中風｜Uncle Ray在家中風幸獲救 3元兇增中風風險5類食物宜多吃

縱橫香港廣播界逾70載、今年97歲的「樂壇教父」Uncle Ray（Ray CORDEIRO，郭利民），去年5月才宣佈退休，日前卻傳出在家中中風需送院的消息。對大部份老人而言，天氣轉冷是觸發中風的風險因素之一。日常除透過均衡飲食外，還有甚麼生活貼士能夠預防老人中風，避免悲劇發生？

已屆九旬的Uncle Ray去年5月宣佈退休。（資料圖片）

Uncle Ray搶救及時已出院

據其契仔Andy日前向傳媒透露，事發於本月14日晚約八時半，他當晚在Uncle Ray家中準備好晚餐，並上房叫醒契爺用膳時，卻發現Uncle Ray坐在床邊表示自己無法吞藥，並指：「呢次我真係死得啦」，其後他已失去知覺躺在床上。

後經送院搶救，醫生指Uncle Ray當時出現缺血性中風，幸沒有爆血管且急救及時，他上周一（17日）已出院返家休養。而Uncle Ray去年亦曾以96歲高齡接種新冠疫苗，並曾為衞生署拍攝呼籲接種疫苗的片段。

▼ 中風常見症狀（按圖 👇👇👇）

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▼腦血管狹窄中風前兆（點擊下圖看清👇👇👇）

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12月至2月為中風高危期

中風指部份腦部細胞因腦部動脈「閉塞」或「爆裂」，腦細胞因得不到營養及氧氣而死去，當中可分為以下兩大類型：

出血性腦中風：腦部血管破裂，血流溢出血管，造成組織缺氧



缺血性腦中風：血栓塞住血管，令血流無法通過，造成組織缺氧，相對常見



據衞生署資料顯示，中風最常見的危險因素包括：

．吸煙

．高血壓

．飲酒過量

．肥胖

．精神緊張

．濫用藥物(如可卡因)



其他誘發性成因包括：



．先天腦動脈瘤及腦血管異常

．心臟病及其他血管疾病

．糖尿病



事實上，上述不少因素均與高血壓、高血糖及高血脂有關，這才是造成腦中風的三大元兇。此外，每年的12月至翌年2月亦是腦中風好發季節，這與天氣寒冷導致血壓變動幅度大有關。低溫環境有機會令血管收縮，導致血栓出現堵塞血管引發腦中風。

對老人而言，由於其血管相對老化，且調節彈性不及年輕人，萬一本身血管亦有血脂堆積，導致老人在入冬後中風的風險大增。

▼ 中風高危因素：（按圖 👇👇👇）

▼五類食物降膽固醇防中風：（按圖 👇👇👇）

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降低飲食膽固醇防中風

因此，老人日常應透過飲食去養護血管、潔淨血脂與清除血栓，以免寒冬時的悲劇發生。據台灣營養師許育禎分享指，透過降低血液中膽固醇的濃度，可以減低中風的機會，以下五種食材有效降低膽固醇：

1. 燕麥



燕麥當中含有相當健康的水溶性纖維β-聚葡萄醣（β-glucan），有許多研究文獻已經證實，β-聚葡萄醣可增加膽酸及膽固醇的代謝，在改善心血管疾病方面有顯著的效果。

2. 蘋果



蘋果中富含可以降膽固醇的水溶性纖維，稱為「果膠」，果膠會吸附血液中的膽固醇並將之排出體外而達到降血脂的功效。此外，果膠亦能夠延緩胃的排空速度、增加飽足感、減少食慾，因此蘋果經常被用在幫助減重上。

有研究發現，每日進食2個蘋果膽固醇水平較佳，在正常飲食情況下，每日進食2個蘋果可改善心血管疾病的風險因素，例如高血壓、高脂肪、高膽固醇等，而且相比飲用蘋果汁的參加者，壞膽固醇平均下降3.6%。

3. 黃豆



英國飲食協會指出，每日攝取15g至25g的黃豆或其製品，例如：豆漿、豆腐、豆乾、豆腐花等，有助於降低10%壞的膽固醇（LDL）。黃豆富含具有降低膽固醇功效的不飽和脂肪酸、膳食纖維、卵磷脂、大豆異黃酮等營養素，能保護心血管並預防疾病發生。

4. 深海魚



深海魚富含有Omega-3不飽和脂肪酸，也就是大家耳熟能詳的DHA與EPA，不僅可以降血脂肪，還有抗發炎效果，對於心血管具有保護作用、亦可預防癌症的發生。美國心臟學會建議每週至少吃兩份深海魚類，像是三文魚、鱈魚、吞拿魚、沙甸魚、秋刀魚等。

5. 綠茶



根據研究顯示，綠茶當中的一種兒茶素「epigallocateEchin gallate，簡稱EGCG」，能夠抑制大腸吸收膽固醇，因此可降低血清總膽固醇以及低密度膽固醇（LDL）。

▼同場加映，中風自我檢測：（按圖 👇👇👇）

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時刻注意頭頸保暖

除注意飲食外，由於頭頸部的血管多，如果血管因天冷收縮而出現問題，有可能會直接影響腦部。因此老人在冬天下應不時戴着帽子保暖頭部、並圍上圍巾保暖頸部，讓血管在冬天下都能保暖，以免血管因為溫差而劇烈收縮。

此外，中風血栓的出現其實亦與血液黏稠度有關，通常是因為天氣冷、體內水分不足造成的。因此，老人在冬天下亦要多喝溫水，讓身體有足夠水份降低血液黏稠度。同時，也可透過以下生活習慣確保心臟及血管健康，減低中風的風險：

．不吸煙

．保持均衡飲食，進食低脂肪食物及減少進食含高鹽量的食物

．減少飲酒

．定期運動

．控制體重

．爭取充足休息，避免精神緊張

．定期檢查身體，控制血壓的水平(最少兩年一次)



▼同場加映，辨別中風「FAST」口訣：（按圖 👇👇👇）

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