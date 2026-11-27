轉季或作病初期，不少人會感到喉嚨乾涸疼痛。台灣中國醫藥大學附設醫院中醫部住院醫生楊華林在社交平台發文，分享一名求診者沿用大半輩子的紓緩喉嚨不適秘訣：以溫鹽水漱喉。楊醫生指出，這項看似普通的民間生活智慧，其實亦獲正式健康教育指引認可。



感冒初起喉嚨痛點自救？關鍵在「溫鹽水漱至扁桃腺」

楊華林醫生在帖文中提到，應診期間一名病人主動向他分享自己用了大半輩子的保養方法。該名病人表示，每當自覺快要感冒、喉嚨開始不適或出現痛楚時，便會立即以鹽水漱口，更特別強調「要漱到後面的扁桃腺附近」，形容做法對紓緩症狀甚有幫助。

從現代醫學與病理生理學的角度來看，耳鼻喉科專科醫生吳昭寬曾強調以溫鹽水漱口並非直接殺死病毒或細菌，其主要原理在於物理機械性沖洗與高滲透壓效應。當適當濃度的鹽水接觸發炎水腫的咽喉黏膜時，組織內多餘的水分會因滲透壓差被引導排出，進而暫時消除黏膜腫脹並稀釋頑固黏稠的呼吸道分泌物，減輕吞嚥痛楚。

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醫生認證溫鹽水漱口比例！3大正確步驟切忌吞服

對於病人的經驗之談，楊醫生表示認同，並指出這個簡單的生活偏方，其實早已納入正式的醫療健康教育之中。他解釋，以溫鹽水漱喉確實是有效紓緩喉嚨疼痛及不適的自我護理方式之一。

楊醫生亦在文中附上正確的溫鹽水漱喉步驟，供市民參考：

調配鹽水：將一茶匙食鹽，完全溶解於一杯約200毫升的溫水中。

仰頭漱喉：分次含一小口鹽水入口中，頭部稍微向後仰，讓鹽水在咽喉深處輕輕漱動。

吐出鹽水：漱喉後將鹽水吐出，切記不可吞下。

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網民實測大讚有效 耳鼻喉科醫生亦曾推薦

帖文發布後引來不少網民共鳴，紛紛留言大讚方法有效，形容自己平日亦很常用，是「很厲害的方法」。有本身扁桃腺較肥大的網民分享，每逢快要感冒時以鹽水漱口確實很有幫助，既能紓緩不適又可順道清潔口腔，自己平日亦會配合蜂膠噴劑作保養。另有網民透露，小時候曾遇上一位耳鼻喉科老醫生，對方亦是教導同一方法，指有助減低扁桃腺發炎的機會。

threads 網民留言截圖

鹽水漱口漱極唔好？中醫剖析喉嚨乾痛3大隱藏成因

曾治療超過26,000名過敏體質患者的台灣中醫皮膚科專科醫生艾莉絲，亦在帖文下留言大表贊同，指自己平日亦常教導病人以溫鹽水漱口，形容方法「簡單、便宜、阿嬤認證」。不過，針對為何有人漱一兩次便見效，有人卻長年感到喉嚨乾痛、有痰及有異物感，艾莉絲從中醫「咽喉為肺胃之門戶」的角度出發，歸納出3種常見成因：

1. 外感風寒或受傳染



因吹風受涼或被傳染引致喉嚨突然紅腫疼痛。這類情況以溫鹽水漱口配合多休息，通常很快便能痊癒。

2. 虛火上炎



因熬夜、壓力大，或嗜吃煎炸、辛辣及燒烤食物，導致體內火氣往上衝。患者會感到喉嚨乾涸、有異物感，彷彿有東西吞不下；這類人士用鹽水漱口後雖會短暫感到舒服，但睡一晚後不適感往往會捲土重來。

3. 過敏性鼻水倒流



屬不少人容易忽略的成因。過敏體質人士在夜間睡覺時，鼻水會整晚倒流至咽喉，導致喉嚨長期受浸泡及刺激，因此單靠漱口難以根治。

感冒症狀惡化時應盡快求診

儘管溫鹽水漱喉能有效改善輕微不適，但市民亦須釐清居家照護與臨床就醫的警戒界線。若喉嚨疼痛已發展至吞嚥困難、連吞口水都會劇痛、頸部淋巴結明顯腫大，或伴隨攝氏38.5度以上持續高燒、聲音沙啞超過一週未退，這往往代表感染已不僅限於表層黏膜，而是可能演變成甲型鏈球菌感染、扁桃腺周圍膿腫或急性會厭炎等嚴重病症。

此時單靠鹽水漱口無法根除深層致病菌，甚至可能延誤抗生素的黃金介入期；高危族群如長者、糖尿病患或免疫力低下者，更應在感冒症狀惡化時盡快求診，以免演變為全身性併發症。

溫鹽水漱喉無疑是成本低廉且實用的居家急救法，能在轉季或作病初期有效紓緩咽喉腫痛。不過，面對身體發出的警號切忌掉以輕心，若症狀持續未見好轉甚至加劇，及早尋求專業醫生診斷與治療，才是保障健康的最穩妥之道。