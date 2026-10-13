俄羅斯鼠疫掀口罩搶購潮 一文睇清7個香港製造口罩品牌

近日，俄羅斯伊爾庫茨克州一間實驗室驚傳女研究員死於疑似肺鼠疫，消息迅速在網絡流傳，引起國際社會及香港市民高度關注。由於香港市民經歷過SARS及新冠疫情，對傳染病爆發極為敏感，消息一出，市面隨即引發一輪搶購口罩潮。



各大藥房與口罩專賣店湧現購買人潮，有本地口罩品牌指出，消息傳出後僅數天，其營業額突然急升700%，網購平台上的外科口罩與高規格N95口罩銷售額亦出現幾倍增幅。以下為大家整合7個香港製造口罩品牌資料，讓大家可以輕鬆購買。



1. 救世

「救世」始創於2020年，集「研發、設計、生產」於一身的香港企業，荃灣廠房面積79,000呎，為全港最大口罩廠。其3DMASK Ultra 系列取得EN149 FFP2 高防護呼吸器認證，貼合不同面型，擁有多款尺寸，加上專業型耳帶，有效防止漏氣，超高過濾率有效逾24小時。

官網: https://store.savewo.com/

2. Stand Out Mask

香港自家生產口罩品牌，達美國標準ASTM F2100-19第三級認證，為塑造舒適透氣的口罩體驗，採用簡約三層設計，嚴選高透氣度的布料組合。有別於一般品牌，採用ES親膚纖維布料作為內層，質地光滑、不起毛粒，在炎熱天氣下配戴都倍感舒適。配合彈性棉質耳帶和可調節鼻樑鐵線，切合面部輪廓，有效阻止細菌乘虛而入，塑造舒適透氣的口罩體驗。

官網: https://www.stand-outhk.com/

3. Action Medical 益成醫療

益成醫療自1985年於香港創立，專注生產各種一次性無紡布醫療產品，在香港設立多線生產線，每天製造超過40萬個口罩。所有口罩均經過專業品質檢查，符合國際標準。益成醫療生產的口罩符合ASTM F2100-19 Level 3 EN14683 Type IIR、細菌過濾率BFE≧99%及微粒子過濾率PFE≧99%的標準。

官網: https://www.actionmedicaleshop.com/

4. Hong Kong Mask

Hong Kong Mask 創立於2020年，於觀塘自設ISO Class 7 無塵空間廠房，多條全自動口罩生產線，生產之口罩均附合美國ASTM Level 3 最高標準。

官網: https://shop.hk-mask.com.hk/

5. 便利妥

便利妥口罩於香港製造，於無塵車間(ISO 8級別)生產的三層一次性掛耳式口罩，外層有高密度不織布阻水層防止飛沫進入，中層有聚丙烯熔噴過濾層過濾微塵及細菌，內層有吸濕層吸收濕氣及液體，達到 ASTM F2100-19 Level 2。

官網: https://shop.banitore.com.hk/

6. TruCare Mask

TruCare 始於2020年3月，口罩達到ASTM F2100-19 Level 3 標準。位於屯門的自家廠房面積約8000呎，配備多條全自動口罩生產線及自動口罩獨立包裝生產線，並已取得ISO 14644-1 Class 8無塵車間認證及ISO 13485 醫療器械品質管理體系認證。

官網: https://www.trucare.com.hk/

7. GoldPro Mask

成立於 2020 年，廠房位於屯門，是香港本地的口罩生產、零售及批發商。每日生產超過十萬個高品質口罩，為香港及世界各地的人士提供保護。

官網: https://www.goldpromask.hk/