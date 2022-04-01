強直性脊椎炎｜關節發炎早起時肌肉僵硬！有家族史患病機率增30倍

下背痛是現代人常有的症狀，很多人的下背痛都是因為肌肉緊繃、椎間盤突出引起的，但其實還有一群人的下背痛其實是「自體免疫疾病」造成的，像是僵直性脊椎炎（又稱強直性脊椎炎），無論怎麼運動、復健，都只會愈來愈痛、愈來愈嚴重，而且連休息也不會變好。



僵直性脊椎炎（AS）又稱關節黏連性脊椎炎，俗稱「竹竿病」。是一種自體免疫疾病，成因不明。90% 以上的僵直性脊椎炎病人帶有 B27 型人類白血球抗原基因（HLA-B27），但帶有此基因者只有不到10%會有僵直性脊椎炎，與遺傳的關聯性較高，有家族史的人罹病機率增加30倍。

僵直性脊椎炎有這些症狀（按圖👇👇👇）

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一、下背痛或腰酸背痛

下背部或腰部有疼痛及僵硬感為僵直性脊椎炎的主要症狀，若不適感持續超過3個月以上，而且疼痛通常在不動或休息的狀態下發生，運動後反而比較不痛的話，那麼就很可能是僵直性脊椎炎作祟。

二、早起時肌肉僵硬

患者早上剛起床時，會有腰背部肌肉又僵又硬的晨間僵硬現象，嚴重者可能會痛到爬不起來。因程度不同，僵硬的狀況可能會持續20分鐘至1小時，嚴重者可能會疼痛3~4小時，影響患者一天的作息。

三、覺得莫名疲累

因為僵直性脊椎炎是自體免疫系統受到破壞，使脊椎、關節及全身都會出現慢性發炎的現象，會讓患者出現像得了重感冒的疲倦感，整個人都覺得無力，怎麼都提不起精神，睡再多覺卻都無法使精神恢復。

四、周邊關節發炎

僵直性脊椎炎患者除了自體免疫細胞攻擊，讓脊椎病變，導致下背痛以外；當自體免疫侵犯周邊關節時，會導致周邊關節炎，例如：上肢的腕關節、肘關節或下肢關節的髖關節，膝關節及踝關節的疼痛，特別是女性患者較容易因發作部位在周邊關節，而不知道自己實際是罹患了周邊關節炎。

五、腳後跟疼痛

有些病患，因自體免疫攻擊的部位在腳後跟，而出現腳後跟疼痛的現象，例如：足底筋膜炎或阿基里斯腱炎的症狀而容易被誤診，若患者有合併上述1~4點的現象，或是身上有其他發炎的狀況，就有可能是僵直性脊椎炎的問題，需製免疫科查明病因。

六、虹彩炎

約有30~40%的僵直性脊椎炎患者會併發虹彩炎（虹膜炎），可能是病人因出現「兔子眼」的眼睛紅腫充血、視力模糊等症狀去看眼科醫師時被發現是彩虹炎，通常會被眼科轉診治風濕免疫科。而患者若延誤就醫的話，可能導致青光眼或瞳孔變形。

▼強直性脊椎炎有咩影響？（按圖👇👇👇）

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