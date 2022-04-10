痰｜喉嚨有痰會咳嗽可能是鼻水倒流？教你用症狀簡單分辨有痰原因

老是覺得喉嚨卡卡，好像有什麼東西卡在那邊，但不管怎麼咳都咳不出來，是很多人常有的症狀。



而這種情形除了感冒之外，其實還有各種不同的原因，只有找到原因，才能對症下藥的解決。

五種可能讓喉嚨有痰的原因（按圖了解👇👇👇）

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一、喉嚨有痰、會咳嗽，可能是「鼻涕倒流」

建議科別：耳鼻喉科

- 躺下時覺得喉嚨有東西在流動

- 覺得喉嚨黏黏的、會咳出清痰

- 白天的時候常常鼻塞、但通常晚上咳嗽會特別嚴重



鼻涕倒流是造成「喉嚨卡卡」最常見的原因之一，因為我們的鼻腔本來就會分泌許多黏液，再加上空氣品質不良、過敏發作的人數增加，鼻涕製造的量也變多；而鼻腔、咽喉是聯通的，鼻涕一多，自然就容易造成喉嚨的不舒服。

不過因為鼻涕要倒流回咽喉，需要一個後仰的角度，所以通常在晚上的時候會變得特別嚴重。可以觀察一下自己在躺下的時候，是不是會有東西在喉嚨流動，或是會特別想咳嗽，通常跟鼻涕倒流比較相關。

二、喉嚨有痰會乾咳、火燒心，可能是「胃酸倒流」

建議科別：腸胃科

- 覺得喉嚨刺癢、有酸蝕感

- 常常會有乾咳，剛吃飽或是空腹時特別嚴重，咳的方式很像喝醋然後被嗆到的感覺



胃酸倒流也是造成「喉嚨卡卡」最常見的原因之一，不過跟鼻涕倒流不一樣，鼻涕倒流是真的會咳出清痰的，但胃酸倒流不會。

三、喉嚨有痰、聲音沙啞，可能是「慢性咽喉炎／腫瘤」

建議科別：耳鼻喉科

- 覺得喉嚨腫腫的，像是吞了沙子一樣沙沙卡卡的

- 有時候會覺得聲音沙啞

- 有人會伴隨吞嚥困難的問題



慢性咽喉炎通常是慢性扁桃腺發炎、過度使用，或是咽喉受傷造成的。不過跟胃酸倒流的問題一樣，都是表皮細胞受損造成，所以會覺得刺痛刺痛的，但通常不會有太多的酸蝕感，比較容易感覺喉嚨腫痛，或是伴隨聲音沙啞的問題。

而如果是食道、下咽長了腫瘤，除了會感覺喉嚨腫脹之外，也會有吞嚥困難的症狀。尤其是有抽煙、喝酒習慣的人，如果覺得吞東西變困難，一定要趕快到醫院做檢查。

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四、喉嚨有痰、口乾舌燥，可能是「貧血」

建議科別：家醫科

- 口乾舌燥

- 喉嚨常常乾癢

- 伴隨臉色蒼白、虛弱無力



很少人會想到貧血也可能造成咳嗽，因為缺乏鐵質、貧血的時候，身體組織沒辦法獲得足夠的氧氣，也沒辦法進行正常的新陳代謝，皮膚、喉嚨也會變乾；因為乾燥，也會覺得想要咳嗽。

五、喉嚨有痰、有異物感，可能是「自律神經失調」

建議科別：神經科／精神科

- 一直覺得異物卡在喉嚨，像一顆球一樣

- 容易口乾舌燥

- 在壓力大的時候感覺特別明顯

- 除了喉嚨卡之外，通常還會有其他的問題，像是頭痛



自律神經失調比較特別，因為焦慮、憂鬱、壓力大，造成神經傳導出現問題，變得非常敏感。有些人可能會演變成頭痛，有些人會失眠等，而有些人則會覺得喉嚨卡。

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