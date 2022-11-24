運動健身｜冬天運動特別容易受傷？寒冷天氣注意4點防運動傷害

隨著天氣愈來愈冷，除了用吃來溫暖身體外，許多民眾也會選擇用運動來抵抗寒冬。但醫師提醒，運動自然好，不過要注意4點，以免運動傷害找上門。



冬天是運動傷害高峰期

冬天是運動傷害的高峰期，因為低氣溫讓肌肉延展性變低，若缺乏熱身又貿然進行高強度運動，瞬間用力就會造成肌肉、肌腱的拉傷。加上氣溫較低，部分有心血管疾病的患者或是年長者也容易產生身體不適，若這時再加上錯誤的運動方式，運動傷害的風險更直接飆升。

注意4點幫助你遠離運動傷害（按圖了解👇👇👇）

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台灣土城長庚醫院整形外科主治醫師李秉勳提出以下4點，讓民眾能在冬天裡順利運動，遠離肌肉傷害：

1. 注意保暖、用洋蔥式穿法

冬天戶外氣溫較低，選擇保暖性強、吸濕排汗的衣物外，也建議採用洋蔥式穿法，是指隨著運動強度增加，慢慢脫下衣物來調節體溫。運動後也應儘快擦乾身體，並換上乾暖衣物以免著涼。

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2. 適時使用輔具

在運動時，配戴護腕、護膝、護踝等輔具能夠有效預防運動傷害，也可防止關節受涼。

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3. 適當調整運動強度

平常沒有運動習慣的民眾，想在冬天開始燃燒脂肪，先別貿然進行高強度運動，會容易引起身體不適，需要循序漸進，先從緩和運動開始，再逐漸加強。

4. 氣溫低時選擇室內運動

冬天低溫時，建議民眾選擇室內運動，尤其是年長者，選擇強度中等、緩和的運動較為宜，以免身體無法負荷。

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