肝癌｜現黃疸、上腹部脹痛要就醫！一文看清肝癌症狀前兆診斷方法

肝癌之所以可怕是因為肝癌通常沒有特別容易讓人察覺的症狀。肝臟是沉默的器官，這主要是肝臟沒有神經分佈，這也是為什麼早期肝癌並不會有疼痛感，讓罹癌患者容易掉以輕心。所以當發現肝癌時，經常已經是末期。

撰文：鄭光廷 醫學審稿：台灣註冊醫師何懷德／Hello醫師



本文將帶你來了解肝癌的症狀、前兆與診斷。

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肝癌的症狀與前兆

雖然肝癌症狀不明顯，但隨著肝癌細胞的增生和腫瘤位置的不同等等，我們的身體上還是漸漸會出現一些警訊與前兆，包括：

上腹部脹痛

由於肝臟本身沒有痛覺神經，所以小型肝癌大多不會帶來疼痛。不過，肝臟表面的包膜上卻是有痛覺神經的。所以，如果腫瘤剛好長在此處，就算再小，一旦頂到包膜就可能引起上腹部脹痛。

黃疸

癌細胞如果長在膽管附近，一但癌細胞入侵，就會因肝內膽管擴張而出現黃疸。若腫瘤過大，以致大部分的肝臟組織被肝癌組織所取代時，也會引發黃疸產生。

下肢水腫、腹水、吐血

癌細胞如果長在肝門靜脈附近，很容易跑進血管內，讓肝門靜脈壓力升高，造成下肢水腫、腹水，引起腹脹或食道靜脈瘤破裂出血，輕者可能解黑便或血便，重者則可能大量吐血，有生命危險。

急性腹痛

若腫瘤血管破裂出血（所謂的肝癌破裂），會突然引起腹部劇烈疼痛，甚至引發休克與昏厥。

若出現下列症狀也要注意：

- 疲倦

- 食慾不振

- 腹脹

- 體重減輕



若到了肝癌晚期，癌細胞轉移至身體其他部位，則會引起不同的症狀：

- 轉移至骨骼引發疼痛

- 轉移至腦部引發頭痛、噁心、意識昏迷

- 轉移至肺部引發咳嗽、咳血



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肝癌的診斷

肝癌的診斷方法如下：

血液檢查

抽血檢驗是篩檢肝癌十分方便的方式。血清中的「胎兒蛋白」（Alpha-Fetoprotein，簡稱AFP）的數據可以作為診斷肝癌的指標，若超過標準，就要當心。

不過肝臟發炎之後，胎兒蛋白數值也可能會升高；一般而言孕婦的胎兒蛋白數值也會升高。由此可知，驗血發現胎兒蛋白異常千萬別妄下罹癌的定論，應該再配合其他的檢查才能確診。

影像檢查

肝癌確診前後的影像檢查目的，包括：

- 找出可能為癌症的區域

- 幫助醫師針對可疑區域進行檢體切片

- 檢查癌症擴散程度

- 引導治療

- 確認癌症治療是否有效

- 確認癌症是否復發



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影像檢查能夠彌補血液檢查，種類包括限制：

- 腹部超聲波掃描：超聲波是肝臟最常見的首項檢查，無須入侵人體，即使小至1公分的腫瘤也能測出來。

- 電腦斷層（CT scan）：能夠找出超聲波掃描無法測出的浸潤型腫瘤，是肝癌定位診斷的主要方法之一，也可用來精準輔助切片。若確診肝癌通常還會加做胸部電腦斷層掃描，來確定癌細胞是否有擴散。

- 磁力共振（MRI）：能夠找出超聲波掃描無法測出的浸潤型腫瘤。有時能分辨腫瘤是良性還是惡性，同時還可查看肝臟周圍的血管是否有阻塞，並顯示癌細胞是否已擴散到其他部位。

- 血管攝影（Angiography）：若胎兒蛋白持續上升，而其他檢查都無法發現肝癌時，就需要施做血管攝影，這項檢查需要入侵人體，也會帶給患者不適。

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病理組織診斷

取肝組織做病理檢查是診斷肝癌最準確的辦法，比如肝穿刺。

肝穿刺

肝穿刺又稱為肝切片，是用細針刺入病人的肝臟採取組織來做檢驗。但如果病人有腹水、意識不清，就不適宜做這個檢查。切片採檢種類包括：

- 針穿刺切片：以針頭穿刺皮膚入肝臟病灶地區取得檢體，通常會藉由超聲波或電腦斷層掃描引導完成。

- 腹腔鏡切片：切片檢體可以再進行腹腔鏡同時採取，這樣醫師可以看到肝臟表面並針對異常區域採樣。

- 手術切片：透過手術移除部分或整個腫瘤，以及周圍部分正常肝組織，並進行採檢。



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：罹患肝癌有哪些警訊？肝癌前兆、症狀、診斷一覽】

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