清晰實用的早期篩查指引。



認識人體免疫哨站：淋巴系統與乳房的緊密關係

要理解乳癌轉移，首先需要了解人體默默運作的「淋巴系統」。

英偉亮醫生指出，淋巴系統是人體免疫防線的重要一環，由遍佈全身的淋巴管、淋巴液及無數個「淋巴結」組成。在人體組織運作時，細胞之間的「組織間液」會滲入微淋巴管中形成清澈無色的淋巴液，並循管道最終回流至靜脈血液循環。

淋巴結如同人體各處的「過濾哨站」，內部聚集了大量的免疫白血球。當身體發炎或受感染時，白血球會迅速增生作戰——正如喉嚨發炎或蛀牙時頸部會腫脹、手腳被貓狗抓傷時腋下淋巴會脹大，背後正是這個防禦機制在運作。

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拆解乳癌轉移途徑 游離癌細胞為何最先擴散至腋下淋巴結？

既然淋巴系統遍佈全身，它與乳房又有何特殊關聯？英醫生解釋，人體各部位的淋巴引流都有特定走向；在解剖構造上，乳房組織絕大部份的淋巴液，都會順著管道引流至同側腋下（腋窩）的淋巴結群。正常情況下，每側腋下約分佈著 30 至 40 粒微小的淋巴結，日夜守護胸部與上肢防線。正是這種緊密相連的「上下游」引流關係，讓腋下淋巴結成為守護乳腺健康最直接的第一道防衛哨站。

乳癌細胞具有侵襲性，當腫瘤在乳腺組織生長，部份癌細胞可能會脫離原發部位。由於淋巴管壁薄且組織液持續回流，這些游離的癌細胞極易順著淋巴液漂流。

沿著乳房的引流通道前進，癌細胞首先抵達的「攔截點」正是腋下淋巴結。因此，腋下淋巴結往往是乳癌發生局部擴散的第一站。

英偉亮醫生強調，在臨床上，腋下淋巴結是否受到癌細胞波及，是評估乳癌分期、預後及規劃全身性治療極為關鍵的「硬指標」：

淋巴結未受侵犯：代表疾病仍侷限於乳房局部；



淋巴結出現轉移：暗示癌細胞已有進一步循血液或淋巴系統向遠端器官（如骨骼、肝臟、肺部）擴散的潛在風險。因此，淋巴結轉移往往是臨床上建議患者必須接受化療等全身性治療的重要依據。



乳癌腋下淋巴手術演變 由全面清掃走向個人化精準微創

過去，一旦確診乳癌，標準做法往往是進行廣泛性的「腋下淋巴結清除術」，將腋窩數十粒淋巴結全數切除。然而，英偉亮醫生指出，隨著現代精準醫學的發展，淋巴結的處置已經邁向「降階手術」（De-escalation）。

什麼是前哨淋巴結切片檢查（SLNB）？

癌細胞的淋巴引流通常遵循先後次序，最先接收腫瘤淋巴引流的 1 至 3 粒淋巴結被稱為「前哨淋巴結」。因此，醫生在切除乳房腫瘤時，會利用同位素或專用染色劑找出前哨淋巴結並取出，進行「冷凍切片檢查」，並根據以下兩種情況選擇不同的處理手段：

微小轉移（轉移腫瘤直徑 < 2mm）：



英醫生表示，現今國際醫學指引明確指出，若僅屬微小轉移（Micro-metastasis）甚至孤立腫瘤細胞（ITC），其對整體生存率影響甚微，臨床上可視為無轉移，無需進行廣泛性淋巴清除，免除患者後續併發症。



明顯轉移（轉移腫瘤直徑 > 2mm）：



目前主流做法仍是建議進行淋巴清掃；但英醫生提及，近年醫學數據顯示，配合現代精準的放射治療（電療）及全身性藥物治療，部份輕度轉移的個案未來亦有機會保留其餘淋巴結，手術創傷正持續減低。



迷思拆解：切除淋巴會影響免疫力嗎？如何預防淋巴水腫？

許多患者一聽到切除淋巴，便擔憂身體從此失去防禦能力。英醫生澄清，人體絕大多數免疫器官與白血球集中在胸腔、腹腔及骨髓內，切除單側腋下淋巴結並不會影響全身免疫功能。

患者術後真正需要面對與防範的後遺症是「淋巴水腫」：

前哨淋巴結切除：僅取出數粒淋巴結，出現上肢水腫的風險極低。



全面腋下淋巴清除：由於手臂淋巴回流主要管道被阻斷，患側手臂在術後可能出現持續甚至永久性的水腫與脹痛。



【術後護理與水腫預防錦囊】

避免患肢創傷與醫療操作：患側手臂應嚴格避免抽血、注射、靜脈輸液（俗稱：吊鹽水）或量血壓。



防範感染與外傷：避免患肢刮傷、燙傷或曬傷；做家務時應戴手套保護，特別要注意防蚊蟲叮咬及避免被寵物抓傷（防止細菌感染誘發嚴重急性淋巴炎）。



日常保護與復健：術後早期可佩戴鬆緊度適中的防曬保護袖套，提醒自己保護患肢；若出現明顯水腫，應尋求專業醫療團隊（如物理治療師或職業治療師）協助，透過專業醫療級壓力手套及淋巴引流按摩進行控制。



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對抗乳癌關鍵在於「及早發現」！

坊間常有人問：「吃得健康、生活規律，是否就能『預防』乳癌？」

英偉亮醫生直言，從醫學角度來看，乳癌目前沒有預防方法。正因如此，國際防癌倡議的核心始終是提高「乳房意識」（Breast Awareness）與「及早發現」——只要在腫瘤尚小、未擴散至淋巴結前發現並處理，早期乳癌的治癒率高達九成以上。

1. 培養乳房健康意識

女性平日應熟悉自己乳房的正常外觀與觸感。英醫生提醒，淋巴結在早期轉移時往往難以憑觸感察覺，日常應著重留意乳房是否有以下異常警號：

乳房摸到無痛性硬塊或組織變厚；



乳頭出現不尋常分泌物（尤其是血性分泌）或乳頭凹陷；



乳房皮膚出現皺褶、發紅、脫屑或呈橘皮樣改變；



腋下摸到持續不消的硬塊。



2. 定期篩查

自我檢查無法取代專業儀器檢查。英偉亮醫生建議參考乳癌篩查指引：

(註：英醫生指出，雖然帶有突變基因的遺傳性乳癌僅佔整體乳癌約 5%，但直系親屬患癌仍屬極重要的危險因素，絕不可掉以輕心。)

建立清晰治療藍圖，安心迎向健康人生

面對乳癌的疑慮與挑戰，英偉亮醫生總結，臨床上對患者最有效的安慰與支持，就是提供一個清晰、直接且高治癒率的醫療方案。現代醫學日新月異，腋下淋巴手術已由過往的一刀切演變為個人化的精準治療，大大降低了手術對術後生活的影響。

藉著粉紅十月，除了佩戴粉紅絲帶，更應付諸實際行動，正視身體發出的訊號，按時進行定期乳房篩查。通過「及早發現」、「精準治療」，攜手戰勝乳癌。