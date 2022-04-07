食物安全｜盤點9種不能生吃食物﻿！生吃茄子恐致喉嚨發癢甚至嘔吐

有些食物生吃可以保留營養，但是有些食物卻會危害身體健康，台灣營養師蕭瑋霖指出，像四季豆、毛豆生吃容易造成腸胃炎，產生噁心嘔吐與腹瀉；茄子生吃可能會有口腔灼熱或是喉嚨發癢症狀。



以下9種生吃對人體會有影響的食物，建議大家盡量避免。

9種不能生吃的食物﻿（按圖👇👇👇）

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1. 四季豆

含有植物血球凝集素（phytohemaglutinin,PHA），如果生吃，容易造成腸胃炎，可產生噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉的症狀，充分加熱之後可以將這個毒性物質破壞。

2. 豆類

豆類包括黃豆、腰豆等等的豆類，這些豆類含有皂素，跟四季豆的植物血球凝集素是一樣的東西，容易造成腸胃炎的症狀，一樣會產生噁心、嘔吐腹瀉的症狀，所以一定要充分加熱再吃﻿。

3. 十字花科類蔬菜

十字花科類蔬菜含有甲狀腺腫素，若是甲狀腺功能低下的人吃太多，容易加重症狀，所以要特別注意，盡量避免生吃﻿。

4. 鮮金針

是新鮮的金針花，不是乾燥過後的黃色金針，鮮金針含有秋水仙鹼，秋水仙鹼本身無毒，但進食後大約半小時至4小時，經胃腸道吸收，會氧化成有毒物質「氧化二秋水仙鹼」導致中毒，可能導致腸胃不適、嘔吐和腹瀉的症狀，甚至會昏眩，所以一定要煮過。

5. 茄子

生茄子含有茄鹼，也就是發芽薯仔中的龍葵鹼，生吃可能會有口腔灼熱或是喉嚨發癢症狀，嚴重甚至噁心嘔吐，所以一定要煮熟再吃，然後發芽的薯仔也不要吃。

6. 苦杏仁

含有一個化合物叫做苦杏仁苷（Amygdalin），如果生吃，咬碎後會產生有毒物質氰化氫，如果氰化氫中毒，症狀可能在幾分鐘內就出現，包括噁心、嘔吐、頭痛、湍驗、呼吸困難，嚴重甚至可能會死亡所以要特別注意。

7. 皇帝豆﻿（又稱白扁豆）

含有一個化合物叫做亞麻苦苷，與苦杏仁中的苦杏仁苷一樣，如果生吃，咬碎後一樣會產生有毒物質氰化氫，症狀就跟前面介紹的一樣，所以要特別注意。

8. 麵粉

雖然麵粉不太有人會生吃，但是還是列出來分享，根據美國食藥局調查報告，生麵團、麵糊或蛋糕，未經過加溫處理可能隱藏大腸桿菌。

英國廣播公司也報導過一篇文章，說明2016年美國各地許多人被大腸桿菌所感染，原因就在於麵粉中的大腸桿菌；加拿大也曾經因麵粉，造成25例大腸桿菌中毒事件。﻿所以麵粉製品還是要特別注意，避免食物中毒了。

9. 雞蛋

滿多人會選擇半熟蛋來吃，或是生雞蛋攪飯，但蕭瑋霖透露自己很少這樣吃，因為雞蛋很有可能受到沙門氏菌的污染。

2018年4月台灣嘉義縣民雄鄉一間知名豆漿店，就爆發食物中毒事件，原因就法式吐司使用的生蛋，遭到沙門氏菌污染，當時造成40多人上吐下瀉，甚至一名男子死亡，所以還是建議，蛋吃全熟會比較好。

營養師列舉「慢性過敏食物十大排行」（按圖👇👇👇）

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