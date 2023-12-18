聖誕禮物2023｜$200/$300/$400元多款禮物推薦 實用高質不中伏

又到一年一度的聖誕節，相信有不少人已正為公司、朋友的聖誕派對交換禮物而煩惱。小編為大家精選了多款不同預算的禮物，保證高質、實用、絕不中伏，一定唔會失禮人！



$200 以下交換禮物

1. Turbo Italy 電暖水袋



經常耳聞身邊女同事常手腳冰冷或經痛？一個電暖水袋將會是一份窩心禮物！Turbo Italy 電暖水袋設有傾倒防爆開關，安全耐用，注入水後只需約15分鐘，便能加熱至約70℃，不用擔心會因水溫過高而燙傷皮膚。粉紅色小熊設計更令產品看似童趣萬分，今個聖誕一於為同事送上暖意啦！

➤Turbo Italy 電暖水袋 TWB-217 $158。

2. Turbo Italy USB小盆栽加濕機



近年興起種植「多肉植物」的熱潮，不但容易打理，且造型美觀，放在房間、寫字樓當擺設亦適合不過。Turbo Italy USB小盆栽加濕機不只能培植各式小植物，更有加濕功能，特設間歇出霧模式，有效調節室內濕度；即使秋冬長開暖風機或暖爐，亦不怕空氣中及皮膚的水份被抽乾，尤其適合追求生活品味的同事！

Turbo Italy USB小盆栽加濕機尤其適合追求生活品味的同事 (圖片: Turbo Italy)

➤Turbo Italy USB小盆栽加濕機 (三色) TCM-320 $178。

3. MICRODRY — SpeedDry 滌綸面織料記憶防滑地墊



聖誕想送實用而又不失禮嘅禮物，可以選擇全家大細都會用到的防滑地墊！Microdry Speed Dry滌綸面織料記憶防滑地墊以通風開孔記憶泡沫製成，干燥速度會比一般記憶泡沫地墊快40％，柔軟及吸收力十足的超細纖維，能為用家帶來持久的舒適感，尤其適合放置於浴室及廚房。

➤MICRODRY SpeedDry 滌綸面織料記憶 GripTexTM防滑地墊 17 x 24寸 (11459 CHARCOAL ) $198。

$300 以下交換禮物

4. Tickolife 暖手公仔及充電器 $298



．2合1暖手蛋連充電器設計，超薄發熱片3秒極速發熱，提供約50˚C穩定的保暖效果。可更換毛公仔外套， 手掌大小尺寸，只有110*100*130毫米，使用及充電時間長約4至6小時。內置10,000mAh大容量電池，隨身攜帶，隨時取暖，隨時充電！

➤Tickolife 暖手公仔及充電器 $298。

5. Hei Beauté — LP87 保濕煥膚霜



LP87 保濕煥膚霜有雙重用途：日間妝前打底作隔離修護肌膚，夜間作晚安面霜全效極致修護。只需1星期，85% 速效改善肌膚鬆弛* 2星期加倍緊緻水潤。拉絲質地面霜，即時瞬間吸收！保濕不油膩，有效提升肌膚含水量及鎖水量，令肌膚變得透亮有光澤。補水同時能夠淡化干紋，細紋，讓肌膚更加的緊緻，能夠讓肌膚保持肌膚水嫩彈性。於臉部肌膚底層注入補水層，在補水的同時能夠淡化干紋，細紋，讓肌膚更加的緊緻，還有美白提亮的功效，能夠讓肌膚保持肌膚水嫩彈性。

➤LP87 保濕煥膚霜 $297

6. Hei Beauté — LP87 高效能保濕急救啫喱面膜



冬日最需要加強肌膚保濕及修護！LP87 高效能保濕急救啫喱面膜適合所有肌膚類型且保濕清爽，可三重使用功效，敷一次能令肌膚長效鎖緊保濕力。為肌膚帶來彈力和水分。改善肌膚轉季乾燥甩皮狀況。蘊含海藻糖萃取提高肌膚含水量，讓肌膚年輕光澤。

➤LP87 高效能保濕急救啫喱面膜 $299

7. Hei Beauté — LP87 雙效極緻面膜



LP87 雙效極緻面膜是具保濕、抗皺、淡紋、抗敏、舒緩和美白緊緻的肌膚功效的美白面膜。具高度修護能力的面膜，高效滋潤保濕，其中水母提取物提升肌膚保護屏障，給肌膚水潤的同時給肌膚補充營養，讓肌膚盈潤細嫩；海星具有極強的再生能力，有效修護成份能有效使肌膚看起來更年輕，在這個聖誕送給閏蜜是相當合適的選擇。

➤LP87 雙效極緻面膜 $272

8. Bimix 感應美膚儀



一機多功效，改善常見眼部肌膚問題，改善表情紋，緊緻眼袋及眼肌，EMS 微電流加強精華吸收，紅光加速細胞更新和膠原蛋白合成增生。强化微血管循環、加速排毒的效果，90°旋轉導入頭：一鍵控制導入頭旋轉角度，適合面部各細緻部位。通過CE、FCC、PSE、RoHS安全認證。

➤Bimix 感應美膚儀 $299

9. 節亮-ML智能灸線艾灸按摩器



節亮ML智能灸線艾灸按摩器可以無煙無聲地進行艾灸，艾分子深層滲透直接接觸皮膚施灸，恒溫控制艾分子四溢，直接滲透皮膚。三檔恒溫避免燙傷隨心所欲讓艾隨身隨時按摩，有除濕驅寒、緩解疲勞、緩解酸痛、減壓助眠、通經活絡、行氣活血等等的功效。

➤節亮-ML智能灸線艾灸按摩器 $208

10. EMAY PLUS — 冷熱亮眼魔法棒



一對炯炯有神的眼睛會使人精神百倍，不妨送同事一支眼部美容儀！EMAY PLUS 冷熱亮眼魔法棒採用雙頭式設計，一支筆具備３款不同按摩頭，冷熱俱備，加上高達12,000次振動按摩，可減輕眼部浮腫及疲勞，亦可加速精華吸收，消滅黑眼圈、眼袋、細紋；而且設計輕巧，即使唔夠瞓都可以保持眼睛閃亮迷人。

➤Nexus Global PTY | EMAY PLUS 冷熱亮眼魔法棒 $299。

11. Turbo Italy USB — 迷你香薰機



香氣能給予人不同的感覺，例如柑橘類、馬鞭草、檸檬草的香味較為清新，適合早上剛起床時使用；薰衣草、雞蛋花的香味則較為淡雅，有助放鬆心神，比較適合睡前使用。Turbo Italy USB迷你香薰機適用於水溶性及油性香薰，最長可連續使用7小時，不論什麼情況、心情都能配搭各種香味的精油使用，男女都一定啱用！

➤Turbo Italy | USB迷你香薰機 (鋼琴黑) $246。

$400 以下交換禮物

12. Turbo Italy — 迷你多功能煮飯盒



一般上班族都會為節省餐費而自備午餐盒，但隔夜飯菜的營養會隨翻熱而流失，甚至釋放致癌物。Turbo Italy 迷你多功能煮飯盒只需15分鐘即可完成烹調，更可用作燒烤及火鍋；外形小巧輕便，又易於清潔，每天攜帶都不會有負擔！

+ 2

➤Turbo Italy 迷你多功能煮飯盒 $398。

13. Turbo Italy — 手提摺叠蒸氣小熨斗



小家電是交換禮物的穩陣之選，Turbo Italy 手提摺叠蒸氣小熨斗作為聖誕交換禮物一定無伏！產品設計小巧精緻，45秒即可輸出強勁蒸氣，陶瓷金屬燙板使衣物更貼服，不論濕燙、乾燙、各種材質都適用，更設過熱自動斷電保護，收禮者必定用得開心又安心！

Turbo Italy 手提摺叠蒸氣小熨斗作為聖誕交換禮物一定無伏！(圖片: Turbo Italy)

➤Turbo Italy 手提摺叠蒸氣小熨斗 (三色) $368。

14. Hei Beauté LP87 保濕修護小白瓶



LP87 保濕修護小白瓶 可解決不穩定肌的敏感、乾燥、鬆垮三大問題，含有積雪草成分，適合敏感,受損皮膚屏障肌膚使用,有效改善25.6%的受損肌膚；海藻糖成分能夠完美注入肌膚水分,強化皮膚屏障；庫拉索蘆薈，它具有使皮膚柔軟化、保濕、消炎。去除角質、淡化疤痕，適合所有肌膚類型。

➤LP87 保濕修護小白瓶 $339

15. TickoLife 溫通經絡儀 $399



．中國人相信人體有一道氣，帶動血氣運行，香港人工作忙、休息不足、壓力大，身體容易處於緊繃狀態，出現經絡不通的情況。常見肩頸膊痛、肌肉緊繃，淋巴水腫等問題。TickoLife溫通經絡儀，一機改善體内血氣運行！熱敷溫灸參照刮痧原理，設有21個按摩梳齒，大範圍覆蓋按摩，配合熱敷、EMS微電流及振動按摩技術，加倍深層放鬆繃緊肌肉，促進血液循環，祛濕驅寒，疏通經絡；加上紅光照射，加速新陳代謝， 舒緩身體不同部位痠痛，USB充電設計，無線操作；機身小巧，方便携帶。

➤TickoLife 溫通經絡儀 $399

16. EMAY PLUS — 纖面排毒美顏儀 (多色)



愛美的女人的天性，家用美容儀自然是給女性最實用的禮物之一！EMAY PLUS 纖面排毒美顏儀能有效排毒通淋巴，從而達到提升面型輪廓、減淡細紋、緊緻肌膚的效果；另設「高熱能」模式，用於身體按摩亦得，360度全方位照顧面部及身體每一吋肌膚，保證送禮者用完後每日都可以靚靚見人！

➤Nexus Global PTY | 纖面排毒美顏儀 (多色) $339。

17. Turbo Italy — 陶瓷浴室暖風機



不少女士秋冬季都會手腳冰冷，但又未至於需要一部暖爐，不妨考慮送一部暖風機給怕冷的同事。Turbo Italy 陶瓷浴室暖風機設有防水滴漏功能及過熱自動關機安全裝置，即使在浴室亦可安全使用，另設恆溫掣、90度風向搖擺，能使熱空氣在室內平均散佈，就算用儲水式熱水爐亦不怕凍親！

➤Turbo Italy 1800W陶瓷浴室暖風機 TBH-180 $398。

$400 以上交換禮物

18. Gemibee UVC 消毒化妝箱



即使對化妝扮靚充滿熱愛的女生，都一定極為討厭清洗掃具。清洗時要用特設的清潔液之餘，手法又要輕柔，更要注意保持器具乾燥，否則容易長霉；但長期不清洗又會使掃具殘留大量細菌，細菌經器具感染至肌膚上有可能會形成粉刺、暗瘡等皮膚問題。Gemibee UVC 消毒化妝箱設計簡約時尚，只要將掃具直接放入分格，即可於3分鐘內快速殺死高達99.9%有害細菌，免卻繁複的清洗步驟，女生們一定喜歡！

只要將掃具直接放入分格，即可於3分鐘內快速殺死高達99.9%有害細菌 (圖片: Gemibee)

➤Nexus Global Gemibee UVC 消毒化妝箱 (多色) $479

19. Magic Living — G.MAN增壓沐浴花灑



洗澡可以洗淨身體之餘，更可洗去每日的煩惱，一個高品質的花灑自然能使生活質素大大提升。Magic Living 出品的 G.MAN增壓沐浴花灑特設SPA增壓沐浴、噴浴功能，舒緩疲勞一流！產品更設有雙濾芯過濾模式，有效過濾雜質及去除氯氣，有效柔嫩肌膚、柔順秀髮，收禮者收到一定好開心！

➤Magic Living G.MAN增壓沐浴花灑 $480。

20. Nordace — Siena Smart Backpack 多功能防水背囊



市面上外型設計美觀而容量又夠大的背囊選擇少至又少，Nordace 出品的 Siena 多功能防水背囊即可滿足晒兩個要求！不論遠足、上班、短途旅行，這個都是外出的必備之選！產品外型時尚、設計輕巧，配備暗袋、USB充電孔、電腦軟墊隔層等便利間隔，定能滿足收禮者的不同需要！

➤Nordace Siena – Smart Backpack - 多功能防水背囊/背包 $ 780。

21. DPM睡對點 - 點對點枕



香港人生活急促，工作壓力繁重；忙碌一天後想回家補個眠，上床後卻久久未能入睡或半夜經常輾轉反側，實在痛苦！要有良好的睡眠質素，首先要有個舒適枕頭！DPM睡對點 點對點枕

採用其專利枕芯設計，將枕頭劃分為仰睡區及側睡區，按照不同體型分為 3 個基本尺碼，半夜睡姿隨意轉都能安枕無憂；再加上澳洲 HealthGuard™ 防蟎抑菌的技術處理，有效抑制細菌滋生，即使鼻敏感人士都能安心使用！絕對是送給摯愛的貼心首選！

➤DPM睡對點 點對點枕 (跟調整墊) $966。

如有任何商品行銷商業合作，歡迎致電3582 8366或電郵至cs@eceasybook.com聯絡醫師Easy業務部洽談。

