回南天｜春季潮濕易發霉生塵蟎 5個除霉、防塵蟎法寶免過敏!

踏入春季，加上受雷雨帶影響，天文台預計最近一周會出現驟雨及相對濕度最高達95%；潮濕天氣下，不少網民在社交媒體及討論區分享屋苑或家中牆身地板出水、起霧、發霉等苦況。傢俱、牆身發霉固然麻煩，但原來濕氣過重甚至會令室內塵蟎滋生，引發敏感、濕疹等健康問題。春季使用抽濕機維持室內濕度固然重要，同時亦有多項細節需要注意。健康Easy將為讀者們整理幾個春季家居防治霉菌、塵蟎的方法，改善居住環境。



發霉黑點逐個捉！防霉不要忘記這幾處！

春季溫暖和又潮濕的天氣會促進真菌滋生，久而久之就會成為菌群，出現發霉的現象，有可能散發難聞氣味、影響家居外觀，甚至引發過敏、感冒、哮喘等健康問題。不只牆身，廁所、洗水盆縫隙、水龍頭、洗衣機內籠、磁磚空隙、冰箱密封條等濕度較高的位置，都是家居發霉的黑點；如平日忽略保養及清潔，回南天時會容易發霉。

一旦發現有發霉跡象，可以Cleanse 出品的日本除霉菌啫喱去除霉菌；產品適用於水槽邊縫、馬桶邊、冰箱密封條、瓷磚縫隙、洗衣機膠圈、洗手盆邊緣等位置。使用前先將發霉處用乾布擦乾，然後將除霉菌啫喱適量並均勻地塗抹在發霉表面上，靜侯至少３小時，視乎霉菌嚴重程度可增加等候時間，期間不要觸碰到水份，過後以清水沖洗或濕布擦拭即可。

➤Cleanse 日本除霉菌啫喱 $ 90。

如家中牆身、傢俱、地板已出現大範圍的發霉，可使用Cleanse 日本牆壁除霉劑去除霉菌。使用前須搖勻產品，然後均勻地噴塗於出現黴菌的位置；若發霉情況嚴重，可先以抹布或海綿擦拭表面黴菌，最快５分鐘見效，黴菌就會自動被清除。產品適用於衣櫃、牆壁、管道周圍、牆身，可將不同物料表面的黴菌快速分解清除，並抑制黴菌滋生，具漂白、消毒、防護的作用。

如家中牆身、傢俱、地板已出現大範圍的發霉，可使用Cleanse 日本牆壁除霉劑去除霉菌 (圖片: FreePik)

注意事項

1. 產品含漂白成份，建議只適用於白色地方

2. 使用前請做好紡織品及家具的防護，避免在棉織品，金屬製品及彩色物品上使用

3. 使用時請保持室內通風，不要與其他化學品或清潔用品混用

4. 敏感皮膚或長時間使用本品時請帶上口罩和手套

5. 如在高於眼睛處使用本品，建議噴在清潔工具上使用

6. 請放置在兒童和寵物接觸不到的地方，如果不慎入眼或誤食請立即就醫



➤Cleanse 日本牆壁除霉劑 $ 80。

塵蟎過敏可致眼痕、咳嗽 除蟎妙法你要知！

天氣潮濕有利塵蟎繁殖，尤其床單、枕頭等充滿人類皮屑的位置，更是塵蟎滋生的溫床，與塵蟎共眠分分鐘會引發塵蟎過敏，出現流鼻水、流眼淚、打噴嚏、喘氣等症狀。部分人會選擇以吸塵機清潔床舖，但反而會將塵蟎的排泄物和屍骸吹起，連同灰塵四散於室內，因此建議本身患有鼻敏感、濕疹、哮喘等容易過敏人士，每晚臨瞓前先以除塵蟎機清潔。

天氣潮濕有利塵蟎繁殖，尤其床單、枕頭等充滿人類皮屑的位置，更是塵蟎滋生的溫床 (圖片: FreePik)

Turbo Italy UV除塵蟎機採用UV紫外線，配合滾刷式及雙重過濾設計，每分鐘能拍打3000次，有效吸除表面灰塵及去除霉蟎，不易破損床單或紡織品，梳化、布椅、枕頭、坐墊均可使用。產品特設拔插式塵盒及可清洗HEPA過濾網，更能輕易取出過濾網清潔。

➤Turbo Italy UV除塵蟎機 (白色) TBC-617W $ 398。

家有愛寵的人士更可配合梵美樂出品的家具防塵蟎除蟎噴霧使用，產品採用英國專利獨特持久的防塵蟎技術，通過消除食物來源抑制塵蟎的生長，徹底瓦解塵蟎的食物鏈，使織物及設備得到長期的保護，同時具有驅蟎功能。適用於各種紡織品如床褥、枕頭、沙發、地毯、毛公仔及寵物用品。產品安全無毒、無色無味、不含DEET等敏感成份，蠶豆症(G6PD)人士、嬰兒、寵物都能安全使用，有效期長達3個月或3次洗滌。建議嚴重過敏人士可先用除塵蟎機吸除依附在表面的灰塵、塵蟎，再噴灑此噴霧以獲得雙重保護。

➤梵美樂 家具防塵蟎除蟎噴霧 200ml $ 198。

除了日常使用的床上用品及紡織傢俱，儲藏的衣物更需要好好保養。Cleanse 日本純天然除塵蟎包採用天然枝樹油萃取配方、不含殺蟲劑，放置於衣櫃、抽屜、儲物箱、毛毯能提供90天除塵蟎保護，簡單輕鬆就能為衣物除蟎，減少衣物揚起時引發的敏感症狀。

➤Cleanse 日本純天然除塵蟎包 $65。

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