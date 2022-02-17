Omicron｜維他命D助減中招機會!? 5類食物提升呼吸道免疫力！

Omicron病菌肆虐，而其病徵也首先出現在呼吸系統，產生例如喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等。有營養師指，其實有5大營養素對呼吸道的免疫力相當有效，從而抵疫病菌來襲。



註冊營養師劉嘉豪Jim近日於facebook專頁分享小貼士，表示要預防Omicron病菌，首先要由飲食入手提升呼吸道的免疫力，而其中有5類食物非常適合。

▼5大營養素提升呼吸道免疫力？（按圖看清👇👇👇）

+ 11

1. 益生菌



功效：提升腸胃免疫力、降低身體發炎指數

建議食物：乳酪、納豆、泡菜

2. 奧米茄三脂肪酸



功效：降低外周發炎指數、防止免疫力疲勞

建議食物：堅果、深海魚、菜

3. Beta 胡蘿蔔素



功效：提升呼吸道免疫力、提升呼吸道濕潤度

建議食物：青紅椒

▼同場加映：Omicron、流感、新冠肺炎症狀大拆解（按圖看清👇👇👇）

+ 2

4. 鋅



功效：增加黏膜修補速度和完整性

建議食物：雞蛋、海鮮、堅果

5. 維他命D



功效：提升呼吸道免疫力、減少被病原體感染機率

建議食物：大啡菇、奶類製品

5大營養素對呼吸道的免疫力相當有效。（Shutter Stock圖片）

每日1.5個奇異果攝維他命C

除此之外，Jim亦建議多吃水果攝取維他命C，除了富含維他命C的橙和西柚，奇異果的營養密度更高，其中含維他命C、E、類胡蘿蔔素、多酚類等具抗氧化作用的營養素及物質，可有效調節免疫系統。每天1.5個奇異果就可補足達到每日維他命C攝取量100毫克，直接從天然蔬果攝取維生素，還能同時攝取多樣營養元素，原型的食物比起保健食品更有益處。

另外，白血球的正常運作，也必須仰賴維他命C，對於先天及後天免疫系統都有正向幫助。根據美國期刊研究指出，增加奇異果的攝取量會促使發炎介質減少，強化免疫細胞，進而增強抵抗力。而美國《食品科學雜誌》中也有提到，對於維他命C濃度不足者，每天食用1顆奇異果後，能有效增加血漿中的維他命C濃度，達到健康水平。

相關文章：【新冠肺炎】防疫先增抵抗力！常感冒肚痾？5條問題測你免疫力