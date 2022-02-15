銀髮健康｜別只靠口罩抵禦Omicron　睡眠充足多運動4點養好免疫力

隨着這兩年疫情的發生，民眾早已習慣出門就隨身配戴口罩，除了新冠肺炎以外也間接降低許多疾病的發生，不過大家在勤於體外的保護時，不少人卻忽略了體內免疫力的重要性，可以說從體外到體內重重的防護上，免疫力是身體對預防疾病的最後一到防線，台灣大樹藥局高政緯藥師表示，體外防護固重要，但若體內免疫力沒有良好的維持或提升，一旦防護有空隙，就很可能直接染病，體內也有許多疾病與免疫力低下相關，若免疫力過低出現問題，甚至身體可能會連續出現狀況，屆時治療上就會較為棘手。



（健談授權使用）

免疫力較低下時會出現甚麼狀況？大樹藥局高政緯藥師解釋，除了傳染性疾病比較容易被染上以外，體內也可能出現一連串的反應，許多體內、皮膚方面的發炎、感染都與免疫力低下有關，甚至像是潛藏在體內的水痘病毒，也會在免疫力低下時出來做亂，形成我們所謂的「皮蛇」，也就是帶狀皰疹，會造成皮膚異常刺痛，是許多患者的夢魘。而面對目前國際上最嚴重的新型新冠肺炎Omicron的疫情，台灣本土已經出現案例，雖然尚未大規模爆發感染，但提前做好體內免疫力的保養與提升已經刻不容緩，千萬不要心存僥倖，顧好身體、養好免疫力絕對是重中之重。

相關文章：濕氣重｜濕邪體質最易中Omicron？ 中醫推8大袪濕食物仲可以減肥

+ 3

在提升免疫力之前，首先要先了解甚麼樣的狀況可能會使免疫力降低，先避免不好的、遏止當前的狀況，接着持續做對免疫力有幫助的事情，才能使免疫力的養護上進入好的循環，大樹藥局高政緯藥師說明，慢性病患者當然是首當其衝，通常慢性病患者的免疫力較低，尤其是糖尿病的患者，因此慢性病患者首要的當然就是遵從醫囑服藥，先控制住病情，才能穩住免疫力的狀況。而大家都需注意不要做會讓免疫低下的事情，像是熬夜、睡眠不足、長時間不運動、飲食與作息不正常等。而飲食上要特別注意避免攝取過多糖分與脂肪，根據研究顯示多攝取一百公克以上的糖，白血球對抗疾病的能力將會降低一半以上，而過度攝取不好的油脂、脂肪一樣會降低身體免疫力。

如何做才能養好免疫力呢？大樹藥局高政緯藥師指出，上述不好的反向就是養好免疫力的部分原則，如避免熬夜、睡眠充足、多運動之外，當然在飲食上也有許多需要注意的地方，首先是多攝取優質蛋白質，蛋白質是構成細胞重要原料，身體細胞、組織組成，包含對抗外來病毒的抗體等，都需要藉由蛋白質合成，因此飲食上好的蛋白質不可少，像是大豆類食物、魚肉、雞肉、雞蛋等，同時也可以多攝取好的油脂，也能幫助對抗體內的慢性發炎，對於免疫力亦有幫助。而維他命A、B、C、E的補充也是一再的被提醒，對於身體的維持機能與免疫力都有幫助。

大樹藥局高政緯藥師提醒民眾，體外體內都需做好防護，不僅是為了預防這波疫情可能帶來的影響，同時也是避免身體出現其他的疾病，免疫力是人體的根本之一，有好的免疫力才能讓身體更健康喔！

【延伸閱讀，更多疫情健康建議】

新冠肺炎｜流鼻涕、咳嗽懷疑確診？醫拆解Omicron與流感不同症狀

+ 2

Omicron｜專家籲補充7大關鍵營養素 增強免疫力對抗變種病毒👇👇👇

+ 11

感染Omicron也不怕？專家談患病「6大後果」

+ 14

Omicron｜酒精非萬能 勿用熱水洗浴室 5大打掃謬誤隨時在家養毒

+ 10

第3針越早打越好？專家分析4大關鍵

+ 8

Omicron會否令疫苗失效？台醫列6大Q&A懶人包 為何比Delta更強？

+ 11

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

延伸閱讀：

流感季節來襲 不只防新冠肺炎更要預防流感

對抗新冠肺炎病毒必吃4種營養補充 提升免疫力非難事

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】