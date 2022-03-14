失聲｜聲音沙啞音量小？聲嘶力竭易令聲帶老化　拆解症狀治療方法

是否曾經感到聲音容易沙啞，只要長時間講話或唱歌，就會覺得疲勞鎖喉，甚至感到疼痛？小心，這是聲帶已經老化萎縮的現象，會導致聲帶閉合不全，聲音容易沙啞、音量小且無法持久。



台灣振興醫院耳鼻喉部嗓音醫學中心醫師張智惠表示，過去，聲帶老化造成的嗓音症狀，常困擾著以聲藝人的表演工作者。而疫情以來，也有愈來愈多的人有這種困擾。

聲帶疾病的症狀（按圖率先了解👇👇👇）

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配戴口罩時，講話聲嘶力竭問題多

她進一步說明，因為在配戴口罩狀態下，為了能增加講話聲量，大家因此開始習慣費力且大音量的發聲習慣，長期下來，會加速聲帶老化的進行，並導致各種聲帶疾病。

初期輕微的聲帶老化可以透過語言治療，調整不當的說話發聲習慣而獲得改善，但若持續發聲疲勞易聲音沙啞，且影響了工作及日常生活，建議搭配手術治療效果會更好。

▼聲帶發炎及結繭有什麼症狀？成因是什麼？（按圖 👇👇👇）

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聲帶老化，門診手術治療怎麼做

張智惠指出，過去，很多需要全身麻醉的聲帶嗓音手術，已經發展成在只要在門診以特殊的咽喉局部麻醉的方式進行，優點在於可以減少全身麻醉的風險、不便及花費，大大地減輕及降低了病患術後的不適。

如果是聲帶老化萎縮造成的聲音沙啞、疲憊，建議以「微創聲帶內視鏡自體脂肪注射手術」方式治療，這種治療方式恢復期短且具有組織再生作用的特點，可以讓聲音恢復至年輕有力的狀態。

因為不需要住院、恢復期短，患者可以很快速地回到工作崗位及日常生活，尤其適合職業用聲族群，如老師、業務員、課服專員、演員、主播、直播主、導遊等；以及專業用聲族群，如歌手、聲樂家、播音員等。

微創聲帶內視鏡手術優點

- 麻醉方式：局部麻醉下進行不需住院，手術當天即可返家，免全身麻醉風險。

- 休養天數：噤聲 1〜2 天，比起傳統手術需噤聲 5〜7 天，修復期快。

- 傷口大小：聲帶無痕手術僅微小注射針孔，可避免切除病灶後造成的聲帶疤痕。

- 恢復期：術後第三天即可返回工作崗位，免長時間請假。



▼同場加映：養聲食療（按圖 👇👇👇）

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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