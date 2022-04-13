消委會｜20款兒童地墊6款含超標甲酰胺 1款中國製獲5星推介？

不少家長為了安心讓幼童在家跑跳「放電」，也會購買色彩繽紛的兒童泡膠地墊，保護小朋友安全。消費者委員會今次測試20款兒童泡膠地墊，測試中7成半的樣本都檢出生殖毒性物質甲酰胺，當中6款樣本的檢出量超過相關歐盟指令的上限，含量最高的1款樣本更超標9倍。另外，檢測亦發現有6款樣本的物料，經扭力及拉力測試後破損而有組件脫落，增加幼童誤吞、窒息的風險。



消委會在文具店、家居用品店、嬰兒用品店、玩具零售店、百貨公司及網上平台購買20款泡膠地墊樣本，包括11款拼接地墊、6款卷裝地墊，和3款可摺合地墊，售價由12元至1199元。

在有害物質方面，消委會測試了生殖毒性物質甲酰胺，除了Ikea地墊的泡膠物料因被其他物料包裹，而無法測試外，餘下有15款均被檢出有關物質，大部分的含量均低於每公斤200毫克。

▼消委會檢測6款兒童地墊甲酰胺含量超標（按圖看清👇👇👇）

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但另外有6款樣本超出歐盟規定上限，包括富利時、Daiso、Cutezone C&Z、Topvalu、JapanHome和Baby Care，檢出的甲酰胺含量達每公斤200毫克至2,000毫克，超出歐盟規定上限，當中數字拼圖地墊JapanHome的9款顏色泡膠物料情況最嚴重，甲酰胺含量達每公斤1,400毫克至最高2,000毫克，最高量超出上限9倍。

根據歐洲化學品管理局（European Chemicals Agency，簡稱ECHA）的資料，甲酰胺被歸類為生殖毒性物質第1B類，在動物測試中有足夠科學證據顯示，經過長期接觸，可能會對未出生的胎兒造成傷害。

甲酰胺對皮膚、黏膜有中度刺激作用，兒童在地墊上玩耍、爬行或翻滾，皮膚會接觸地墊，呼吸時亦離地墊較近，如地墊有甲酰胺，可能通過呼吸道和皮膚進入人體，構成健 康 風險。

消委會今次測試了20款泡膠地墊樣本，包括11款拼接地墊、6款卷裝地墊，和3款可摺合地墊。（資料圖片）

消委會5星推介

今次測試共有5款遊戲墊獲消委會的5星推介，當中3款均驗出零甲酰胺含量，包括Nido.Nido、Dwinguler、Domyos。

另外Ikea雖獲5星，但未能驗出甲酰胺含量。而toddlekind驗出甲酰胺含量達每公斤8毫克，但低於歐盟規定上限200毫克，故仍獲5星推介。消委會建議家長可因應家居的大小、需要地墊的厚度、款式、兒童年齡及適用性等因素購買適合的兒童地墊。

▼消委會推介5款兒童地墊（按圖看清👇👇👇）

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拼接地墊



Nido.Nido、toddlekind；

惟每塊地墊的尺寸為60x60厘米或以上，未必適用於面積細小的家居。

卷裝地墊



Dwinguler；可雙面使用，惟售價是全部樣本中最高而且較重。

可摺合地墊



Domyos、Ikea；惟地墊較厚

6款樣本扭扯後甩小部件

消委會參考歐洲玩具安全標準EN71-1，進行模擬扭力及拉力測試。結果發現有6款樣本，包括屬拼接地墊的Daiso、Cutezone C&Z、Topvalu、欣佳宏、JapanHome，及屬卷裝地墊的L!LFANT的泡膠物料有破損，產生細小部件，不符合歐洲標準，若兒童使用時有機會吞下，構成窒息的危險。而當中的Topvalu及欣佳宏的遊戲墊所用物料，在較低的拉力下已破損並產生小部件。

另外，可摺合地墊Caraz雖然沒有小部件脫落，但其附設的塑膠袋的平均厚度為0.036毫米，少於標準要求0.038毫米或以上，若嬰兒不慎將膠袋套在頭上遮蓋口、鼻，或有機會導致窒息，故亦不符合歐洲標準。

據歐洲標準，兒童地墊附設的塑膠袋平均厚度要求0.038毫米或以上。（資料圖片）

使用注意貼士

消委會亦就一手及二手兒童地墊建議以下使用貼士。

▼消委會建議兒童地墊使用注意貼士（按圖看清👇👇👇）

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一手地墊



1. 首次使用前，建議用濕布清潔及用乾布抹拭，然後置於通風處晾乾。若察覺有氣味，應置於通風處透氣，直至氣味散去才給兒童使用。

2. 拆封後緊記移除包裝膠袋，避免兒童拿取及發生意外。

3. 應鋪在乾燥及沒有尖銳物或凸起物件的地板上，以免刺穿地墊或兒童碰撞時受傷。

4. 應避免放置在高溫或陽光下曝曬，以免加速地墊老化或變色。

5. 使用一段時間或弄髒後宜將地墊拆開清潔，建議按製造商標示的清潔方法進行，並特別留意說明有否標示可用酒精或稀釋的漂白水消毒或抹拭，以免損壞地墊的表面。

6. 時常保持地板和地墊清潔。

7. 每次玩耍後應為兒童清洗雙手，避免他們攝入沾上手的污漬或化學物質。

二手地墊



1. 宜先檢視泡膠地墊的損耗情況，檢查地墊有沒有氣味，表面的狀況是否完好，例如外層無缺損、無掉粉塵或龜裂等情況

2. 按下泡膠回彈快和沒有感到硬化的情況

3. 最好附有原來的包裝或查詢清潔方法，以便日後可適當清潔保持衛生

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