鳳梨｜8款水果易肚脹氣 營養師推介鳳梨助消化 點揀最好？

人人也有不同喜愛的水果，也是公認健康的食物，不過有營養師表示，部分水果會在腸胃內產生很多氣體，若平日少吃又突然進食的話，有可能引發不適。



註冊營養師劉嘉豪Jim早前在其Facebook專頁發文表示，早前超級市場僅剩少量水果，有些朋友以防家中沒水果，迫於無奈下「乜嘢水果都買咗返屋企先」，即使是平日很少吃的桃都照買。然而，他們吃桃數小時後，都不約而同感到肚脹氣、「肚谷谷」。

Jim Lau解釋，部分水果屬於容易產生脹氣水果，假如平日甚少進食及突然進食的話，這些水果會在腸胃內產生很多氣體，輕則會令人肚脹、嗝氣等，嚴重的話會令人出現肚痛。

當中有8款水果就是容易產生脹氣，而另外9款水果則不易令人產生肚脹氣，選購水果時可先作參考。

▼8款易產生脹氣水果＋9款不易肚脹氣水果（按圖看清👇👇👇）

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易產生脹氣水果



番石榴、蘋果、杮、芒果、車厘子、桃、西瓜、牛油果

不易肚脹氣水果



奇異果、士多啤梨、菠蘿/鳳梨、橙(柑橘類)、香蕉、提子、木瓜、百香果、哈密瓜

鳳梨當造點揀好？

來到早春，超市亦開始售賣台灣當造的鳳梨，Jim指出鳳梨含有豐富的膳食纖維、維他命C，還有鳳梨酵素，可以幫助分解蛋白質，因此吃太多肉類及其他蛋白質後，選擇鳳梨為飯後水果為不錯的選擇。



根據台灣行政院農委會台南區農業改良場建議，選鳳梨時可以觀察外觀的3大地方，挑出甜美多汁不酸澀的鳳梨。

▼挑選鳳梨貼士（按圖看清👇👇👇）

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整體外觀



選果實結實飽滿呈圓筒狀，重量約介於2-3斤大小為宜，鳳梨冠芽大小適中無萎黃，果目（鳳梨果皮上格狀部分）平展無裂縫及碰傷，果柄切口小且新鮮者較佳。

外皮顏色



早春挑選果皮轉黃3分之2以上者，酸度較低；入夏則挑選轉黃1/3至2/3即可，以果皮亮澤、散發濃郁香氣者為佳。

果實聲音



用手指輕彈果實，聲音清響者為「鼓聲果」，肉質細緻且耐貯放，轉黃程度高，甜度及風味佳，是購買的首選；若聲音悶沉似彈手臂者為「肉聲果」，則多汁低酸，纖維稍粗，不耐貯放，要儘早食用。

▼同場加映，5大類人吃水果貼士：（點擊下圖看清👇👇👇）

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3招食鳳梨避「刮脷」

Jim續解釋，有時吃鳳梨會出現「刮脷」感，但並不是真的有東西刮破舌頭，而是與鳳梨的酵素成分「蛋白酶」有關。蛋白酶是一種鳳梨天然的酵素，顧名思義就是一種分解蛋白質的酵素。簡單來說，蛋白質由胺基酸所組成，而蛋白酶分解過程就是把大分子蛋白質之間的鏈結斷開，變成小分子胺基酸。

這過程雖然會造成舌頭的不適感，但分解作用能夠讓蛋白質能夠更好被吸收，而舌頭之所以會疼痛，是因為從入口之後，所經之處基本上都是由蛋白質所組成，Jim提醒本身有胃潰瘍症狀的患者，不要空肚吃鳳梨，蛋白酶對於胃部的內壁也可能會造成無形的傷害。

▼3招食鳳梨避「刮脷」貼士（按圖看清👇👇👇）

加熱鳳梨



將鳳梨加熱入菜，例如生炒骨，可以減少鳳梨「刮脷」的情形，不過會破壞鳳梨酵素。

表面加鹽



若不想讓營養流失，最簡單就是運用鹽能抑制鳳梨酵素活性的特性，在鳳梨塗上微量的鹽，便不容易「刮脷」。

噴鹽水



若怕太重手灑鹽，建議可先噴稀釋的鹽水，這樣能使鹽均勻分布在鳳梨表面。

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