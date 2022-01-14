銀髮心理｜長者自殺率高不容輕視　5大輕生主因不僅是患病、寂寞

我們對 65 歲以上的老年人有甚麼樣的想像？含飴弄孫？投身義工？熱衷政治？還是對年輕人的生活指手畫腳？感覺上有褒有貶，不過其實許多長輩並非這麼活得這麼有存在感。

人老了，不見得能夠安享天年，更可能憂鬱纏身而有自殺的傾向。以台灣全國自殺防治中心從1994年至2019年的紀錄來看，台灣65歲以上的老年族群自殺率一直都高過其他年齡層，呈現年齡越大，自殺死亡率越高的趨勢。究竟為何會出現如此結果？以下將帶你一起探討。

文：鄭光廷 醫學審稿：台灣醫師賴建翰／Hello醫師



老人自殺率較高

在台灣，大眾有自殺通報的機制。也就是知道有人自殺，或者發現他人具自殺意圖而身處危險時，須通知警消來處理。這是為了要持續追蹤個案的後續發展，才能有效地加以防治。不過以2019年來說，當年一至四月全國自殺通報最多的年齡層落在35~44 歲，佔21.3%。但 65 歲以上老年人自殺通報人次僅佔10.3%。

低通報率代表的是：身旁的親友不易察覺或發現老年人有自殺的傾向與相關動機，這可能也顯現老年人的自殺意念比較強，致命性也相對較高。

以下是老人想輕生的原因（按圖了解！）

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老人想自殺的原因

看到老年人的高自殺率，有些人可能滿頭問號：明明兒孫滿堂，有車有房，物質條件比年輕人好太多了，怎麼還會尋死呢？但是口袋很深，並不代表心情很好。讓我們歸納由衛福部整理的五大因素，一窺老人自殺的理由。

1. 精神疾病

數據顯示，大部分的老年人踏上絕路且患有憂鬱症的比例高達 44~87%。這一情況在 75 歲以上的族群更加明顯。外國針對退休銀髮族社區的研究也指出，其中居民因自殺身亡又罹患憂鬱症的比例，也較年輕人來得高。表示精神疾病（尤其是憂鬱症）是預測老年自殺的重要因素。

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2. 久病厭世

生理健康與心理健康都是交互作用的，身體上的病痛難以忍受的話，情緒一定隨之受影響，開心不起來。老年人罹患癌症，或是造成嚴重視力障礙的眼疾等等各式病症，都會引發較高的自殺率。尤其癌症的患者非常容易患有憂鬱症，自殺率也偏高。罹患失智症的老人，不僅會因個性改變、出現妄想而讓情緒不穩，其記憶、思考、語言能力的退化，也會讓患者感到自己逐漸失能，容易把他們推向絕路。

身體的不適讓心情絕望，研究顯示有 36% 的老年人輕生是因為「慢性疾病」。久病纏身對長輩來說，真的是很大的考驗。

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3. 另一半的缺席

婚姻可說是老人的保命符，因為鰥寡、單身、離婚的老人，都有較高的自殺風險，其中又以男性為最。

統計上來說，一般女生雖較容易有自殺的意圖，但男性一旦出現自殺想法，往往死意堅決，且較不願對外尋求協助，更容易造成憾事。而男性的另一半若缺席，自殺的風險會高出三倍。男性長輩在老伴過世的一年內，其自殺意圖與自殺的死亡率最高。

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4. 獨居

獨居老人的社會支持系統，比起有人為伴的長輩來說，一定比較薄弱。人類是群居動物，缺少社交生活，孤單寂寞的心情必定難以排遣，如果就此發展成憂鬱的心情，更容易有輕生念頭。

獨居長輩身旁無人，所以若真的想不開，也比較不容易被發現，搶救更為困難，所以他們自殺身亡的比率，較其他老年族群也來得高。

5. 人際失和

人際關係給我們溫暖，但同時也是壓力的來源。與親朋好友、或是心愛的枕邊人起爭執，對於每個年齡層來說，其實都是自殺的主因之一。

由台灣自殺防治通訊網2019年年底所公佈的整體分析來說，自殺原因以「情感／人際關係」46.5% 為大宗。研究也發現，高達 20% 的老年人是因為「家庭成員問題」而選擇輕生。學者認為，當老年照護的責任落在家人肩上時，長輩很有可能覺得自己是家族的累贅，因而引發以自殺收尾的「長照悲歌」，這點也跟前面提及的「久病厭世」有密切關聯。

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老年人高自殺率打破既有觀念

退休後可以財務自由、從心所欲。這種期待對於仍在社會上打拼的青壯年來說，也許是支持大家努力工作的動力。但其實老年人的高自殺率血淋淋地提醒着我們：年紀大了以後，身體健康走下坡、親友的離散、人際關係的重組等等，給予的挑戰與關卡跟年少時相比，其實有過之無不及！銀髮族群要安享天年，可說是困難重重。

所以關心家中的長輩並非易事，身理上要顧得好，心理上也不可忽略。一般人很容易因為老年人的身體疾病或疼痛失能，去合理化老人精神上的問題，誤以為身體生病時就引發低潮的情緒是理所當然，而錯失治療良機。

俗語說：「老小老小，愈老愈小」，也就是年紀愈大的人，愈像小孩子一樣倔強、鬧脾氣。古人的智慧，一方面觀察到失智症讓長輩性格大變的病徵；一方面也點醒我們，面對老人家，要想對待小孩一樣的耐心與溫柔，才能找出他們的心結，阻止輕生的念頭化成行動。

自殺解決不了問題，卻留給家人無比悲痛。請珍惜生命，再給自己一次機會。



求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：憂鬱老人自殺率高！了解銀髮族輕生原因】