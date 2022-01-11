銀髮健康｜胃潰瘍風險隨年齡提升　睡眠不足、藥物皆易誘發不適

我們常常聽到「某某人壓力大到都得胃潰瘍了！」胃潰瘍（Gastric ulcer）其實是消化性潰瘍（Peptic ulcer）的一種，所謂消化性潰瘍就是食道、胃、十二指腸等等臟器的黏膜，受到胃酸侵蝕，形成表面組織的損傷，這比破皮還要來得更深一點。潰瘍發生在胃叫胃潰瘍，發生在十二指腸就叫十二指腸潰瘍（Duodenal ulcer），通常消化性潰瘍就是指上述兩者，僅有少數潰瘍會發生在食道。

一般來說，老年人有更高的機率罹患消化性潰瘍，這與老化、細菌，還有藥物都有所關聯，且睡眠不足還有可能導致胃潰瘍復發。究竟是怎麼回事？一起來了解一下吧！

文：鄭光廷 醫學審稿：台灣註冊醫師姜冠宇／Hello醫師



高齡對胃潰瘍與十二指腸潰瘍的影響

不只工作壓力傷胃，高齡也會增加消化性潰瘍的風險。胃與十二指腸黏膜屏蔽（Mucosal barrier），也就是抵禦外部病原體的第一道防線，能夠阻擋細菌和毒素通過，同時讓人體吸收水分與營養。

不過當身體漸漸老化時，胃酸的分泌量漸減，也破壞了黏膜屏蔽的功能，讓幽門螺旋桿菌（Helicobacter pylori）有機可趁，提高罹患消化性潰瘍的機會。

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不單單是幽門螺旋桿菌會惡化我們消化道內黏膜的防禦機制（Mucosal defense mechanisms），連服用特定藥物對我們的胃也不好。我們都聽過「不含阿斯匹靈，不傷胃」這句廣告詞，指的就是非類固醇消炎藥（Non-steroidal anti-inflammatory drugs，以下簡稱 NSAIDs）。

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NSAIDs 大多屬於酸性物質，會直接刺激胃腸的黏膜，造成胃部的不適。發表於英國醫學雜誌《刺針》（The Lancet）的研究就發現，服用 NSAIDs 的幽門螺旋桿菌患者，比起沒有服用 NSAIDs 的幽門螺旋桿菌患者，竟然有高出 61 倍的風險會得到消化性潰瘍。而老年人因為有關節疼痛等因素，服用 NSAIDs 的機會比年輕人更多，可想而知也更容易罹患胃潰瘍。

睡眠品質也會影響胃潰瘍

睡眠品質的好壞也會影響老年人消化性潰瘍的復發率。發表於美國老年醫學會期刊（Journal of the American Geriatrics Society）的報告，以 69 歲以上曾患有消化性潰瘍且已痊癒的受測者來研究，發現他們若是睡眠品質越差，越容易讓胃潰瘍或是十二指腸潰瘍復發。且消化性潰瘍復發的受測者比起沒有復發的受測者，也有更高的比例罹患心臟病（Heart disease）、糖尿病（Diabetes），還更有可能會飲酒過量。

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所以對於長輩來說，一方面因為年紀大了，罹患胃潰瘍的風險驟增，同時也要注意睡眠品質，讓自己能夠睡得飽，減少夜半醒來的次數，才能真的保「胃」養身。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：胃潰瘍與消化性潰瘍：老年人注意睡眠品質避免復發】