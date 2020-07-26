【喉嚨痛】夏天養生忌燉雪梨！冷氣凍飲易聲沙3大食療潤喉養聲

喉嚨痛、聲音沙啞是常見的毛病，一不小心，食得太多熱氣食物、或經常喝凍飲，都可能會令聲音變得沙啞。坊間不少人以燉雪梨、川貝枇杷，甚至鹹竹蜂，改善聲沙或潤喉，不過這些食療真的可以對症下藥嗎？ 撰文：註冊中醫及註冊物理治療師黃燕卿

一聲沙就想潤喉？想解決聲沙問題，要先了解背後成因，單靠潤喉，未必能助你養聲。亂服坊間的食療，分分鐘可能令聲沙情況惡化，弄巧反拙。下面就為大家講解聲沙的種種原因，以及適合的食療（按圖）：

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夏天易聲沙

香港夏天天氣炎熱，但室內冷氣大開，令到室外室內溫差太大，這樣容易造成風寒、風熱等邪氣犯肺，就會易出現「聲沙」的情況。

食雪糕或飲凍飲，或間接令肺也受累，聲音也會受到影響。（Unsplash／sebastiancoman）

夏日炎炎很多人喜歡食雪糕或飲凍飲，令到脾胃消化能力減弱，生痰生濕，進而肺也受累，聲音也受到影響。不少人有夜睡的習慣、喜歡食煎炸、燥熱食物等因素，令到肺腎陰虛，也會「傷聲」。

由於「發聲」的關鍵臟腑是肺、脾、腎，任何原因令這些臟腑不平衡都有可能影響發聲。

聲音和肺、腎、脾相關

和「聲音」最有關係的臟腑是肺臟，因為在經絡的聯繫上，肺的經脈由肺臟上循咽喉，肺與喉互相配合，協調完成「行呼吸、發聲音」的生理功能，肺氣充沛，宣發舒暢，呼吸方能暢順，語音才能響亮。

腎臟也和發聲有關係，因為腎經的經脈「入肺中，循喉嚨夾舌體」，腎為藏精之臟，腎精充沛，咽喉得精氣濡養，則聲音洪亮。

另外，脾也和「聲」有關係，脾為肺母，脾氣足則肺氣也足，脾氣虛則肺氣也會虛，聲音變得沙啞、聲線微弱。

羅漢果、雪梨助養聲

要「養聲」首先要知道自己是什麼原因引起聲沙，如上所述，聲音沙啞可以分別是肺脾腎的問題所致，風寒、風熱、痰濕、肺腎陰虛、脾肺氣虛都可以是原因之一。

如果是肺熱燥咳、咽乾口燥，可以用羅漢果，因為羅漢果性涼味甘，歸肺、大腸經，有清熱潤肺，助開聲（利咽開音），滑腸通便的功效。不過，如果是脾胃虛寒的人就不適宜。

雪梨有生津、潤燥、清熱、化痰的功效。（Unsplash／dfartek）

如果喉嚨乾涸，沒有感冒不適的症狀，可以食雪梨生津，因為梨味甘微酸、性涼，有生津、潤燥、清熱、化痰的功效。

如果是脾肺氣虛引起的聲音沙啞、語音低沉、高音費力、勞則加重者，可以用補氣藥，例如黃芪、白朮、黨參、太子參等，健脾益肺，從而達到「養聲」的效果。

坊間食療助養聲？

聲沙就以坊間食療養聲？究竟這些食療有沒有效？（按圖）：

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• 燉雪梨

雪梨能生津止渴、潤燥化痰，雖然已燉，但仍然是屬於涼性，多食易傷脾胃而生濕。對於脾胃虛寒，大便易溏者更不適宜。

中醫養生有句說話「春夏養陽」，意思是夏天要養陽氣，不應食寒涼、生冷的食物，可是，天氣炎熱時有時也會忍不住吃雪糕或喝凍飲，所以更加不需要在夏天食燉雪梨，只會更傷陽氣，違反養生的原則。

• 鹹竹蜂

鹹竹蜂是寒性的，通常人們都不會經常吃。不過鹹竹蜂清熱化痰、治口瘡、喉嚨痛，對聲沙有幫助。

• 川貝枇杷

川貝，味苦甘，性微寒，有清熱化痰，潤肺止咳，散結消腫。

枇杷葉，味苦，性寒，能清熱化痰、止咳、降逆止嘔。

馬上了解川貝和枇杷葉的宜忌情況（按圖）：

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以上都是寒性的，所以也是多食會傷脾胃，脾胃虛寒者更加不適宜，又違反夏天養生的原則。

• 川貝枇杷膏

川貝枇杷膏較適合一些喉嚨乾癢、聲沙、痰少而粘稠難咳出的，屬於陰虛肺燥的人。並不適合脾肺氣虛的人，或痰多色白，或合併風寒感冒的人，誤服可能症狀更加嚴重。

不過最重要的是明辨自己聲沙的原因，例如上述所講，肺脾氣虛的人士，如食用以上的食療，不但無益，反而會令症狀加重。

3大養聲食療

除了針對不同情況，適當食用以上食材外，也可參考以下推介的養聲食療（按圖）：

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• 沙參麥冬養陰湯

功效：養肺陰、潤肺燥。適合肺陰不足，聲音沙啞、咽乾舌燥、乾咳無痰或痰少而粘的人。

材料： 沙參5錢、麥冬5錢、玉竹5錢、南北杏各三錢、瘦肉/豬展半斤

做法：

1. 藥材洗淨後先浸半小時，瘦肉/豬展汆水。

2. 以大概六碗水將以上材料大火煲15分鐘，再轉小火煲半小時，調味即成。

注意：痰多清稀、脾胃虛寒便溏者不宜。

• 健脾益肺利咽湯

功效：養陰生津、健脾益肺。適合因脾肺氣虛（症狀：容易疲倦、食少、腹脹、大便爛、甚至容易氣喘），引起的聲音沙啞、語音低沉、高音吃力、疲勞加重聲沙的人士。

利咽湯有助肺部得到滋養，聲音可變得更清脆、紓緩口乾、減少生暗瘡、改善面紅紅的情況。

材料：五指毛桃5錢、黨參5錢、南北杏各三錢、眉豆一両、生薑三片、果皮一角、紅蘿蔔一斤

做法：

1. 藥材洗淨後先浸半小時，紅蘿蔔洗淨去皮切塊

2. 以約8-9碗水將所有材料大火煲15分鐘，再轉小火煲30-45分鐘，調味即成。

注意：喉嚨腫痛、熱氣人士不宜飲用。

• 木蝴蝶甘草開聲茶

功效：這茶有利咽開聲、清熱解毒消腫的功能。木蝴蝶，又稱千層紙或千張紙，具清肺利咽的功效。牛蒡子宣肺利咽消腫，生甘草清熱解毒，山楂化痰降脂。適合聲音沙啞、睡眠不足、喉嚨腫痛、上火人士。

材料：木蝴蝶1錢、牛蒡子3 錢、山楂3 錢、生甘草3 錢

做法：

1. 將所有材料洗淨。

2. 材料放入保溫杯，用500毫升滾水焗一小時即可。

注意：脾胃虛寒、便溏者（大便不成形）不宜飲用。

撰文：註冊中醫及註冊物理治療師黃燕卿

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