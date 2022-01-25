農曆新年｜大掃除4個行為易扭傷腰！必學2招緩解肌肉拉傷方法

隨著農曆新年即將到來，家戶難免要大掃除，使得閃到腰的機會也增加。



台灣復健科醫師提醒，閃到腰的原因通常是錯誤的動作或不良姿勢造成腰部肌肉急性拉傷，尤其天氣冷，肌肉拉傷的機率大幅提升，推薦2個緩解疼痛的方法。

4個大掃除NG行為（按圖看清👇👇👇）

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溫度低會增加肌肉拉傷機率

日前就有一名陳姓婦人趁著假日準備大掃除，沒想到彎腰要將垃圾拿出去丟時，腰部突然劇痛，當下痛到站、坐都不行，得靠每天復健慢慢復原。

台灣長安醫院復健科醫師師詹益承說，當溫度較低時，肌肉容易緊繃，較難驅使出力或是收縮功能變差，這時若反復彎腰、搬抬重物，肌肉保護腰部關節的能力不足，更易導致肌肉或韌帶拉傷。

4個大掃除NG行為

民眾在大掃除時，有4個NG行為要注意：

1、整理矮櫃，長時間彎腰

這種情況常見於洗碗或收納較低層物品時，經常是彎腰加上轉腰做事。建議洗碗時可在一腳下放一張小凳子，分散局部壓力。或是坐在椅子上整理物品。

2、掃地或拖地時身體太前彎

不少人在掃地、拖地時身體太往前彎，常造成腰酸背痛。建議可採取類似弓箭步的跨步姿勢，一腳大腿前彎，後腳伸直的情況，可減少彎腰的機率。

▼同場加映：玩電話電腦姿勢錯誤的影響：（按圖👇👇👇）

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3、彎腰搬重物

大掃除時，不免會移動家俱，但很多人搬重物時，常常是直接彎腰取物，導致腰部受傷。建議搬運重物時，善用下肢力量分散腰部壓力，蹲下並盡量使重物靠近身體，再站起。

4、舉高手擦窗戶、高櫃子

清潔窗戶或是高的牆面或櫃子時，不少人是拿抹布直接往上擦，除了容易肩頸痠痛外，也容造成脖子拉傷。建議可用長柄刷代替。

▼椎間盤突出檢測和改善動作（按圖了解👇👇👇）

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2招緩解方法

當發生肌肉拉傷時，詹益承指出，若劇烈疼痛可冰敷，如果是閃到腰時，腰往後仰會痛，可以在床上放慢動作做腰部伸展，即仰躺並且雙手環抱雙膝靠近胸部，維持一分鐘，可反覆做。若是往前彎時後腰出現劇痛，則採用趴臥的姿勢，用手掌慢慢將上半身慢慢往上抬，反覆做可緩解疼痛。

詹益承提醒，若疼痛超過二周還沒好，表示受傷較嚴重或有其他問題，建議就醫。避免閃到腰的情況發生，最重要的還是預防重於治療，避免不良姿勢，若工作需維持同一個姿勢較久，建議每30至50分鐘做一次腰部伸展。平時應強化核心肌群，把自己的天然護腰練出來後，可以大幅減少閃到腰的機會。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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