胰臟癌｜輕微發燒都是徵兆！不愛曬太陽壓力極大4生活習慣別輕視

台灣資深藝人巴戈先前胰臟癌過世，享壽67歲。胰臟因位置隱密，若長出腫瘤很難早期發現，一發現經常已是晚期，而且轉移快、難治療，常被稱為癌中之王。台灣毒理教授招名威自曝媽媽也是胰臟癌去逝，他提醒大家注意「沒有緣由輕微發燒」，以及不愛曬太陽、睡眠不正常等4個生活習慣。



一向喜歡在Facebook分析時事與衛教文章的台灣毒理專家招名威，得知巴戈因癌過逝後，在Facebook中提到，台灣每年因胰臟癌死亡人數為500人，癌友5年存活率只有1%左右。他對胰臟癌並不陌生，「我媽媽就是因它而過世的。」

▼胰臟癌為什麼難以發現？（按圖看清👇👇👇）

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發燒以為是感染，卻查找不到原因

要說早期的胰臟癌有沒有明顯的症狀？很多人說沒有，「但其實是有的！」據招名威觀察媽媽的狀況，「就是發燒，而且是沒緣由的輕微發燒，大多是在38.5度左右。初期每隔幾周就反覆發生一下，去診所吃退燒藥是可以緩解。

後來頻率有點高，到醫院檢查，還以為被什麼東西感染了，但持續跑了幾個科別都無法明確判斷原因，招名威心裏總覺得愈來愈不妙，而且「體重愈來愈輕，最後掛了血液腫瘤科的診，驗了才知道是惡性腫瘤，好險都還是初期。」

出現固態腫瘤熱已屬晚期

台灣國泰醫院血液腫瘤科醫師陳苓萍指出，臨床上發生腫瘤熱的情況，以血液惡性疾病如淋巴癌、血癌較常見，實質固態腫瘤較少見。固態腫瘤如心、肝、肺、胰等，若出現發燒，因癌細胞長太快，器官內血液循環不好，癌細胞搶不到營養而壞死，導致發燒，通常屬於晚期。

台灣高雄長庚醫院胃腸肝膽科系副系主任洪肇宏指出，胰臟癌難發現，只有腫瘤長在胰頭，阻塞膽管才有機會因為黃疸被發現，但目前無檢查利器，提醒民眾若是發生上腹痛，至肝膽胃腸科就診時，可透過超音波掃描上腹部，但因死角多，只有極少數人有機會提早發現。

常見高危險群 4個生活習慣別輕忽

招名威的媽媽手術過後一年半，腫瘤復發，後續癌細胞持續擴大就開始有上腹痛、背痛、消化不良、體重快速減輕、黃疸等症狀，中間過程都是在治療，至於是甚麼方式，這又是另一個故事了，但從復發到過世，就13個月。

網路上有很多人說什麼樣的人會是屬高危險群，包括：60歲以上、男性居多、吸煙者、嗜酒者、飲食中攝取肉類、脂肪、糖類偏高者、糖尿病患者、長年接觸化學藥品者等。

招名威認為以上都是對，但他再補充四點，不愛曬太陽、睡眠不正常、飲食不均衡以及工作壓力極大。「說穿了，後面這4點就是我媽媽的狀況，前面所述的高風險條件，她卻一個也沒有。」

招名威說，罹患癌症很煎熬，無論是病人還是家屬，都是，心靈層面的建設更是，畢竟胰臟癌目前治療效果不佳，最好的處理方法是早期預防、早期治療，否則你會看到癌細胞，跑得比時間還快。

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