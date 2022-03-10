喉嚨痛｜林欣彤確診喉嚨潰瘍靠3大紓緩法 中醫拆解真係有效？

Omicron常見病徵不外乎發燒、喉嚨痛、咳嗽，歌手林欣彤早前在Instagram帖文表示證實確診，在數天休息後已痊癒，她近日再發文分享抗病過程，表示確診後最痛苦是喉嚨潰瘍，有朋友介紹她用中醫師教的方法，用生理鹽水洗鼻及漱口、用暖綠茶漱口，含生蒜片然後咬碎吞掉後，症狀有所紓緩。有中醫師指以上3個方法也各有功效，亦逐一拆解如何治療。



歌手林欣彤Mag近日在IG撰文分享染疫期間的心路歷程，她表示過程很難捱，因為病徵較多，有嘔吐、肚瀉、頭痛、骨痛、乾咳、痰咳、喉嚨潰瘍、發燒、發冷、呼吸不順、鼻水，而最麻煩是喉嚨潰瘍，每吞一口食物或水也痛得很，又導致難以睡眠，「痛到每一秒都喺精神崩潰嘅邊緣」。

▼林欣彤分享確診期間的自救大法（按圖看清👇👇👇）

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Mag也在帖文列出確診後紓緩喉嚨潰瘍的方法。

第1、2天



使用的藥物：有麻痺成分的喉糖；止痛藥「ibuprofen」（布洛芬），一日三粒，一粒400mg；噴「喉痛露」噴劑。

效果：尚有效減痛。

第3天



症狀加重，極為疼痛，上述藥物已無效，在好友許廷鏗介紹下改用另一種藥物。

使用的藥物：Arcoxia（安痛易，非類固醇消炎止痛藥），一日一粒，一粒120mg。

效果：依然很疼痛，但已沒那麼崩潰，恢復理智。

第3、4天



C AllStar成員之一陳健安（On仔）介紹早前中醫教的方法紓緩，至第5日情況明顯好轉。

方法：先用生理鹽水洗鼻，然後用生理鹽水漱口，用暖綠茶漱口；含生蒜片（可持續多久就多久），然後咬碎、吞掉。每2小時重複一次過程。

效果：清醒時至睡覺時仍要持續漱口及含生蒜片，休息變差，但感覺紓緩不少。

第5天



Mag指發現喉嚨太乾，會導致痛楚加劇，積聚血絲、膿液，於是開加濕器，結果終可睡得5小時，病情亦漸漸好轉。

方法：繼續洗鼻、漱口，服用Arcoxia；睡覺時開加濕器（加濕器的水要很乾淨，可用已過濾的食水或蒸溜水，並勤換水，以除霉菌、霧氣）

近日，她連續7日做快速測試亦呈陰性，已順利康復。

歌手林欣彤早前在Instagram帖文表示證實確診Omicron，全靠好友好友許廷鏗及陳健安（On仔）介紹的方法紓緩喉嚨痛。（IG@maglam_）

暖綠茶漱口真係掂？

對於Mag以上所用的紓緩法，註冊中醫師盧光華解釋，感染Omicron後引發喉嚨痛的患者，均由於病毒感染而引致喉嚨局部發炎，嚴重者甚至潰瘍。而生理鹽水、暖綠茶和生蒜片，確實有助紓緩喉痛。

▼註冊中醫師盧光華拆解3大紓緩喉痛法（按圖看清👇👇👇）

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生理鹽水洗鼻、漱口



人體感染新冠肺炎病毒後會讓細胞激素失控，進而導致重症化，而透過洗鼻能將常在菌及細胞激素都加以清洗，因此除了有利於預防以外，還能防止感染惡化。

透過直接清洗鼻咽，不只是能洗走病毒，還能清除髒物、灰塵及花粉，這能幫助鼻黏膜更加暢通，進而使鼻黏膜排除異物的能力提高。

同樣用於漱口就是簡單清潔喉嚨傷口的步驟，有助沖走黏附在喉嚨黏膜上的細菌及病毒，加快痊癒。

暖綠茶漱口



綠茶中含有兒茶素，具有輕微抗菌功效，故用和暖的綠茶漱口也可紓緩喉嚨痛輕症。盧醫師續指勿用凍水，盡量用溫水，以減少刺激喉嚨。

生蒜片



在中醫角度，生蒜性溫，有暖脾、治脘腹冷痛、辟穢解毒、消癰解毒的功效。而在營養學上，生蒜中含有大蒜素，具有消炎殺菌的功效，適用於喉嚨痛，有助抑制喉嚨的病毒或細菌，紓緩喉嚨不適症狀，而如果咬碎，更可以加大發揮功效。

不過蒜頭屬於溫性，味道辛辣，本身為熱性體質人士不宜長期服用。另外，兒童及長者也應注意，開始時用少量，並要經常觀察身體情況。

▼同場加映：舒緩喉嚨痛茶飲（點擊下圖看清👇👇👇）

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▼同場加映：11種擺脫喉嚨痛補救措施（點擊下圖看清👇👇👇）