疫苗前檢查｜RM宋智孝一針未打缺席拍攝 原因是對某物質敏感？

韓國長青綜藝節目《Running Man》成員宋智孝，早前因被發現未有接種新冠疫苗，需接受為期10日的自我隔離，因此停工兩日節目錄影；網民為此議論紛紛，宋智孝經紀人則公開一原因！

韓國長青綜藝節目《Running Man》(圖片: 官網)

韓國男團Super Junior（SJ）成員銀赫於1月17日參與《Running Man》節目錄影，及後被發現確診新冠肺炎，一眾台前幕後均要接受檢測。韓媒指《Running Man》各成員檢測結果均為陰性，但同時亦揭發宋智孝10年病史！

銀赫確診新冠肺炎，《Running Man》台前幕後均要接受檢測 (圖片: HK01製圖)

早於2011年，宋智孝因一次打點滴經驗，出現呼吸困難，被送往急症室治療，繼而發現自身一直對西藥、抗生素相關的治療有過敏反應。經醫生評估後，亦證實其體質並不適合接種新冠疫苗，故一直一針未打。

宋智孝因對西藥敏感，因此一直未有接種新冠肺炎疫苗。（IG/@my_songjihyo）

疫苗敏感可大可小 主要致敏成份是這個？

一旦出現過敏性反應，一般會有面部腫脹、嘔吐，甚至窒息、休克等症狀，必須立即到醫院求醫。醫學界普遍認為會出現疫苗過敏的族群，一般會對稱為PEG的物質有過敏反應。

一旦出現過敏性反應，一般會有面部腫脹、嘔吐，甚至窒息、休克等症狀 (圖片: FreePik)

PEG（聚乙二醇）是一種出現在不同藥材的穩定劑，如 Tylenol 凝膠、超音波凝膠和 Miralax。而復必泰疫苗中含有 PEG成份，故本身對藥物或其他疫苗敏感的人士，很大機會對新冠疫苗同樣出現過敏反應；建議先在接種疫苗前諮詢醫生意見。

接種疫苗前諮詢醫生意見 (圖片: AP)

由於坊間流傳有關新冠疫苗的副作用林林總總，包括面癱、心肌炎、半身癱瘓等情況；即使本身並沒藥物敏感病史的人士，其實亦應該在接種疫苗前進行一個詳細身體檢查，以保障個人健康。

醫生建議在接種新冠疫苗前，應先進行身體檢查，有助清楚了解身體潛在的狀況及風險（圖片：iStock）

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