冬季寒冷乾燥易掉髮　醫生教3招保養頭皮防脫髮　洗頭要用這水溫

冬天氣溫驟降、空氣乾燥，頭皮血液循環不佳、水分流失快速，使頭髮變得脆弱、容易掉落。醫師表示，冬天穿著厚重衣物、戴帽子磨擦頭皮，以及洗頭次數減少導致油脂和髒污堆積、毛孔阻塞等因素，都會加劇掉髮問題，除了植髮，還可透過保養頭皮來預防掉髮，這是CP值最高的養髮之道。



為什麼冬天容易掉髮？

台灣皮膚科醫師柯博桓表示，冬天氣溫低、空氣乾燥，頭皮血液循環變差，水分流失快，讓頭髮變得脆弱、容易掉落。冬天冷颼颼，血液流動變慢，頭皮拿到的養分和氧氣減少，毛囊活力跟著下降，頭髮自然容易掉。

再加上冬天的空氣乾燥，頭皮容易水分流失，讓毛囊受刺激，頭髮更容易斷裂，穿著厚衣服、戴帽子摩擦頭皮，還有洗頭次數減少，油脂和髒污堆積，毛孔阻塞，掉髮問題就更明顯。

掉髮問題嚴重 除了植髮還可保養頭皮

柯博桓提到，若掉髮問題嚴重，除了植髮，還有藥物和頭皮保養可以一起幫忙。若掉髮已經影響到外觀或自信，可以考慮植髮手術，把自己健康的毛囊移到掉髮區，讓頭髮慢慢長出來。

若不想手術植髮，則可以試試藥物治療，像是生髮水或口服藥，幫助抑制掉髮、刺激新髮生長。另外，平常加強頭皮保養，定期清潔和滋潤，維持毛囊健康，也能減緩掉髮速度。

冬天保養頭皮防掉髮有3重點

柯博桓提醒，想在冬天做好頭皮保養預防掉髮，有3大重點：

1. 選擇成分溫和的洗髮精

避免強烈化學成分，減少頭皮刺激，讓頭皮不容易乾癢或掉屑，可以選擇無矽靈、無硫酸鹽的產品，或是專門為敏感頭皮設計的洗髮精。

2. 適度幫頭皮補水保濕

用頭皮專用滋潤產品，幫助頭皮鎖住水分，減少乾癢和脫屑問題，可以選擇含有玻尿酸、神經醯胺等保濕成分的頭皮精華或護理油。

3. 洗頭時避免水溫過高

用溫水洗頭，不要太熱，這樣能保護頭皮天然油脂，頭皮、頭髮才不會更乾，水溫控制在38～40度最適合，太熱會刺激頭皮，太冷則清潔效果不佳。

