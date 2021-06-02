惠英紅曾抑鬱症吞100多粒安眠藥！遲鈍自責抑鬱症9病徵著衫都攰

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-06-02 19:26

惠英紅在劉嘉玲主持的訪談節目《對照記》中，講及自己曾受情緒困擾，患上抑鬱症，更曾吞服過百粒安眠藥自殺。究竟抑鬱症有什麼症狀？可以如何預防及治療？身邊人又該如何與患者相處？

惠英紅在《對照記》中分享自己曾在事業奮鬥的過程中陷入低潮，更一度患上抑鬱症，情況嚴重時更鎖自己在房內，不吃不喝，每天都在哭，嫌自己垃圾、沒用，更試過吃了100多顆安眠藥，幸好及早被發覺沒釀成悲劇。

▼惠英紅曾患抑鬱症（按圖 👇👇👇）

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抑鬱症症狀：無故大哭、斷絕社交

情緒問題在香港有愈來愈普遍的趨勢，醫管局的資料亦指目前香港抑鬱症患者估計有高達30萬。抑鬱、情緒低落每個人相信也試過，但如何得知是患上抑鬱症？抑鬱症現在是按照美國精神醫學學會出版《精神疾病診斷與統計手冊５》的診斷標準。對照診斷標準，一個人如果有五項或以上都吻合的話，那麼就很有可能患上抑鬱症了。但是否吻合最終還需要專業醫生來判斷，並非單憑個人臆測。

▼美國精神醫學學會提出的9項抑鬱症診斷標準（按圖 👇👇👇）

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▼抑鬱症亦會影響進食行為：（按圖👇👇👇）

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抑鬱症有得醫

根據智友站，抑鬱症的治療方法主要有3個，包括藥物治療、心理治療、腦電盪治療。

藥物治療：醫生會處方藥物為抑鬱症病人控制病情，使用的藥物主要是抑鬱藥陳及鎮靜劑。

心理治療：目前本港較常採用的治療方法以認知行為心理治療法和心理分析法為主。心理治療主要是透過改變病人的負面思想及行為模式，令病人可以更客觀及有科學根據地改善自己的情緒問題。

腦電盪治療：對於嚴重抑鬱的病人，如果經過藥物和心理治療後仍成效不大，在適合病人的情況下，醫生可能會建議使用腦電盪治療。藉著微量電流通過腦部，改善腦部的新陳代謝平衡，達至改善精神症狀的效果。

三文魚改善抑鬱情緒

抑鬱症成因可能與遺傳、環境、社會因素等影響，預防抑鬱症，便要懂得適當地溝通和宣洩情緒。精神科專科醫生包始源曾在報道中指，某些食物的確可以減少焦慮及抑鬱情緒；不過，當已患焦慮或抑鬱症時，食物已無法處理及醫治症狀。

▼有助紓緩焦慮和抑鬱情緒的食物（按圖👇👇👇）

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呼吸法紓緩焦慮

坊間不少聲稱呼吸法可紓緩緊張不安，包醫生解釋，若焦慮和抑鬱情緒未達至病態，呼吸法（breathing exercise）某程度上能幫助紓緩焦慮。

焦慮令人心跳加快、呼吸急促，均可加劇焦慮，形成「惡性循環」。呼吸法可助平復身體的自主神經系統，從而減慢心跳，紓緩焦慮。

▼呼吸法如何做？（按圖👇👇👇）

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按摩穴位穩定情緒

匡德中醫診所註冊中醫師徐得光曾撰文指，情緒的好壞和穩定與否會影響人體臟腑的生理功能，其中以「心」最為關鍵。心靜則神安，安神才能穩定情緒，而情緒病多有心神受擾的問題，常會心神不定、驚恐不安、多疑多慮、心慌心悸和失眠多夢。以下有五個對改善心神不安有幫助的穴位，可施以按摩治療，在穴位揉按每10秒放鬆一下，每邊各按5分鐘。

▼安定心神穴位（按圖👇👇👇）

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此外，調節飲食也有助安定心神，以下有兩道糖水、茶飲，大家不妨參考（按圖👇👇👇）

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同場加映：除了藥物或心理治療，陪伴對抑鬱症患者亦十分重要，一起度過抑鬱情緒。台灣人氣網絡插畫家「10 Seconds Class - 10秒鐘教室」以圖文描繪出外界對抑鬱症常抱有的六個誤解，有些說話不能講：（按圖👇👇👇）

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