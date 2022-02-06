癌症｜腎細胞癌逐漸年輕化男性罹患比例較高！現3症狀要儘快就醫

辦公長期久坐總是腰痠背痛，我們也因此習得了各種紓緩痠痛的妙招。



但萬一無論如何都無法舒緩那種不適，還有一些異常症狀，或許就該注意是否為癌症的症狀。

腎細胞癌是什麼？3大症狀（點擊下圖看清👇👇👇）

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腎臟細胞癌為腎臟最常見的一種惡性腫瘤，依據不同腫瘤細胞型態還可分為腎盂癌、腎腺癌等。男性罹患比例高於女性，佔死於癌症比例1.29％。近年發病年齡逐漸年輕化，從平均60歲逐漸往下，近期時不時有中壯年患者得病。

出現3個症狀可能是腎細胞癌：

1. 血尿

2. 腰痛

3. 腹部腫塊



台灣泌尿科醫學會常務理事、北榮泌尿部手術室主任張延驊表示，腎臟位於腹腔後壁的脊柱兩側，通常被脂肪包圍，即使有腫瘤也不易被摸到，因此腎細胞癌初期往往無法被察覺。

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「腎細胞癌常見的三大症狀：血尿、腰痛、腹部腫塊，出現時多已是晚期，許多患者是因長期腰酸背痛、腹部疼痛、不明原因體重減輕等原因求診而發現，」張延驊表示，因腎細胞癌而引起的腰酸背痛與一般腰酸背痛最大的不同點，是即使經過休息也無法緩解，嚴重時吃止痛藥也不能抑制疼痛。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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